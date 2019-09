Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b32e0762-c33d-408b-ac75-0a12f20239e0","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Kizárólag háromhengeres motorok és mindenekfelett álló károsanyag-kibocsátási mizéria, ez a legfontosabb motívum az Astra megújulásában. Mindez a jelen körülmények között teljesen normális is, viszont ahogyan ezt az Opelnél most megoldották, az korántsem az. ","shortLead":"Kizárólag háromhengeres motorok és mindenekfelett álló károsanyag-kibocsátási mizéria, ez a legfontosabb motívum...","id":"20190914_Megfelelesi_kenyszer__vezettuk_a_friss_Opel_Astrat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b32e0762-c33d-408b-ac75-0a12f20239e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4daa25-88fc-4db6-a602-c27d765e3a5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190914_Megfelelesi_kenyszer__vezettuk_a_friss_Opel_Astrat","timestamp":"2019. szeptember. 14. 09:30","title":"Megfelelési kényszer – vezettük a friss Opel Astrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3466262-033a-42e3-896b-cd33c6725fef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael kedden sorsdöntő választásokra készül, amelyek eldöntik Benjámin Netanjahu miniszterelnök újabb kormányalakítási esélyeit.","shortLead":"Izrael kedden sorsdöntő választásokra készül, amelyek eldöntik Benjámin Netanjahu miniszterelnök újabb kormányalakítási...","id":"20190915_Izrael_sorsdonto_valasztasokra_keszul_fejfej_mellett_a_ket_fo_ero","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3466262-033a-42e3-896b-cd33c6725fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d0d37c-5198-4d59-adb3-46ec7ce8be3d","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Izrael_sorsdonto_valasztasokra_keszul_fejfej_mellett_a_ket_fo_ero","timestamp":"2019. szeptember. 15. 15:51","title":"Izrael sorsdöntő választásokra készül, fej-fej mellett a két fő erő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07654f3b-5d2e-42ca-a76c-c9fb5e1e4e68","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint a felére csökkent átmenetileg a szaúdi napi olajkitermelés azután, hogy a jemeni húszi lázadók dróntámadásokat intéztek két szaúdi olajterminál ellen - ismerte el vasárnap a rijádi kormány és az Aramco szaúdi olajvállalat.","shortLead":"Több mint a felére csökkent átmenetileg a szaúdi napi olajkitermelés azután, hogy a jemeni húszi lázadók...","id":"20190915_A_felere_csokkent_a_szaudi_olajtermeles_a_drontamadasok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07654f3b-5d2e-42ca-a76c-c9fb5e1e4e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b31608ca-d5a0-4671-b070-6204c95f589d","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_A_felere_csokkent_a_szaudi_olajtermeles_a_drontamadasok_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 15. 08:02","title":"A felére csökkent a szaúdi olajtermelés a dróntámadások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Zágráb felé tartó Gradec IC Dinnyés és Székesfehérvár között elütött egy embert, emiatt a Budapest-Székesfehérvár vonalon 15-30 perccel megnőhet a vonatok menetideje - közölte a Mávinform.","shortLead":"A Zágráb felé tartó Gradec IC Dinnyés és Székesfehérvár között elütött egy embert, emiatt a Budapest-Székesfehérvár...","id":"20190915_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_a_BudapestSzekesfehervar_vonalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43bbd0f-8187-4e3b-b4ee-01166a14aa32","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_a_BudapestSzekesfehervar_vonalon","timestamp":"2019. szeptember. 15. 09:08","title":"Gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest-Székesfehérvár vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13413330-913d-4aff-a994-50fa18875cca","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vevő és az eladó érdekét is szolgálja az ingatlan adásvételi szerződésének közjegyzői okiratba foglalása, mert az így közvetlenül végrehajthatóvá válik.","shortLead":"A vevő és az eladó érdekét is szolgálja az ingatlan adásvételi szerződésének közjegyzői okiratba foglalása, mert...","id":"20190915_Szakerto_erdemes_kozjegyzoi_okiratba_foglalni_az_ingatlan_adasveteli_szerzodeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13413330-913d-4aff-a994-50fa18875cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66015fce-66ba-4622-b9b9-63f959881f4a","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Szakerto_erdemes_kozjegyzoi_okiratba_foglalni_az_ingatlan_adasveteli_szerzodeset","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:52","title":"Szakértő: érdemes közjegyzői okiratba foglalni az ingatlan adásvételi szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindene odaveszett egy háromgyermekes családnak. Péntek hajnalban csaptak fel a lángok Debrecenhez közeli otthonukban. Az édesanya három gyermekével még aludt, amikor látták, hogy nagy a baj. Csak azt tudták menteni, ami éppen rajtuk és náluk volt. Senkinek nem esett baja, de a család azt mondta az RTL Híradónak, hogy egy élet munkája lett oda a tűzben.\r

","shortLead":"Mindene odaveszett egy háromgyermekes családnak. Péntek hajnalban csaptak fel a lángok Debrecenhez közeli otthonukban...","id":"20190914_Mindenuk_odaveszett_mikor_leegett_a_hazuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5097c4d9-476a-47dc-89e8-3a2500ea56e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Mindenuk_odaveszett_mikor_leegett_a_hazuk","timestamp":"2019. szeptember. 14. 18:10","title":"Mindenük odaveszett, mikor leégett a házuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy lovaskocsi is meggyulladt a közelben, de azt már eloltották. ","shortLead":"Egy lovaskocsi is meggyulladt a közelben, de azt már eloltották. ","id":"20190915_Masfel_napja_langol_otszaz_korbala_Fejer_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c580b7-e66a-4de3-ac39-fa6647d17a9a","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Masfel_napja_langol_otszaz_korbala_Fejer_megyeben","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:20","title":"Másfél napja lángol ötszáz körbála Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190914_Otoslotto_ime_a_nyero_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eaee53-bbba-4e19-9356-75d94f3f192e","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Otoslotto_ime_a_nyero_szamok","timestamp":"2019. szeptember. 14. 19:29","title":"Ötöslottó: íme, a nyerő számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]