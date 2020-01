Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Berlinben folytatják az egyeztetést. 2020. január. 14. 13:45 Nincs tűzszünet Libiában: Haftar tábornok aláírás nélkül távozott Moszkvából De azt nem tudni, hogy a Voldemortként is ismert egykori kormánypárti képviselő tényleg bevonult-e. 2020. január. 15. 08:10 Hadházy szerint a volt fideszes Mengyinek szombaton kellett börtönbe vonulnia Ismét politikus lesz a volt osztrák alkancellár. 2020. január. 13. 14:06 Visszatér a politikába az ibizás videójába belebukott Strache Vázoljuk, hogy az elmúlt esztendőben hogyan alakult a három nagy német prémiumgyártó csatája. 2020. január. 15. 06:41 Audi, BMW, Mercedes: melyik nyerte 2019-et? Régebben annak is örülhetett egy felhasználó, ha 16 GB-nyi belső tárhelye volt, a technológia azonban hihetetlen ütemben fejlődik, s állítólag hamarosan érkezhet egy olyan játékra (is) alkalmas okostelefon, amelyben már a RAM mennyisége ennyi – először a világon. 2020. január. 14. 11:03 Jönnek a 16 GB RAM-mal szerelt androidos telefonok – ez lehet az első A kormány az utolsó pillanatban gondolta meg magát. 2020. január. 14. 08:45 Visszavonták a Tokaj-hegyaljai borvidék védelméről szóló új rendeletet Két magyar nő egy olyan szenzoros ruhadarabot fejlesztene, amely hőképzésre és mikrorezgések kibocsátására képes, ezáltal csökkentve a menstruációs fájdalmakat. 2020. január. 14. 10:30 Csökkentheti a menstruációs fájdalmakat egy magyarok által megálmodott ruhadarab