Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mentőhelikopterrel vitték kórházba.","shortLead":"Mentőhelikopterrel vitték kórházba.","id":"20200108_intercity_mav_boba_mentohelikopter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3125bdb0-6a44-463a-bca7-fa65e8f68cfc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_intercity_mav_boba_mentohelikopter","timestamp":"2020. január. 08. 19:20","title":"Intercityről zuhant le egy férfi Vasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2337b5e2-c4a8-4236-8280-4fd09bbcb60e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Las Vegasban mutatta be a Cat az S32 névre keresztelt telefonját, amit azok fognak majd szeretni, akiknek nem a hardveres erő, hanem a masszív felépítés a fontos.","shortLead":"Las Vegasban mutatta be a Cat az S32 névre keresztelt telefonját, amit azok fognak majd szeretni, akiknek nem...","id":"20200109_cat_s32_strapatelefon_strapabiro_mobil_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2337b5e2-c4a8-4236-8280-4fd09bbcb60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66a4228-bf8f-42af-b215-69994e052ad8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_cat_s32_strapatelefon_strapabiro_mobil_specifikacio","timestamp":"2020. január. 09. 16:03","title":"Nem a legerősebb telefon, de jól bírja az esést a Cat legújabb mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az épület teljes egészében leégett.","shortLead":"Az épület teljes egészében leégett.","id":"20200108_holttestet_talaltak_egy_kigyulladt_csaladi_hazban_turjen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617b8ef3-1f7f-4361-9f19-2c1a7f16a475","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_holttestet_talaltak_egy_kigyulladt_csaladi_hazban_turjen","timestamp":"2020. január. 08. 15:04","title":"Holttestet találtak egy kigyulladt családi házban Türjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e53a762-3b80-4ec4-8844-cbaf5ffbe1b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vargával küzd ezért Orbán.","shortLead":"Vargával küzd ezért Orbán.","id":"20200109_A_haromgyerekes_anyak_SZJA_mentesseget_is_felvetette_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e53a762-3b80-4ec4-8844-cbaf5ffbe1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32937f0e-1bd2-4071-af53-0cae841712a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_A_haromgyerekes_anyak_SZJA_mentesseget_is_felvetette_Orban","timestamp":"2020. január. 09. 14:17","title":"A háromgyerekes anyák szja-mentességét is felvetette Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c7ada4-d215-473d-8f82-b161521d069d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Müpában lép fel a világhírű Rosztropovics-tanítvány, Misha Maisky, fiával és lányával.","shortLead":"A Müpában lép fel a világhírű Rosztropovics-tanítvány, Misha Maisky, fiával és lányával.","id":"202002_koncert__afa_es_azalmak_maisky","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6c7ada4-d215-473d-8f82-b161521d069d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8dd66d-d77d-4b50-85cb-1b1f83ddf3b1","keywords":null,"link":"/360/202002_koncert__afa_es_azalmak_maisky","timestamp":"2020. január. 09. 14:00","title":"Különleges családi koncerten játsszák Beethoven hármasversenyét Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2dc8f1-8e5a-4c22-9944-755851ed6f86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portál szerint mellébeszélés van, akiket nem akartak ott látni, nem jutottak be.","shortLead":"A portál szerint mellébeszélés van, akiket nem akartak ott látni, nem jutottak be.","id":"20200109_orban_viktor_ev_indito_sajtotajekoztato_orbaninfo_kovacs_zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a2dc8f1-8e5a-4c22-9944-755851ed6f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78386a5f-2b1d-4e36-82da-ca8b611a3399","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_orban_viktor_ev_indito_sajtotajekoztato_orbaninfo_kovacs_zoltan","timestamp":"2020. január. 09. 14:28","title":"A 24.hu szerint Kovács nem mond igazat, időben érkeztek Orbánhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93eb1056-a6fb-4c8d-9d79-07753f39d597","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az elmúlt négy évben több mint 100 olyan kormánydöntés született, amely pluszpénzeket juttatott a református gyülekezeteknek a normál költségvetési támogatásukon felül. A HVG összesítése szerint csak a 2018-as parlamenti választás óta összesen 29 milliárd forintot kaptak a reformátusok a református Orbán Viktor kormányától, és ezzel még a katolikusokat is megelőzték az egy főre eső állami támogatásokat tekintve.","shortLead":"Az elmúlt négy évben több mint 100 olyan kormánydöntés született, amely pluszpénzeket juttatott a református...","id":"202002__tamogatas_areformatusoknak__makovecztemplom__karoli__maga_fele_hajlik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93eb1056-a6fb-4c8d-9d79-07753f39d597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb513171-eb8f-4d74-9a36-6f723e3b99ad","keywords":null,"link":"/360/202002__tamogatas_areformatusoknak__makovecztemplom__karoli__maga_fele_hajlik","timestamp":"2020. január. 09. 07:00","title":"Aranyeső Orbán felekezetére: tovább ömlik az állami pénz a reformátusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c36d9e2-b808-4497-8887-516e21b09691","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A madár nyolc méterre a parttól jutott bajba.","shortLead":"A madár nyolc méterre a parttól jutott bajba.","id":"20200108_jegbe_fagyott_hattyu_rackeve_tuzoltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c36d9e2-b808-4497-8887-516e21b09691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f664c5e6-f44e-40da-9637-5c027d1f633c","keywords":null,"link":"/elet/20200108_jegbe_fagyott_hattyu_rackeve_tuzoltok","timestamp":"2020. január. 08. 16:21","title":"Jégbe fagyott hattyút mentettek a ráckevei tűzoltók – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]