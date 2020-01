Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok nem örülne, ha Kína amerikai elemeket felhasználva tenne szert behozhatatlan előnyre a mesterséges intelligencia terén. Első körben az objektumfelismerésnél hasznos szoftverelemekre vezetnek be exporttilalmat.","shortLead":"Az Egyesült Államok nem örülne, ha Kína amerikai elemeket felhasználva tenne szert behozhatatlan előnyre a mesterséges...","id":"20200106_mesterseges_intelligencia_egyesult_allamok_kina_exporttilalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f991631-d340-4fa5-80b1-74ea592e5e83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_mesterseges_intelligencia_egyesult_allamok_kina_exporttilalom","timestamp":"2020. január. 06. 07:03","title":"Az USA kormánya megtiltotta, hogy bárki spéci mesterséges intelligenciát adjon el Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"532e1538-7a3c-4631-b686-bfc7b0b7ab7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 25 éves texasi Michael Egwuagu a nővére barátnőjének azt mondta, megölte nővérét. Kiderült, a vallomást a családi ház kamerával is felszerelt okos ajtócsengője rögzítette.","shortLead":"A 25 éves texasi Michael Egwuagu a nővére barátnőjének azt mondta, megölte nővérét. Kiderült, a vallomást a családi ház...","id":"20200106_ajtocsengo_gyilkossag_vallomas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=532e1538-7a3c-4631-b686-bfc7b0b7ab7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787b2f7d-2803-43f2-acb0-454f57ebb611","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_ajtocsengo_gyilkossag_vallomas_video","timestamp":"2020. január. 06. 08:03","title":"A családi ház okos ajtócsengője rögzítette, ahogy bevallja testvére meggyilkolását egy amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsőre jó ötletnek tűnt, hogy a hétéves amerikai kisfiú az Apple vezeték nélküli fülhallgatóját kapja karácsonyra, az ünnepeket végül a kórházban töltötte a család.","shortLead":"Elsőre jó ötletnek tűnt, hogy a hétéves amerikai kisfiú az Apple vezeték nélküli fülhallgatóját kapja karácsonyra...","id":"20200106_apple_airpods_karacsonyi_ajandek_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7948e191-88de-4fb1-994a-9f0f1564adda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_apple_airpods_karacsonyi_ajandek_baleset","timestamp":"2020. január. 06. 12:03","title":"AirPodsot talált a fa alatt a 7 éves kisfiú – megette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2759fe2f-4718-4d94-ae70-f8f270974542","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átmenetileg nem üzemel a vendéglátóhely, felújítják.","shortLead":"Átmenetileg nem üzemel a vendéglátóhely, felújítják.","id":"20200106_matyas_pince_bezaras_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2759fe2f-4718-4d94-ae70-f8f270974542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496b04ef-cdfd-49c0-b70c-ddecc568b5dc","keywords":null,"link":"/kkv/20200106_matyas_pince_bezaras_felujitas","timestamp":"2020. január. 06. 16:49","title":"Bezárt a legendás Mátyás Pince","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d5cad1-e015-41e6-a329-81cab0ce6263","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha nincs tudatosság, nincs problémafelismerés. Ha nincs problémafelismerés, belátás helyett örök tagadás van. Ha nincs belátás, motiváció sincs a változásra.","shortLead":"Ha nincs tudatosság, nincs problémafelismerés. Ha nincs problémafelismerés, belátás helyett örök tagadás van. Ha nincs...","id":"20200106_Meg_hogy_nem_vagyunk_fuggok_A_kornyezetunk_elobb_eszreveszi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7d5cad1-e015-41e6-a329-81cab0ce6263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148bf9e4-93c8-43e5-86d4-3991a9f68101","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200106_Meg_hogy_nem_vagyunk_fuggok_A_kornyezetunk_elobb_eszreveszi","timestamp":"2020. január. 06. 17:45","title":"Még hogy nem vagyunk függők? A környezetünk előbb észreveszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hátha a végén még kérdezni is lehet.","shortLead":"Hátha a végén még kérdezni is lehet.","id":"20200107_Orban_evindito_sajtotajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d1acee-68c4-4441-8265-ba22fee1d9a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Orban_evindito_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. január. 07. 08:36","title":"Csütörtökön tart Orbán évindító sajtótájékoztatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd09e41-1b87-462f-a8b5-25c0a4ba1e88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportos csúcsmodell közel kétszer annyiba kerül, mint egy alap Q8-as.","shortLead":"A szupersportos csúcsmodell közel kétszer annyiba kerül, mint egy alap Q8-as.","id":"20200103_erofitogtatas_hazankban_a_600_loeros_audi_rs_q8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cd09e41-1b87-462f-a8b5-25c0a4ba1e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb1ce08-a2c5-4c8b-a875-70042714bad3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_erofitogtatas_hazankban_a_600_loeros_audi_rs_q8","timestamp":"2020. január. 06. 07:59","title":"Erőfitogtatás: hazánkban a 600 lóerős Audi RS Q8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05c35a0-c376-438a-81ef-7395da0425aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia nem fogja siratni Kászim Szulejmáni tábornokot, az iráni Forradalmi Gárda amerikai dróncsapásban megölt parancsnokát - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök.","shortLead":"Nagy-Britannia nem fogja siratni Kászim Szulejmáni tábornokot, az iráni Forradalmi Gárda amerikai dróncsapásban megölt...","id":"20200106_Johnson_Nem_fogjuk_siratni_Szulejmani_tabornokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f05c35a0-c376-438a-81ef-7395da0425aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9487cae0-50c1-44b8-8d86-d812b11cfef4","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_Johnson_Nem_fogjuk_siratni_Szulejmani_tabornokot","timestamp":"2020. január. 06. 06:51","title":"Johnson: Nem fogjuk siratni Szulejmáni tábornokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]