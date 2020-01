Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0759d615-7d3d-4826-8f3f-93192bb62e5f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen kilencet. A rendőrség szerint mind \"rendkívül jó állapotú\".","shortLead":"Összesen kilencet. A rendőrség szerint mind \"rendkívül jó állapotú\".","id":"20191231_hasznalt_helikopter_legi_mentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0759d615-7d3d-4826-8f3f-93192bb62e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6798c753-48be-4d1a-8d73-ad3a1eac3bb4","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_hasznalt_helikopter_legi_mentes","timestamp":"2019. december. 31. 17:40","title":"Használt helikoptereket vett mentési feladatokra a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721568cb-6b27-4886-ac84-cd27ab0c66d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A román állampolgárságú nő egy kamionnal meg egy rendőrautóval is összeütközött, mielőtt lekapcsolták.","shortLead":"A román állampolgárságú nő egy kamionnal meg egy rendőrautóval is összeütközött, mielőtt lekapcsolták.","id":"20191231_A_fel_M0son_vegighajtott_forgalommal_szemben_egy_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=721568cb-6b27-4886-ac84-cd27ab0c66d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526dfff3-5614-4e9e-a9e8-55cbe5ad57a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191231_A_fel_M0son_vegighajtott_forgalommal_szemben_egy_no","timestamp":"2019. december. 31. 13:21","title":"A fél M0-son végighajtott egy nő forgalommal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd67c73-50f0-4c09-9327-3671db3b9ab9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csendes-óceáni szigetország, Palau az első, amely betiltotta a korallzátonyokat pusztító naptejek és napolajok forgalmazását és használatát. A tiltás szinte valamennyi közforgalomban lévő terméket érinti.","shortLead":"A csendes-óceáni szigetország, Palau az első, amely betiltotta a korallzátonyokat pusztító naptejek és napolajok...","id":"20200101_Palau_az_elso_orszag_ahol_betiltottak_a_kornyezetszennyezo_naptejeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdd67c73-50f0-4c09-9327-3671db3b9ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97df0dcd-ec13-4477-8d41-542f9027c45f","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Palau_az_elso_orszag_ahol_betiltottak_a_kornyezetszennyezo_naptejeket","timestamp":"2020. január. 01. 09:16","title":"Palau az első ország, ahol betiltották a környezetszennyező naptejeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2982e37-dc80-41f0-9358-c55da983abfc","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A fokozódó versenyhelyzet olyan „készen kapott” vezetőket kívánna meg a szervezetektől, akik minimális szakmai képzés után szinte azonnal alkalmazhatók a középvezetői pozíciókban. Ezek a személyek nem léteznek azonban a piacon – vagy mégis?","shortLead":"A fokozódó versenyhelyzet olyan „készen kapott” vezetőket kívánna meg a szervezetektől, akik minimális szakmai képzés...","id":"20200101_Letezike_keszen_kapott_vezeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2982e37-dc80-41f0-9358-c55da983abfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6fa548-ad0e-47bd-9ef1-d718829b667f","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200101_Letezike_keszen_kapott_vezeto","timestamp":"2020. január. 01. 13:15","title":"Létezik-e készen kapott vezető?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2020 első negyedévében indulhat útnak néhány űrhajóssal a fedélzetén a SpaceX Crew Dragon űrkapszulája, ami a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) is kapcsolódik, mielőtt visszatérne a Földre.","shortLead":"A tervek szerint 2020 első negyedévében indulhat útnak néhány űrhajóssal a fedélzetén a SpaceX Crew Dragon...","id":"20200101_spacex_crew_dragon_tesztrepules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec23d81-c9de-48d5-a598-6792f5dce093","keywords":null,"link":"/tudomany/20200101_spacex_crew_dragon_tesztrepules","timestamp":"2020. január. 01. 12:03","title":"Videó: Így indulhat útnak emberrel a fedélzetén a SpaceX űrkapszulája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abdcf1bb-4fc0-454b-836e-8750d6635e14","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Mégsem veszi meg a Mészáros Lőrinc korábbi menedzsere által irányított cég a T-Systems Magyarországot – akad, aki tiltott összejátszásra gyanakszik.","shortLead":"Mégsem veszi meg a Mészáros Lőrinc korábbi menedzsere által irányított cég a T-Systems Magyarországot – akad, aki...","id":"201951__4ig__rogan_ahatterben__nincs_megauzlet__informacioaramlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abdcf1bb-4fc0-454b-836e-8750d6635e14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c72006e-90ef-4929-92f9-869a7e15d050","keywords":null,"link":"/360/201951__4ig__rogan_ahatterben__nincs_megauzlet__informacioaramlas","timestamp":"2020. január. 01. 12:00","title":"Rogán környezetében előre tudhattak a 4iG gigaüzletének elúszásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök elfogták azt az autóst, aki szerda hajnalban két gyalogost elütött Kiskunmajsán, majd segítségnyújtás nélkül távozott. A baleset következtében az egyik gyalogos, egy 29 éves férfi a helyszínen meghalt, egy 26 éves nő pedig megsérült.","shortLead":"A rendőrök elfogták azt az autóst, aki szerda hajnalban két gyalogost elütött Kiskunmajsán, majd segítségnyújtás nélkül...","id":"20200101_Kiskunmajsai_gazolas__elfogtak_az_elkovetot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52529593-1669-4f54-9a01-d758e6742b1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200101_Kiskunmajsai_gazolas__elfogtak_az_elkovetot","timestamp":"2020. január. 01. 11:50","title":"Kiskunmajsai gázolás – elfogták az elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nők ellen elkövetett erőszak istenkáromláshoz hasonló - hangsúlyozta szerdai újévi homíliájában Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában, a Vatikánban.","shortLead":"A nők ellen elkövetett erőszak istenkáromláshoz hasonló - hangsúlyozta szerdai újévi homíliájában Ferenc pápa a Szent...","id":"20200101_A_papa_szerint_a_nok_elleni_eroszak_olyan_mint_az_istenkaromlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea419128-2bd2-4507-9840-f9170e1ff748","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_A_papa_szerint_a_nok_elleni_eroszak_olyan_mint_az_istenkaromlas","timestamp":"2020. január. 01. 14:50","title":"A pápa szerint a nők elleni erőszak olyan, mint az istenkáromlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]