[{"available":true,"c_guid":"712e6429-bf8c-41e6-b78d-7ae9b907c92c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok ötletes megoldás született már a mobiliparban, olyan azonban még nem, amellyel a OnePlus rukkolt elő Las Vegasban.","shortLead":"Sok ötletes megoldás született már a mobiliparban, olyan azonban még nem, amellyel a OnePlus rukkolt elő Las Vegasban.","id":"20200110_oneplus_concept_one_eltuno_hatoldali_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=712e6429-bf8c-41e6-b78d-7ae9b907c92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed4533a-1e28-45e3-8110-3c0d1db6d4d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_oneplus_concept_one_eltuno_hatoldali_kamera","timestamp":"2020. január. 10. 20:03","title":"A telefonon láthatatlanná váló kamerát mutatott be a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Félő, hogy a vizsgálatot próbálják akadályozni ezzel.","shortLead":"Félő, hogy a vizsgálatot próbálják akadályozni ezzel.","id":"20200110_Buldozerrel_tuntetik_el_az_ukran_gep_roncsait_Iranban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc69fe2-cd44-4796-a28d-2c9ce2ae4286","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_Buldozerrel_tuntetik_el_az_ukran_gep_roncsait_Iranban","timestamp":"2020. január. 10. 16:16","title":"Buldózerrel tüntetik el az ukrán gép roncsait Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8a04b3-cfff-4bfe-8d0d-ecd1225fe38e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddigi legdrágább vasúti szakaszon ott volt egy Tisza-híd is, most folyó nélkül is megdöntik a rekordot.","shortLead":"Az eddigi legdrágább vasúti szakaszon ott volt egy Tisza-híd is, most folyó nélkül is megdöntik a rekordot.","id":"20200111_Meszaros_rekordot_dont_Soha_nem_epult_egy_kilometer_magyar_vasut_ennyire_dragan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db8a04b3-cfff-4bfe-8d0d-ecd1225fe38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def968a5-1eea-41b8-82bb-d211a5313dae","keywords":null,"link":"/kkv/20200111_Meszaros_rekordot_dont_Soha_nem_epult_egy_kilometer_magyar_vasut_ennyire_dragan","timestamp":"2020. január. 11. 10:43","title":"Mészáros rekordot dönt: Soha nem épült egy kilométer magyar vasút ennyire drágán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e46aab8-7ea2-40fb-b2cf-b5bde355e784","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a pincében hantolta el a holttestet. ","shortLead":"A férfi a pincében hantolta el a holttestet. ","id":"20200110_baja_emberoles_unoka_idos_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e46aab8-7ea2-40fb-b2cf-b5bde355e784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4915f37f-0598-4138-a398-7673c947b8bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_baja_emberoles_unoka_idos_no","timestamp":"2020. január. 10. 12:51","title":"Unokája ölt meg és ásott el egy idős nőt Baján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8adfe4-cee1-43ae-8ff1-a923dc47b868","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Paolo Sorrentino vatikáni sorozatának második évada valószínűleg az év egyik leginkább szexuálisan túlfűtött szériája lett. Talán soha nem szerepelt még ennyi fedetlen női mell és ennyi pápa egyszerre egyetlen filmben vagy sorozatban sem. Az új pápa a merész képzettársítások, a felszabadító humor és a zseniális John Malkovich miatt ígérkezik jónak. ","shortLead":"Paolo Sorrentino vatikáni sorozatának második évada valószínűleg az év egyik leginkább szexuálisan túlfűtött szériája...","id":"20200110_Ezert_a_papaert_meg_Sharon_Stone_is_ledobja_a_cipojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d8adfe4-cee1-43ae-8ff1-a923dc47b868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4914023-0fe4-45bf-9a7a-e10b5b00628f","keywords":null,"link":"/kultura/20200110_Ezert_a_papaert_meg_Sharon_Stone_is_ledobja_a_cipojet","timestamp":"2020. január. 10. 14:00","title":"Ezért a pápáért még Sharon Stone is ledobja a cipőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7586ea05-e767-4ba0-ac06-e23ce06686fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz és a török kormányfő szerdán találkozott egymással, akkor szólították fel a líbiai katonai erőket a tűzszünetre. ","shortLead":"Az orosz és a török kormányfő szerdán találkozott egymással, akkor szólították fel a líbiai katonai erőket...","id":"20200112_tuzszunet_libiai_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7586ea05-e767-4ba0-ac06-e23ce06686fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca619a8-f522-4a62-ac6b-fb0947229c90","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_tuzszunet_libiai_kormany","timestamp":"2020. január. 12. 10:37","title":"Putyin és Erdogan felszólítására tűzszünet lesz Líbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e611f63b-ce69-443f-b658-3d1c02591171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200111_Marabu_Feknyuz_Hol_lathat_az_ember_HVGcimlapot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e611f63b-ce69-443f-b658-3d1c02591171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652a1849-f7e3-408b-8ba1-2907d0699058","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Marabu_Feknyuz_Hol_lathat_az_ember_HVGcimlapot","timestamp":"2020. január. 11. 13:07","title":"Marabu Féknyúz: Hol láthat az ember HVG-címlapot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"5000-5500 méteres magasságban már jelentős a vegetáció.","shortLead":"5000-5500 méteres magasságban már jelentős a vegetáció.","id":"20200110_Drasztikusan_olvad_a_jeg_a_Himalajan_viszont_egyre_tobb_noveny_el_a_Mount_Everest_tersegeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2bcca31-0b8d-47da-9fc7-a5918a0e776f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_Drasztikusan_olvad_a_jeg_a_Himalajan_viszont_egyre_tobb_noveny_el_a_Mount_Everest_tersegeben","timestamp":"2020. január. 10. 18:44","title":"Drasztikusan olvad a jég a Himaláján, viszont egyre több növény él a Mount Everest térségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]