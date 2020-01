Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi azt állítja, hogy csak egy szörfdeszka-bizniszbe akarta bevonni a nőt, aki bepezsgőzött és túlszívta magát.","shortLead":"A férfi azt állítja, hogy csak egy szörfdeszka-bizniszbe akarta bevonni a nőt, aki bepezsgőzött és túlszívta magát.","id":"20200107_Tagadja_a_bunosseget_a_VV_Fanni_meggyilkolasaval_vadolt_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b11a592-c24e-4c8b-a114-291db658850a","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Tagadja_a_bunosseget_a_VV_Fanni_meggyilkolasaval_vadolt_ferfi","timestamp":"2020. január. 07. 13:15","title":"A VV Fanni meggyilkolásával vádolt férfi azt mondta, \"problémamegoldó emberekhez\" vitte a nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847b39d8-e34b-48fd-8c75-45f659e6aa70","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A világátlagnál is nagyobb nálunk a felmelegedés a múlt század elejéhez képest.","shortLead":"A világátlagnál is nagyobb nálunk a felmelegedés a múlt század elejéhez képest.","id":"20200108_2019_volt_az_elmult_119_ev_kozul_a_legmelegebb_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=847b39d8-e34b-48fd-8c75-45f659e6aa70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27a0e1a-8018-4917-8a6a-0ac5869b0955","keywords":null,"link":"/elet/20200108_2019_volt_az_elmult_119_ev_kozul_a_legmelegebb_Magyarorszagon","timestamp":"2020. január. 08. 14:06","title":"2019 volt az elmúlt 119 év közül a legmelegebb Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f893859-31c3-4f4c-b159-f182f5eff158","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Las Vegas-i CES-en általában technológiai újdonságokat ismerhet meg a közönség, most viszont egy szokatlan előadó is feltűnt a többi között: a Disney jött, hogy az Avatar 2-ről meséljen.","shortLead":"A Las Vegas-i CES-en általában technológiai újdonságokat ismerhet meg a közönség, most viszont egy szokatlan előadó is...","id":"20200107_avatar_2_james_cameron_ces_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f893859-31c3-4f4c-b159-f182f5eff158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0977b421-1b7e-42e9-921e-84bd2e023910","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_avatar_2_james_cameron_ces_2020","timestamp":"2020. január. 07. 19:33","title":"Képek jöttek az Avatar 2-ből, úgy tűnik, egy technikai csoda van készülőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Ukraine International Airlines (ukrán nevének rövidítésével MAU) légitársaság képviselői szerint az Iránban szerda reggel lezuhant utasszállító repülőgépük jó állapotban volt, és a járat jól képzett személyzete sem követhetett el hibát.","shortLead":"Az Ukraine International Airlines (ukrán nevének rövidítésével MAU) légitársaság képviselői szerint az Iránban szerda...","id":"20200108_iran_teheran_lezuhant_ukran_repulo_legitarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82cd229-f97c-4c52-8ad6-ba6e2a3bc9e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_iran_teheran_lezuhant_ukran_repulo_legitarsasag","timestamp":"2020. január. 08. 12:15","title":"Ukrán légitársaság: Az egyik legjobb gépünk zuhant le Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f238fbe2-37e8-4a7f-961c-d4d5f9f5f2cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elton John kedd esti Sydney-i koncertjén jelentette be az adományát.\r

