Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26b5ca9f-c740-4eb6-bbf0-e7b4d2e82bd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még egy meglepetéssel készülhet a Samsung a nevek terén az S20 bemutatójára. Ha hihetünk a napvilágot látott információnak, nem a Galaxy S20+ lesz a legerősebb mobil a sorozatban.","shortLead":"Még egy meglepetéssel készülhet a Samsung a nevek terén az S20 bemutatójára. Ha hihetünk a napvilágot látott...","id":"20200109_samsung_galaxy_s20_okostelefon_bemutato_nev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26b5ca9f-c740-4eb6-bbf0-e7b4d2e82bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4b3a6b-5dd3-4e67-b03b-3f10c7f22486","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_samsung_galaxy_s20_okostelefon_bemutato_nev","timestamp":"2020. január. 09. 19:03","title":"Meglepetésre készülhet a Samsung: a Galaxy S20+ csak a második legerősebb mobil lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes vereségek okáról meglepő őszinteséggel beszélt, sok kérdés elől azonban kitért a miniszterelnök újévi nemzetközi sajtótájékoztatóján, amelynek a végére alaposan el is fáradt.","shortLead":"A fideszes vereségek okáról meglepő őszinteséggel beszélt, sok kérdés elől azonban kitért a miniszterelnök újévi...","id":"20200109_Orban_sokat_beszelt_de_keveset_mondott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c6de1e-2f9c-4015-907a-6b88d86ff597","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Orban_sokat_beszelt_de_keveset_mondott","timestamp":"2020. január. 09. 17:01","title":"Kiderült, hogy Orbán miért csak egyszer tart évente ilyen sajtótájékoztatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e685fa-7472-41a0-b567-dd55108f22b0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy közeli szálloda vendége riasztotta a tűzoltókat azzal, hogy füstöl a dóm.","shortLead":"Egy közeli szálloda vendége riasztotta a tűzoltókat azzal, hogy füstöl a dóm.","id":"20200109_Fustnek_neztek_a_felhot_kivonultak_a_tuzoltok_a_kolni_domhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65e685fa-7472-41a0-b567-dd55108f22b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e59e0f7-1768-4301-bb53-23ab56f74885","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_Fustnek_neztek_a_felhot_kivonultak_a_tuzoltok_a_kolni_domhoz","timestamp":"2020. január. 09. 17:25","title":"Füstnek nézték a felhőt, kivonultak a tűzoltók a kölni dómhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807394d8-aeb4-4625-b068-4bb9680f9dc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nekik megítélt kétmillió forintos sérelemdíjat várja a civil szervezet.","shortLead":"A nekik megítélt kétmillió forintos sérelemdíjat várja a civil szervezet.","id":"20200109_miniszterelnoki_kabinetiroda_magyar_helsinki_bizottsag_bocsanatkeres_serelemdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=807394d8-aeb4-4625-b068-4bb9680f9dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6d24be-0450-4ce3-b2bd-c3455a4839be","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_miniszterelnoki_kabinetiroda_magyar_helsinki_bizottsag_bocsanatkeres_serelemdij","timestamp":"2020. január. 09. 12:27","title":"Bocsánatot már kér, de még nem fizetett a Rogán-minisztérium a Helsinki Bizottságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b446930-48a0-4aeb-a015-32764d3784bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Biztosak benne, hogy más oka volt a légikatasztrófának.","shortLead":"Biztosak benne, hogy más oka volt a légikatasztrófának.","id":"20200110_Iran_nem_volt_raketatalalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b446930-48a0-4aeb-a015-32764d3784bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266fadc9-3084-40ce-ba3e-a2358b8eb881","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_Iran_nem_volt_raketatalalat","timestamp":"2020. január. 10. 10:05","title":"Lezuhant ukrán repülő: Irán szerint nem érte rakétatalálat a gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2","c_author":"Márton Szilárd","category":"360","description":"A budapesti ingatlanok relatív ára a New York-i lakásokéival vetekszik, és megelőzi olyan felkapott nagyvárosok árait, mint Amszterdam, Frankfurt vagy éppen San Francisco. A svájci UBS befektetési bank elemzését vetettük össze hazai adatokkal. Nem a nominális árakat hasonlítottuk össze, mert ezek alapján Budapest még mindig olcsó, hanem azt, hogy a hazai kereslethez, a helyi bérekhez képest mennyire drága az ingatlanpiac. ","shortLead":"A budapesti ingatlanok relatív ára a New York-i lakásokéival vetekszik, és megelőzi olyan felkapott nagyvárosok árait...","id":"20200110_ingatlanpiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29378864-1fbf-4d64-bcb2-2095ba73be20","keywords":null,"link":"/360/20200110_ingatlanpiac","timestamp":"2020. január. 10. 11:00","title":"Hol kell a legtöbbet dolgozni egy lakásért? Ha a budapestiek megtudják, nem fognak örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea0cac6-9ffd-4d20-ae28-3cd47a31997d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Irán eleget tesz a külföldi kéréseknek és kiadja a lelőtt ukrán repülő feketedobozait.","shortLead":"Irán eleget tesz a külföldi kéréseknek és kiadja a lelőtt ukrán repülő feketedobozait.","id":"20200111_Franciaorszagnak_adjak_at_a_lelott_ukran_repulo_feketedobozait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cea0cac6-9ffd-4d20-ae28-3cd47a31997d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16aaaa24-4636-49b6-a3f5-feca3654ffea","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_Franciaorszagnak_adjak_at_a_lelott_ukran_repulo_feketedobozait","timestamp":"2020. január. 11. 12:06","title":"Franciaországnak adják át a lelőtt ukrán repülő feketedobozait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf0ac2-cf14-4738-9306-5420d19fb68c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, ilyen tempóval még egy sportkocsi sem tudna derékszögben befordulni. ","shortLead":"Igaz, ilyen tempóval még egy sportkocsi sem tudna derékszögben befordulni. ","id":"20200110_Jobbrol_berepulo_kukasauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07cf0ac2-cf14-4738-9306-5420d19fb68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af80e6bf-de24-4798-a319-0a35d2c4c055","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_Jobbrol_berepulo_kukasauto","timestamp":"2020. január. 10. 12:52","title":"Repülő kukásautóra talán még az orosz autósok sem számítanak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]