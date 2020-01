Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd06ec5d-a42a-4174-ab82-03d2dfadf666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új erőforrás alacsonyabb üzemeltetési költéséggel, szerényebb szén-dioxid-kibocsátással és nagyobb nyomatékkal kecsegtet.","shortLead":"Az új erőforrás alacsonyabb üzemeltetési költéséggel, szerényebb szén-dioxid-kibocsátással és nagyobb nyomatékkal...","id":"20200115_igeretes_uj_benzinmotort_mutatott_be_a_dacia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd06ec5d-a42a-4174-ab82-03d2dfadf666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150d785d-243a-406b-8897-db602ab1c6ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_igeretes_uj_benzinmotort_mutatott_be_a_dacia","timestamp":"2020. január. 15. 13:21","title":"Ígéretes új benzinmotort mutatott be a Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd8f47d-6b11-4faa-acc9-919da0f6986e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mojo Vision olyan kontaktlencsét fejlesztett, amellyel viselője egy sor szuperképességhez jut. A találmány a kiterjesztett valóságot használja.","shortLead":"A Mojo Vision olyan kontaktlencsét fejlesztett, amellyel viselője egy sor szuperképességhez jut. A találmány...","id":"20200116_mojo_vision_okos_kontaktlencse_latasjavitas_kiterjesztett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dd8f47d-6b11-4faa-acc9-919da0f6986e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f42d78-519a-4e86-b3f3-ef06354cc5db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_mojo_vision_okos_kontaktlencse_latasjavitas_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2020. január. 16. 19:36","title":"Szupererőt ad a szemeknek az új kontaktlencse, a sötétben is lát vele az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de44ed8-4c27-4871-9b9a-74e526076562","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A toplista élén a német prémiumgyártók dízel modelljei, a végén pedig francia benzines autók találhatók.","shortLead":"A toplista élén a német prémiumgyártók dízel modelljei, a végén pedig francia benzines autók találhatók.","id":"20200116_ezek_most_a_legjobb_es_legrosszabb_autok_a_nemet_adac_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2de44ed8-4c27-4871-9b9a-74e526076562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ca28c0-92a8-45ff-bb52-6f15607cbfe7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200116_ezek_most_a_legjobb_es_legrosszabb_autok_a_nemet_adac_szerint","timestamp":"2020. január. 16. 06:41","title":"Ezek most a legjobb és legrosszabb autók a német ADAC szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14377b85-386a-4902-a30d-3fd08cb21b48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb dokumentumokat adott át a Boeing az amerikai hatóságnak, amelyben a cég dolgozóinak levelezése is megtalálható. Kiderült, volt, hogy a munkavállalók megalázó módon beszéltek az egyik légitársaságtól, aki segítséget kért tőlük a 737 MAX-okhoz.","shortLead":"Újabb dokumentumokat adott át a Boeing az amerikai hatóságnak, amelyben a cég dolgozóinak levelezése is megtalálható...","id":"20200115_boeing_737_max_repulogep_belso_levelezes_pilotak_tovabbkepzese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14377b85-386a-4902-a30d-3fd08cb21b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b635e1-611a-4325-b7e5-967c46d96477","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_boeing_737_max_repulogep_belso_levelezes_pilotak_tovabbkepzese","timestamp":"2020. január. 15. 20:03","title":"\"Idióták!\" – reagált a Boeing dolgozója az indonéz Lion Air pilótaképzési kérelmére, majd meghalt 189 ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6df27a3-99e4-4cf0-a329-cd600e85f696","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Yaris méretosztályába érkező újdonság gyorsan a Toyota legnépszerűbb európai modellje lehet.","shortLead":"A Yaris méretosztályába érkező újdonság gyorsan a Toyota legnépszerűbb európai modellje lehet.","id":"20200115_Jon_egy_ujabb_kis_Toyota_szabadidoauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6df27a3-99e4-4cf0-a329-cd600e85f696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb05f15-7483-4e1b-bdc4-95e3a96d82cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_Jon_egy_ujabb_kis_Toyota_szabadidoauto","timestamp":"2020. január. 15. 14:10","title":"Jön egy újabb kis Toyota szabadidő-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5996f036-d381-4d28-a531-051e7a456c04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"különleges\" szer a prosztatagyulladás ellen ígér hatásos segítséget, de ez nem igaz. A csalók egy magyar egyetem nevét is felhasználták a kampányhoz.","shortLead":"A \"különleges\" szer a prosztatagyulladás ellen ígér hatásos segítséget, de ez nem igaz. A csalók egy magyar egyetem...","id":"20200116_prosztatagyulladas_gyogyszer_semmelweis_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5996f036-d381-4d28-a531-051e7a456c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a81755-56f0-4d70-8137-72f275fd4cf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_prosztatagyulladas_gyogyszer_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. január. 16. 13:30","title":"Kamu csodagyógyszer terjed a magyar neten, a pénze bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bdc8cb2-99bd-42d5-b91f-6abdd5f597f2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A kérdés természetesen cinikus, de amikor az ember olyan családokkal találkozik, amelyben a szülők módszeresen irtották ki gyermekük önbecsülését és önállóságát, sokszor támadhat az az érzése, hogy itt valamiféle recept szerint jártak el - írja új könyvében Kapitány-Fövény Máté.","shortLead":"A kérdés természetesen cinikus, de amikor az ember olyan családokkal találkozik, amelyben a szülők módszeresen irtották...","id":"20200116_Hogyan_neveljunk_fuggosegre_hajlamos_gyermeketfelnottet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bdc8cb2-99bd-42d5-b91f-6abdd5f597f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354ad26f-2c86-47a7-9725-830d2197c4a4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200116_Hogyan_neveljunk_fuggosegre_hajlamos_gyermeketfelnottet","timestamp":"2020. január. 16. 15:15","title":"Hogyan neveljünk függőségre hajlamos gyermeket/felnőttet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072f79e6-53bf-424c-a26a-71e177196b6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tankerületi igazgató szerint Egerben utazó gyógypedagógusokat foglalkoztatnak az egyik iskola bezárása után, a szülők szerint ez nem elég.","shortLead":"A tankerületi igazgató szerint Egerben utazó gyógypedagógusokat foglalkoztatnak az egyik iskola bezárása után, a szülők...","id":"20200116_Sajatos_nevelesi_igenyu_gyerekek_iskolajat_zarnak_be_Egerben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=072f79e6-53bf-424c-a26a-71e177196b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8b6437-9027-4786-b739-1c0b5b196696","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Sajatos_nevelesi_igenyu_gyerekek_iskolajat_zarnak_be_Egerben","timestamp":"2020. január. 16. 18:32","title":"Sajátos nevelési igényű gyerekek iskoláját zárnák be Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]