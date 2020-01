Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A feszültség, aminek eddig csak jelei voltak a királyi családon belül, most már nyilvánvaló: Harry herceg és Meghan Markle a jövőben visszalépnek uralkodói tevékenységüktől, és dolgozni fognak. Az viszont még nem világos, hogy mennyire lesz működőképes az új hibrid modell, amellyel a Sussexék próbálkoznak, hogy szabaduljanak a királyi kötelékekből. Mint ahogyan az sem, hogy mihez kezd ezzel a problémával a monarchia.","shortLead":"A feszültség, aminek eddig csak jelei voltak a királyi családon belül, most már nyilvánvaló: Harry herceg és Meghan...","id":"20200109_Harry_es_Meghan_ez_a_szakitas_lesz_a_vegso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1bbcd2-d13d-473c-a843-c7db00fba243","keywords":null,"link":"/elet/20200109_Harry_es_Meghan_ez_a_szakitas_lesz_a_vegso","timestamp":"2020. január. 09. 20:00","title":"Harry és Meghan: ez a szakítás lesz a végső?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0e8c56-5e6e-4279-8720-15c8b2e69f15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évente egyszer nem kormánypárti újságírók elé is kiáll Orbán Viktor miniszterelnök, ez azonban nem jelenti azt, hogy feltétlenül egyenes választ ad minden kérdésre. Ráadásul több lap munkatársai nem is vehettek részt a csütörtöki sajtótájékoztatón. A kormányfőnek volt viszont ideje némi önreklámra, pár ideológiai nézete ismételt kihangsúlyozására, majd azért meglebegtetett néhány ígéretet is. Idézze fel az Orbán-tájékoztatót percről percre.","shortLead":"Évente egyszer nem kormánypárti újságírók elé is kiáll Orbán Viktor miniszterelnök, ez azonban nem jelenti azt...","id":"20200109_Orban_Viktor_most_fog_relevans_kerdeseket_kapni__eloben_kozvetitjuk_a_rendkivuli_kormanyinfot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df0e8c56-5e6e-4279-8720-15c8b2e69f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a5e9ed-98b7-4db2-a89f-285a0644769b","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Orban_Viktor_most_fog_relevans_kerdeseket_kapni__eloben_kozvetitjuk_a_rendkivuli_kormanyinfot","timestamp":"2020. január. 09. 11:00","title":"Egészségügyi festés, szja-mentesség 3 gyerek után is, meg sok mellébeszélés - ilyen volt Orbán éves sajtótájékoztatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d729f9-c986-4120-b070-2005b62cdc5f","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"A címben tett állításra egyre több példát szolgáltat a politika az Egyesült Államokban - állítja véleményszerzőnk, a Világbank volt közgazdásza.","shortLead":"A címben tett állításra egyre több példát szolgáltat a politika az Egyesült Államokban - állítja véleményszerzőnk...","id":"202002_szegeny_amerika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82d729f9-c986-4120-b070-2005b62cdc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5460568-deb6-4263-afa9-6f871fdc1fa3","keywords":null,"link":"/360/202002_szegeny_amerika","timestamp":"2020. január. 09. 15:00","title":"Dobozi István: Törzsi háború zajlik az amerikai társadalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8b8cbd-4ab9-4321-a8c6-ed7d6153d92d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Volt mit mondaniuk. ","shortLead":"Volt mit mondaniuk. ","id":"20200109_Legyetek_szerelmesek_az_olyan_jo__a_szigethalmi_idosek_otthonabol_uzentek_a_fiataloknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a8b8cbd-4ab9-4321-a8c6-ed7d6153d92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa9a708-23e5-4b2b-9bcd-90f40bd725af","keywords":null,"link":"/elet/20200109_Legyetek_szerelmesek_az_olyan_jo__a_szigethalmi_idosek_otthonabol_uzentek_a_fiataloknak","timestamp":"2020. január. 09. 16:38","title":"\"Legyetek szerelmesek, az olyan jó!' – a szigethalmi idősek otthona lakói üzentek a fiataloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3136b46a-02e3-4aa3-94fd-62ef4a3f760c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"jövő városának\" prototípusát készül megépíteni a Fudzsi hegy lábánál a Toyota. A japán járműgyártó tervei szerint a hidrogén üzemanyagcellás technológiára épülő város laboratóriumként fog szolgálni az önvezető autók, az okos otthonok, a mesterséges intelligencia és egyéb innovációk számára.","shortLead":"A \"jövő városának\" prototípusát készül megépíteni a Fudzsi hegy lábánál a Toyota. A japán járműgyártó tervei szerint...","id":"20200109_toyota_woven_city_jovo_varosa_okosvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3136b46a-02e3-4aa3-94fd-62ef4a3f760c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8834958-7da3-4bce-994d-d5b81ef8d6cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_toyota_woven_city_jovo_varosa_okosvaros","timestamp":"2020. január. 09. 11:03","title":"A Toyota felhúz jelenlegi és nyugdíjas dolgozóinak egy egész várost, nem is akármilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Fiatalos videóval köszönt be Facebookon: „én nemcsak hallak, de értelek is!” Egy geget is elsütöttek benne.","shortLead":"Fiatalos videóval köszönt be Facebookon: „én nemcsak hallak, de értelek is!” Egy geget is elsütöttek benne.","id":"20200108_Mostantol_hivatalosan_is_van_egy_22_eves_egyetemista_helyettes_allamtitkar_a_kormanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c63ed89-a84a-4b18-88db-692c5cf012d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Mostantol_hivatalosan_is_van_egy_22_eves_egyetemista_helyettes_allamtitkar_a_kormanyban","timestamp":"2020. január. 08. 14:52","title":"Mostantól hivatalosan is van egy 22 éves egyetemista helyettes államtitkár a kormányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a473ff2-796f-4973-945a-7c3c29005c1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talán mégsem lesz egy pénzügyi befektetőé a nonprofit szervezetek számára készített legfelső szintű tartománynév, a .org.","shortLead":"Talán mégsem lesz egy pénzügyi befektetőé a nonprofit szervezetek számára készített legfelső szintű tartománynév...","id":"20200110_domain_nev_org_eladas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a473ff2-796f-4973-945a-7c3c29005c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c6ef6c-938e-494f-a803-0055949fe276","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_domain_nev_org_eladas","timestamp":"2020. január. 10. 09:03","title":"Egy csapat netes hős megpróbálja megakadályozni, hogy eladják a .org csúcsdomént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d82cb8f5-663c-488d-b3b1-dc18ba882649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hallstattnak ma már napi 10 ezer látogatója van, hatszor annyi, mint Velencének.","shortLead":"Hallstattnak ma már napi 10 ezer látogatója van, hatszor annyi, mint Velencének.","id":"20200110_jegvarazs_disney_mese_osztrak_falu_hallstat_idegenforgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d82cb8f5-663c-488d-b3b1-dc18ba882649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e7161a-95fb-4bfb-920a-be293de19fb8","keywords":null,"link":"/elet/20200110_jegvarazs_disney_mese_osztrak_falu_hallstat_idegenforgalom","timestamp":"2020. január. 10. 05:45","title":"Iszonyatos tömeg özönlött el egy osztrák falut a Jégvarázs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]