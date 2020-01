Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9778858e-d44b-4c92-a310-b796436fba33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Csillagászati Társaság honolului találkozóján elhangzottak szerint jövő márciusban kigördül a szerelőcsarnokból a James Webb űrteleszkóp, hogy a sorozatos csúszások után végre tényleg pályára állítsák.","shortLead":"Az Amerikai Csillagászati Társaság honolului találkozóján elhangzottak szerint jövő márciusban kigördül...","id":"20200108_james_webb_urtavcso_urteleszkop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9778858e-d44b-4c92-a310-b796436fba33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54784597-d3b0-4e0d-a65e-b7333c8d20c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_james_webb_urtavcso_urteleszkop","timestamp":"2020. január. 08. 11:33","title":"Most már tényleg fellövik a gigászi pénzből készülő űrtávcsövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd68c792-9abb-4060-90a4-090164df8990","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"„Halló, hallasz?” – egy évtizede még biztosan ez volt a kezdőmondat, ha valakit felhívtunk Skype-on. Céges online meetingeken csak fokozódott a káosz, ha egyáltalán sikerült a hívás. A technológia fejlődése brutálisan felgyorsult, sokszor már nehéz azt is elkülöníteni, mi az, amit egy-két évtizede még nem tudtunk rendesen megcsinálni, mert úgy érezzük, ez mindig is jól működött. Az online közös munka is ilyen, főleg a valós idejű. ","shortLead":"„Halló, hallasz?” – egy évtizede még biztosan ez volt a kezdőmondat, ha valakit felhívtunk Skype-on. Céges online...","id":"invitech_20200106_A_csoportmunkat_is_forradalmasitja_az_informatika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd68c792-9abb-4060-90a4-090164df8990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3203b818-7511-4348-ac92-688a053fdc08","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20200106_A_csoportmunkat_is_forradalmasitja_az_informatika","timestamp":"2020. január. 08. 07:30","title":"A csoportmunkát is forradalmasítja az informatika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg közigazgatási hatósági eljárás indult.","shortLead":"Eredetileg közigazgatási hatósági eljárás indult.","id":"20200109_buncselekmeny_gyanuja_elina_valijeva_hibas_gazkeszulek_nyomozas_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b02d9d-14c1-4359-8e16-c509b586bc58","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_buncselekmeny_gyanuja_elina_valijeva_hibas_gazkeszulek_nyomozas_rendorseg","timestamp":"2020. január. 09. 05:59","title":"Bűncselekmény gyanúja miatt nyomoznak a Budapesten meghalt orosz zongoraművész ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az első hírek alapján tíz százalék körüli emeléssel számolnak a főpolgármesteri hivatalban.","shortLead":"Az első hírek alapján tíz százalék körüli emeléssel számolnak a főpolgármesteri hivatalban.","id":"20200109_bkv_bertargyalas_beremeles_fovaros_egyeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f97ae91-8ef8-42b2-a0ab-d50a044d9b67","keywords":null,"link":"/kkv/20200109_bkv_bertargyalas_beremeles_fovaros_egyeztetes","timestamp":"2020. január. 09. 09:47","title":"Ma kezdődnek az egyeztetések a BKV-sok béremeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Reuters forrásai szerint elejét akarták venni annak, hogy a feszültség oly mértékben kiéleződjön, hogy kezelhetetlenné váljon.","shortLead":"A Reuters forrásai szerint elejét akarták venni annak, hogy a feszültség oly mértékben kiéleződjön...","id":"20200108_Iran_szandekosan_kerulhette_az_amerikai_aldozatokat_a_raketatamadaskor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9090fc8-f89c-4960-9ff5-19f19c08d5c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_Iran_szandekosan_kerulhette_az_amerikai_aldozatokat_a_raketatamadaskor","timestamp":"2020. január. 08. 21:55","title":"Irán szándékosan kerülhette az amerikai áldozatokat a rakétatámadáskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"\"Nagyon szoros meccs volt, olyan helyzetekkel, amikből csak kemény küzdelemmel tudtam kijönni\" – írta a mérkőzésről a magyar teniszező.","shortLead":"\"Nagyon szoros meccs volt, olyan helyzetekkel, amikből csak kemény küzdelemmel tudtam kijönni\" – írta a mérkőzésről...","id":"20200107_fucsovics_marton_dohai_tenisztorna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5899d1-8403-4778-9cd2-658d07956bad","keywords":null,"link":"/sport/20200107_fucsovics_marton_dohai_tenisztorna","timestamp":"2020. január. 07. 21:36","title":"Fucsovics győzött Dohában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082e37c4-73b2-4400-ab47-c4eea352a707","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az univerzum \"gyerekkorából\" származik az a galaxistrió, amely a legtávolabbi az eddig azonosított csoportok közül.","shortLead":"Az univerzum \"gyerekkorából\" származik az a galaxistrió, amely a legtávolabbi az eddig azonosított csoportok közül.","id":"20200109_az_eddig_legtavolabbi_galaxis_egs77","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=082e37c4-73b2-4400-ab47-c4eea352a707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b772fc-66e8-4a16-8db1-bb28d6c7c948","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_az_eddig_legtavolabbi_galaxis_egs77","timestamp":"2020. január. 09. 10:03","title":"Minden eddig ismertnél távolabbi galaxisokra bukkantak a csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84788ade-852a-4177-84a7-e3a3a7d91184","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amerikai üldözéses jelenetekben a rendőröktől látni hasonló manővert.","shortLead":"Amerikai üldözéses jelenetekben a rendőröktől látni hasonló manővert.","id":"20200108_kisbusz_toyota_veszelyes_manover_agressziv_sofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84788ade-852a-4177-84a7-e3a3a7d91184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0151ad0a-3fcd-422f-8576-a7b33f116861","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_kisbusz_toyota_veszelyes_manover_agressziv_sofor","timestamp":"2020. január. 08. 15:29","title":"Kilökte az útról az őt feltartó autót a brit kisbusz sofőrje – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]