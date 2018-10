Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84388e37-990a-44e4-9c88-e20b076d8c21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első körben két benzin- és három dízelmotorral érkezik a később plugin hibridként és sportváltozatban is támadó új kompakt szedán.","shortLead":"Első körben két benzin- és három dízelmotorral érkezik a később plugin hibridként és sportváltozatban is támadó új...","id":"20181002_itt_az_uj_3as_bmw_g20_benzin_dizel_plugin_hibrid_parizsi_autoszalon_mercedes_cosztaly_audi_a4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84388e37-990a-44e4-9c88-e20b076d8c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4186d5e2-4dd9-4d2d-9fbc-5770c20fefbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_itt_az_uj_3as_bmw_g20_benzin_dizel_plugin_hibrid_parizsi_autoszalon_mercedes_cosztaly_audi_a4","timestamp":"2018. október. 02. 10:21","title":"Itt a teljesen új 3-as BMW: nagyobb, könnyebb, okosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt államtitkár Csepreghy és Rákay mellett tulajdonos lett Bada János is.","shortLead":"A volt államtitkár Csepreghy és Rákay mellett tulajdonos lett Bada János is.","id":"20181001_Radiot_vett_Rakay_Philip_es_Csepreghy_Nandor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077b549e-33e6-4234-ad42-c42ebe52788c","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Radiot_vett_Rakay_Philip_es_Csepreghy_Nandor","timestamp":"2018. október. 01. 17:05","title":"Rádiót vett Rákay Philip és Csepreghy Nándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 884,5 milliárd forintról mondott le a kormány tavaly az érvényesíthető adókedvezmények miatt - derül ki 2017-es költségvetés zárszámadásából.\r

","shortLead":"Összesen 884,5 milliárd forintról mondott le a kormány tavaly az érvényesíthető adókedvezmények miatt - derül ki...","id":"20180930_884_milliard_forintot_hagyott_a_zembereknel_koztuk_a_haveroknal_tavaly_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3c68b0-7c24-42c0-98d0-3f68d8a9308b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_884_milliard_forintot_hagyott_a_zembereknel_koztuk_a_haveroknal_tavaly_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:40","title":"884 milliárd forint közpénzről mondott le tavaly a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA felmérése szerint a fiatal kutatók a kivándorlást vagy a pályaelhagyást fontolgatják, mert szinte esélyük sincs rendes pozícióra vagy fizetésre, a nőknek pedig még kevésbé van lehetősége előrelépni, mint a férfiaknak. ","shortLead":"Az MTA felmérése szerint a fiatal kutatók a kivándorlást vagy a pályaelhagyást fontolgatják, mert szinte esélyük sincs...","id":"20181001_Nincs_penz_merev_a_hierarchia_a_noknek_eselye_sincs__lesujto_kepet_festettek_helyzetukrol_a_magyar_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9555d76-6223-4355-b87b-24bd57f67faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c04a53-e66c-481d-8bae-6697165ac309","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Nincs_penz_merev_a_hierarchia_a_noknek_eselye_sincs__lesujto_kepet_festettek_helyzetukrol_a_magyar_kutatok","timestamp":"2018. október. 01. 12:36","title":"Nincs pénz, merev a hierarchia, a nőknek esélye sincs - lesújtó képet festettek helyzetükről a magyar kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3106d7-a4df-4588-b28f-6ab6fd1fb116","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton még \"csak\" telefonon, ma már élőben is azzal házalnak a Fidesz aktivistái, hogy a baloldal jelöltje megszüntetné az orvosi ellátást a kerületben.","shortLead":"Szombaton még \"csak\" telefonon, ma már élőben is azzal házalnak a Fidesz aktivistái, hogy a baloldal jelöltje...","id":"20180930_Fake_newszal_kampanyol_a_Fidesz_Rakospalotan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea3106d7-a4df-4588-b28f-6ab6fd1fb116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890f79af-01d5-4cc3-b043-5ef397734f21","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Fake_newszal_kampanyol_a_Fidesz_Rakospalotan","timestamp":"2018. szeptember. 30. 15:39","title":"Fake news-zal kampányol a Fidesz Rákospalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa6491df-b7fc-4963-8e63-48b0eb015527","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány hónapja volt hír, hogy visszatérhet a jelenlegi legklasszikusabb Ferrari, a 250 GTO egy mai változatban. Olyan cégek áltak már az ötlet mögé, mint a Pirelli. Most egy dizájnercég tervezgette a külsejét is.","shortLead":"Néhány hónapja volt hír, hogy visszatérhet a jelenlegi legklasszikusabb Ferrari, a 250 GTO egy mai változatban. Olyan...","id":"20180930_ferrari_250_gto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa6491df-b7fc-4963-8e63-48b0eb015527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4ea35b-d795-4b71-b2e2-6b864d8081aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_ferrari_250_gto","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:09","title":"Megálmodták a legdrágább Ferrari mai változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b050fe55-4570-475e-be9e-6ed176095072","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az integráció alapfeltétele, hogy változtassák meg az ország nevét Észak-Macedóniára.","shortLead":"Az integráció alapfeltétele, hogy változtassák meg az ország nevét Észak-Macedóniára.","id":"20180930_A_macedonok_nem_mentek_el_szavazni_veszelyben_az_EU_es_a_NATOtagsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b050fe55-4570-475e-be9e-6ed176095072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3067d8-b299-41a6-9892-af49bf6cf896","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_A_macedonok_nem_mentek_el_szavazni_veszelyben_az_EU_es_a_NATOtagsag","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:33","title":"A macedónok nem mentek el szavazni, veszélyben az EU- és a NATO-tagság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A \"huligán, skinhead és neonáci\" körökhöz tartozó fiatalok frissen alakított szervezetének célja a demokratikus jogállam felszámolása. A fiatalokat letartóztatásba helyezték.","shortLead":"A \"huligán, skinhead és neonáci\" körökhöz tartozó fiatalok frissen alakított szervezetének célja a demokratikus...","id":"20181001_szelsojobboldali_feltetelezett_terroristak_chemnitz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cd7861-2586-49e5-9b49-73f478b49510","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_szelsojobboldali_feltetelezett_terroristak_chemnitz","timestamp":"2018. október. 01. 14:53","title":"Szélsőjobboldali terrorcsoportot kapcsoltak le Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]