[{"available":true,"c_guid":"2d5b02e4-24e8-4059-8c94-c6422fe265b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ilyen őszinte, érzelmes beszédet csak ritkán látni a Golden Globe színpadán. ","shortLead":"Ilyen őszinte, érzelmes beszédet csak ritkán látni a Golden Globe színpadán. ","id":"20200106_Tom_Hanks_Golden_Globe_koszonobeszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d5b02e4-24e8-4059-8c94-c6422fe265b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e2926a-8238-4fa2-930e-62985b02941b","keywords":null,"link":"/kultura/20200106_Tom_Hanks_Golden_Globe_koszonobeszed","timestamp":"2020. január. 06. 10:18","title":"Tom Hanks elsírta magát a köszönőbeszéde közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok nem örülne, ha Kína amerikai elemeket felhasználva tenne szert behozhatatlan előnyre a mesterséges intelligencia terén. Első körben az objektumfelismerésnél hasznos szoftverelemekre vezetnek be exporttilalmat.","shortLead":"Az Egyesült Államok nem örülne, ha Kína amerikai elemeket felhasználva tenne szert behozhatatlan előnyre a mesterséges...","id":"20200106_mesterseges_intelligencia_egyesult_allamok_kina_exporttilalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f991631-d340-4fa5-80b1-74ea592e5e83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_mesterseges_intelligencia_egyesult_allamok_kina_exporttilalom","timestamp":"2020. január. 06. 07:03","title":"Az USA kormánya megtiltotta, hogy bárki spéci mesterséges intelligenciát adjon el Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f808aad-42fa-49e3-9222-94e8d4b1c7c5","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ha mozgásról van szó, az újévi nagy elhatározások listáját mostanában két dolog vezeti: minimum egy félmaraton, de legalább valami jóga. Az internetnek köszönhetően ez utóbbit már a nappalink biztonságos terében is végezhetjük. Az pedig a számok alapján egyértelmű, hogy ezen a terepen ki a piacvezető. Megnéztük, mit tud Adriene Mishler és a Yoga with Adriene. Az ő esetében ugyanis van értelme kijelenteni, hogy csaknem hatmillió ember nem tévedhet.","shortLead":"Ha mozgásról van szó, az újévi nagy elhatározások listáját mostanában két dolog vezeti: minimum egy félmaraton, de...","id":"20200105_A_no_aki_kepes_ravezetni_arra_hogy_mi_a_jo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f808aad-42fa-49e3-9222-94e8d4b1c7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76f5ab4-8485-4508-be26-275a19d59410","keywords":null,"link":"/elet/20200105_A_no_aki_kepes_ravezetni_arra_hogy_mi_a_jo","timestamp":"2020. január. 05. 20:00","title":"A nő, aki képes rávezetni arra, hogy mi a jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afda3637-302f-48ec-b6a9-c6939613c7fe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lakásban dolgozó lakatos a nő segítségére sietett, mégis megtörtént a baj, a rendőrök fél órán belül elfogták a támadót.","shortLead":"A lakásban dolgozó lakatos a nő segítségére sietett, mégis megtörtént a baj, a rendőrök fél órán belül elfogták...","id":"20200105_Nyakon_szurta_volt_baratnojet_egy_ferfi_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afda3637-302f-48ec-b6a9-c6939613c7fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad7f9ed-f05b-46c8-a1f7-efe74a1cd09d","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Nyakon_szurta_volt_baratnojet_egy_ferfi_Budapesten","timestamp":"2020. január. 05. 09:10","title":"Nyakon szúrta volt barátnőjét egy férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég adatai szerint a fél éves indulás óta 1,3 millió kilométert tettek meg a fővárosban az e-rollerrekkel.","shortLead":"A cég adatai szerint a fél éves indulás óta 1,3 millió kilométert tettek meg a fővárosban az e-rollerrekkel.","id":"20200106_lime_statisztika_budapest_e_roller","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726a6aa3-e0d3-43e7-9a90-b05f97ce1b4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_lime_statisztika_budapest_e_roller","timestamp":"2020. január. 06. 14:09","title":"A Lime legaktívabb felhasználója 235-ször pattant rollerre Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829","c_author":"","category":"elet","description":"A híres énekest azzal vádolják, hogy egy gyermekek számára rendezett floridai újévi magánpartin összeverekedett a biztonsági őrökkel.","shortLead":"A híres énekest azzal vádolják, hogy egy gyermekek számára rendezett floridai újévi magánpartin összeverekedett...","id":"20200104_Konnyu_testi_sertes_miatt_emeltek_vadat_Rod_Stewart_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197681c0-da38-4201-954e-bf317ffa65da","keywords":null,"link":"/elet/20200104_Konnyu_testi_sertes_miatt_emeltek_vadat_Rod_Stewart_ellen","timestamp":"2020. január. 04. 18:19","title":"Vádat emeltek Rod Stewart ellen, mert biztonsági őrt vert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8636a2-c495-41c2-ae78-4ee3247237f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Volt olyan sofőr, akinél a szonda a légalkohol-koncentráció bűncselekményi határának több mint ötszörösét mutatta.","shortLead":"Volt olyan sofőr, akinél a szonda a légalkohol-koncentráció bűncselekményi határának több mint ötszörösét mutatta.","id":"20200106_Azonnal_fogdara_kerulnek_az_ittas_soforok_Pest_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a8636a2-c495-41c2-ae78-4ee3247237f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132b341a-82b1-43a5-9e86-4a9325dfcf48","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_Azonnal_fogdara_kerulnek_az_ittas_soforok_Pest_megyeben","timestamp":"2020. január. 06. 08:56","title":"Bekeményített a rendőrség az ittas járművezetőkkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tüntetők fogadták Prágában a kormányfőt, Lázár János bírálta pártját, rendkívüli vádak a fő súlyemelés-diplomata, Aján Tamás ellen. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Tüntetők fogadták Prágában a kormányfőt, Lázár János bírálta pártját, rendkívüli vádak a fő súlyemelés-diplomata, Aján...","id":"20200106_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390af4e4-662c-46c7-9518-264e4e43b9f4","keywords":null,"link":"/360/20200106_Radar360","timestamp":"2020. január. 06. 17:30","title":"Radar360: Orbánnak fütyültek, a Fidesznek beszóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]