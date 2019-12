Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség egyelőre keresi az elkövetőt.\r

","shortLead":"A rendőrség egyelőre keresi az elkövetőt.\r

","id":"20191231_Halalra_vertek_egy_not_Kobanyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99aba2ec-b8a4-4fb2-adc3-4a394769d121","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_Halalra_vertek_egy_not_Kobanyan","timestamp":"2019. december. 31. 02:26","title":"Halálra vertek egy nőt Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0881889-22ad-44fa-890b-e81279363d78","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A fotósaink 2019-ben is ott voltak az év legfontosabb eseményeinél. A kortalan Iggy Pop hány éves, ha közelről megnézzük? Mit lehet kiolvasni Escobar özvegyének a szeméből? És mihez kezd Orbán Viktor a magyar zászlóval, ha azt az ellenzék lobogtatja? Ezt árulták el 2019-ről a képek. ","shortLead":"A fotósaink 2019-ben is ott voltak az év legfontosabb eseményeinél. A kortalan Iggy Pop hány éves, ha közelről...","id":"20191230_HVG_2019_Az_ev_kepei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0881889-22ad-44fa-890b-e81279363d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d833d7c0-aadd-42c3-a4cc-6296ca23adcf","keywords":null,"link":"/nagyitas/20191230_HVG_2019_Az_ev_kepei","timestamp":"2019. december. 30. 18:00","title":"Mennyit árul el egy nyári kép Rogánék válásáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb24d88-64f7-418a-9952-6dd7702143cf","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Tízezrek fogtak össze 2019-ben, hogy Zentének összegyűjtsék a 700 millió forintos gyógyszert, de Serdült Viktóriánál nem csak azért lett ő az Év embere. ","shortLead":"Tízezrek fogtak össze 2019-ben, hogy Zentének összegyűjtsék a 700 millió forintos gyógyszert, de Serdült Viktóriánál...","id":"20191231_A_keteves_aki_egy_kis_idore_jo_hellye_varazsolta_Magyarorszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fb24d88-64f7-418a-9952-6dd7702143cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6f0024-8495-4529-a95f-945669db8d74","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_A_keteves_aki_egy_kis_idore_jo_hellye_varazsolta_Magyarorszagot","timestamp":"2019. december. 31. 17:00","title":"A kétéves kisfiú, aki kis időre jó hellyé varázsolta Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5537a9c-eb92-44a7-8263-9140c0d9ced2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka épphogy leszorult a dobogóról, Milák Kristóf nyolcadik lett.\r

","shortLead":"Hosszú Katinka épphogy leszorult a dobogóról, Milák Kristóf nyolcadik lett.\r

","id":"20191230_Messi_es_Biles_lett_az_ev_legjobbja_a_sportujsagirok_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5537a9c-eb92-44a7-8263-9140c0d9ced2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d6d73d-6d68-49ff-9c90-8709b9cb0473","keywords":null,"link":"/sport/20191230_Messi_es_Biles_lett_az_ev_legjobbja_a_sportujsagirok_szerint","timestamp":"2019. december. 30. 19:55","title":"Messi és Biles lett az év legjobbja a sportújságírók szerint, de magyarok is vannak az élmezőnyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41ee924-ee2f-4a24-b77a-a7247c78bbaa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fiatal, kordbársonyba csomagolt beat, popos-költői indie, Amerika felé is kacsintgató, de most a KEX életművét feldolgozó prog-rock, érzelmes, kitárulkozós, de derűs intim dalcsokor, és Szintis Lacival súlyosbított dadaista-diszkó. Ezeket az albumokat szerettük idén a hazai felhozatalból.","shortLead":"Fiatal, kordbársonyba csomagolt beat, popos-költői indie, Amerika felé is kacsintgató, de most a KEX életművét...","id":"20191229_Sirni_rohogni_tancolni_valok__itt_vannak_a_kedvenc_magyar_lemezeink","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d41ee924-ee2f-4a24-b77a-a7247c78bbaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9be6432-02e1-4dba-9832-4d89791747cd","keywords":null,"link":"/kultura/20191229_Sirni_rohogni_tancolni_valok__itt_vannak_a_kedvenc_magyar_lemezeink","timestamp":"2019. december. 29. 20:00","title":"Sírni, röhögni, táncolni valók – itt vannak a kedvenc magyar lemezeink 2019-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Karácsony után szilveszterkor is erős forgalomra számíthatnak a szállásadók.","shortLead":"Karácsony után szilveszterkor is erős forgalomra számíthatnak a szállásadók.","id":"20191230_szallas_arak_szilveszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db1170f-7607-4fab-a0e6-dc733fe4ef97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_szallas_arak_szilveszter","timestamp":"2019. december. 30. 09:42","title":"64 ezret költ szállásra szilveszterkor az átlag magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fe728f-6f64-4b9c-bf5f-53b8be1334b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb témacsomaggal ajándékozza meg a Microsoft a Windows 10-et használókat. Több mint egy tucat látványos háttérkép tölthető le, amelyek témája stílusosan újév-köszöntő tűzijátékok.","shortLead":"Újabb témacsomaggal ajándékozza meg a Microsoft a Windows 10-et használókat. Több mint egy tucat látványos háttérkép...","id":"20191231_windows10_ingyenes_hatterkepcsomag_letoltes_ujevi_tuzijatek_hatterkepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7fe728f-6f64-4b9c-bf5f-53b8be1334b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51aef2e-db88-494c-8139-ec509f57fac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_windows10_ingyenes_hatterkepcsomag_letoltes_ujevi_tuzijatek_hatterkepek","timestamp":"2019. december. 31. 11:03","title":"Windows 10-et használ? Köszöntse gépével is az új év(tized)et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86919df-06e1-493f-a935-a425c057fd5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, ahol a vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű, a korrupciós veszélyekkel szembeni védettség pedig egyik nemzeti parknál sem volt biztosított.","shortLead":"Volt, ahol a vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű, a korrupciós veszélyekkel szembeni védettség pedig egyik nemzeti...","id":"20191230_asz_ellenorzes_nemzeti_parkok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e86919df-06e1-493f-a935-a425c057fd5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5bf1d1-9f86-45e9-8823-a311cf9e7294","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_asz_ellenorzes_nemzeti_parkok","timestamp":"2019. december. 30. 11:58","title":"Több szabálytalanságot is talált az ÁSZ a nemzeti parkoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]