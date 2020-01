Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51833152-2513-41de-b0eb-2ab33fdd1b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régebben annak is örülhetett egy felhasználó, ha 16 GB-nyi belső tárhelye volt, a technológia azonban hihetetlen ütemben fejlődik, s állítólag hamarosan érkezhet egy olyan játékra (is) alkalmas okostelefon, amelyben már a RAM mennyisége ennyi – először a világon.","shortLead":"Régebben annak is örülhetett egy felhasználó, ha 16 GB-nyi belső tárhelye volt, a technológia azonban hihetetlen...","id":"20200114_xiaomi_black_shark3_16_gb_ram_telefon_androidos_mobil","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51833152-2513-41de-b0eb-2ab33fdd1b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c547744a-e718-4d2a-9954-4ee21537ed8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_xiaomi_black_shark3_16_gb_ram_telefon_androidos_mobil","timestamp":"2020. január. 14. 11:03","title":"Jönnek a 16 GB RAM-mal szerelt androidos telefonok – ez lehet az első","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhasználók milliói siratják a Microsoft nyugdíjba vonuló oprendszerét, a Windows 7-et, pedig van miért szidni a 10 éves szoftvert.","shortLead":"Felhasználók milliói siratják a Microsoft nyugdíjba vonuló oprendszerét, a Windows 7-et, pedig van miért szidni a 10...","id":"20200115_windows_7_legzavarobb_funkciok_metro_felulet_gadget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b84872-386f-40e7-9937-b099851b3781","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_windows_7_legzavarobb_funkciok_metro_felulet_gadget","timestamp":"2020. január. 15. 10:03","title":"5 ok, amiért nagyon idegesítő rendszer a Windows 7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tulajdonos-dolgozóknak vétójoguk van, az állami tulajdonos ezt próbálta elvenni tőlük.","shortLead":"A tulajdonos-dolgozóknak vétójoguk van, az állami tulajdonos ezt próbálta elvenni tőlük.","id":"20200113_A_kistulajdonosok_miatt_bukhat_el_a_sok_milliardos_Dunakesziuzlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1662ff95-81c1-4a3d-8c6c-d96c4c1d69ca","keywords":null,"link":"/kkv/20200113_A_kistulajdonosok_miatt_bukhat_el_a_sok_milliardos_Dunakesziuzlet","timestamp":"2020. január. 13. 11:48","title":"A kistulajdonosok miatt bukhat el az állam sokmilliárdos üzlete Dunakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"HVG","category":"360","description":"2070-re a legoptimistább tudományos prognózis szerint is 7,8 millióra csökkenhet Magyarország lakossága a jelenlegi 9,7 millióról. Egy ENSZ-jelentés alapján pedig az összes európai posztszocialista államnak drasztikus népességvesztéssel kell szembenéznie, ha folytatódnak a jelenlegi tendenciák.","shortLead":"2070-re a legoptimistább tudományos prognózis szerint is 7,8 millióra csökkenhet Magyarország lakossága a jelenlegi 9,7...","id":"202002_nepessegeloreszamitas_2070re_hatvagykilencmillios_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca74047-76a9-44b1-a067-a8d9c1da01aa","keywords":null,"link":"/360/202002_nepessegeloreszamitas_2070re_hatvagykilencmillios_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 13. 11:00","title":"A népességfogyást még Orbán sem tudja megállítani a kutatók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tárca más irányú folyamatokról számolt be, mint az MNB elnöke.","shortLead":"A tárca más irányú folyamatokról számolt be, mint az MNB elnöke.","id":"20200114_Visszaszolt_Matolcsynak_a_Penzugyminiszterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133f033d-0b99-4787-b416-252dae2431fe","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200114_Visszaszolt_Matolcsynak_a_Penzugyminiszterium","timestamp":"2020. január. 14. 18:57","title":"Visszaszólt Matolcsynak a Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca90d84-d099-435b-878a-77794c412da1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ódry Viktória ügyvéd Ady és a hatóság című könyvéből kiderül, milyen ügyei voltak a \"féljogász\" költőnek.","shortLead":"Ódry Viktória ügyvéd Ady és a hatóság című könyvéből kiderül, milyen ügyei voltak a \"féljogász\" költőnek.","id":"202002_konyv__jogaszszemmel_odry_viktoria_ady_es_ahatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ca90d84-d099-435b-878a-77794c412da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b9348f-afc9-4a08-a5ac-7dcf67ef7f98","keywords":null,"link":"/360/202002_konyv__jogaszszemmel_odry_viktoria_ady_es_ahatosag","timestamp":"2020. január. 14. 10:00","title":"Ady Endre csúnyákat írt a papokról, lecsukatták a bírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér le- és felszálló forgalma 2019-ben is tovább növekedett. ","shortLead":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér le- és felszálló forgalma 2019-ben is tovább növekedett. ","id":"20200113_Kozel_760_ezer_jarat_repult_at_tavaly_Magyarorszag_felett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0a6834-c0f9-456a-9a93-23f7ce4eb418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_Kozel_760_ezer_jarat_repult_at_tavaly_Magyarorszag_felett","timestamp":"2020. január. 13. 13:20","title":"Közel 760 ezer járat repült át tavaly Magyarország felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dca2f28-a8ef-4729-85a4-8019345e699c","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Baktériummal színezett anyagok, bambuszszövet, újrahasznosított poliészter, vegán bőr és társaik: a Föld és a környezetszennyező divatipar mentsvárai – legalábbis a közvélemény és az ezeket használó divatmárkák szerint. De vajon mennyire törekszik zöldülésre a textilgyártás? ","shortLead":"Baktériummal színezett anyagok, bambuszszövet, újrahasznosított poliészter, vegán bőr és társaik: a Föld és...","id":"20200113_Mennyire_is_fenntarthatoak_a_textilipar_alapanyagai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dca2f28-a8ef-4729-85a4-8019345e699c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a21628c-07ac-4123-afc1-0b3b886176a0","keywords":null,"link":"/360/20200113_Mennyire_is_fenntarthatoak_a_textilipar_alapanyagai","timestamp":"2020. január. 13. 13:00","title":"El ne higgye, hogy egy 2000 forintos póló fenntartható lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]