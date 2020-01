Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50fe6b01-03ae-4b6e-bab5-05e76cf221fb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy idegen állam állhat az osztrák minisztériumok elleni, rövid ideig tartó támadás mögött","shortLead":"Egy idegen állam állhat az osztrák minisztériumok elleni, rövid ideig tartó támadás mögött","id":"20200105_Sulyos_kibertamadas_erte_az_osztrak_kulugy_es_a_belugyminiszteriumot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50fe6b01-03ae-4b6e-bab5-05e76cf221fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7798ad12-43c0-4126-aa99-b279b7389b55","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Sulyos_kibertamadas_erte_az_osztrak_kulugy_es_a_belugyminiszteriumot","timestamp":"2020. január. 05. 10:18","title":"Súlyos kibertámadás érte az osztrák külügy- és a belügyminisztériumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efaded8-cb01-49c9-87b3-46657b7fcd78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vasárnapi Golden Globe-on a kiosztott díjak és köszönetnyilvánítások mellett az ausztráliai bozóttüzek, az Egyesület Államok és Irán között fokozódó feszültség, valamint a veganizmus volt a téma. ","shortLead":"A vasárnapi Golden Globe-on a kiosztott díjak és köszönetnyilvánítások mellett az ausztráliai bozóttüzek, az Egyesület...","id":"20200106_Golden_Globe_klimavalsag_bozottuzek_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6efaded8-cb01-49c9-87b3-46657b7fcd78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4567f3d-8781-47f9-a8ac-e090877bcbdb","keywords":null,"link":"/elet/20200106_Golden_Globe_klimavalsag_bozottuzek_Trump","timestamp":"2020. január. 06. 11:56","title":"Donald Trump is téma volt a Golden Globe-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több órás várakozásra számíthatnak az autósok a Horgos-Röszke határátkelőnél. A szerb-magyar határszakaszon érdemes a kisebb közúti határátkelőket használni.","shortLead":"Több órás várakozásra számíthatnak az autósok a Horgos-Röszke határátkelőnél. A szerb-magyar határszakaszon érdemes...","id":"20200104_Oriasi_a_tomeg_a_roszkei_hataratkelonel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7075b8-cee9-4ea8-98fa-f76bc1b83c2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200104_Oriasi_a_tomeg_a_roszkei_hataratkelonel","timestamp":"2020. január. 04. 18:57","title":"Óriási a tömeg a röszkei határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember végén egy igazán különleges telefont mutatott be a Xiaomi. Akkor azt mondta, hogy az év végén már kézbe is lehet majd venni a Mi MIX Alphát. Erre azonban nem került sor, és egyelőre maga a gyártó sem tudja, hogy mikorra ígérheti.","shortLead":"Szeptember végén egy igazán különleges telefont mutatott be a Xiaomi. Akkor azt mondta, hogy az év végén már kézbe is...","id":"20200106_xiaomi_mi_mix_alpha_keses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49884fd-5ec5-44ae-9e0c-54821476348b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_xiaomi_mi_mix_alpha_keses","timestamp":"2020. január. 06. 13:03","title":"De hol van a Xiaomi forradalmi, tényleg csupa kijelzős telefonja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter óva intette Iránt a megtorlástól azután, hogy az amerikai hadsereg Irakban megölte Kászim Szulejmáni iráni tábornokot. Közben az is kiderült, hol próbálhatják megbosszulni az irániak Szulejmáni halálát. ","shortLead":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter óva intette Iránt a megtorlástól azután, hogy az amerikai hadsereg Irakban megölte...","id":"20200104_Az_USA_Teherant_fenyegeti_Iran_a_Hormuziszorost_vagy_Izraelt_tamadhatja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f240bb20-1600-411f-9470-117b0ddd4725","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Az_USA_Teherant_fenyegeti_Iran_a_Hormuziszorost_vagy_Izraelt_tamadhatja","timestamp":"2020. január. 04. 18:48","title":"Irán elkezdett arról beszélni, hogy milyen amerikai célpontokat támadna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e34b3e-03f1-43d8-94b0-d8030cc7cf22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Agility Robotics Digit nevű eszközét egyelőre ember irányítja, de van már olyan művelet, amit önállóan végez el.","shortLead":"Az Agility Robotics Digit nevű eszközét egyelőre ember irányítja, de van már olyan művelet, amit önállóan végez el.","id":"20200106_agility_robotics_digit_csomagszallito_robot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2e34b3e-03f1-43d8-94b0-d8030cc7cf22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193572b6-83a3-4c2e-a3bb-6fcbf1aaa1c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_agility_robotics_digit_csomagszallito_robot","timestamp":"2020. január. 06. 09:33","title":"Piacra dobták a robotot, amitől hatékonyabb lehet a csomagküldés – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"56 évesen elhunyt Gesztesi Károly színész - írta szombaton délután a Blikk.hu.","shortLead":"56 évesen elhunyt Gesztesi Károly színész - írta szombaton délután a Blikk.hu.","id":"20200104_Meghalt_Gesztesi_Karoly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28ea145-1d9e-472f-982b-908813c97236","keywords":null,"link":"/kultura/20200104_Meghalt_Gesztesi_Karoly","timestamp":"2020. január. 04. 18:02","title":"Meghalt Gesztesi Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b331a00-9565-494b-bf70-d2b926f9dcc0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meghalt Tandori Ágnes író, műfordító, Tandori Dezső felesége és alkotótársa, az író hagyatékának őrzője. 77 éves volt – számolt be az írónő haláláról az Index.","shortLead":"Meghalt Tandori Ágnes író, műfordító, Tandori Dezső felesége és alkotótársa, az író hagyatékának őrzője. 77 éves volt –...","id":"20200104_Elhunyt_Tandori_Agnes_Tandori_Dezso_alkototarsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b331a00-9565-494b-bf70-d2b926f9dcc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab3b701-9632-4c6b-8421-5a5d519b9a54","keywords":null,"link":"/kultura/20200104_Elhunyt_Tandori_Agnes_Tandori_Dezso_alkototarsa","timestamp":"2020. január. 04. 19:39","title":"Elhunyt Tandori Ágnes, Tandori Dezső alkotótársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]