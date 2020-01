Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef47cc87-ddd5-495f-8919-e5a76331ae1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sussex hercegéről megjelent egy kép egy londoni falon.","shortLead":"Sussex hercegéről megjelent egy kép egy londoni falon.","id":"20200116_Harry_herceg_megihletett_egy_utcai_muveszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef47cc87-ddd5-495f-8919-e5a76331ae1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f87be4-f338-4e9a-a521-cc6480510509","keywords":null,"link":"/elet/20200116_Harry_herceg_megihletett_egy_utcai_muveszt","timestamp":"2020. január. 16. 10:35","title":"Harry herceg megihletett egy utcai művészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f8a1a0-8900-4faf-8404-23743a2b7b9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az angol márka nagyméretű luxusautójában az a szintén leköszönő 6,75 literes motor van, amelyet 60 éve gyártanak.","shortLead":"Az angol márka nagyméretű luxusautójában az a szintén leköszönő 6,75 literes motor van, amelyet 60 éve gyártanak.","id":"20200115_A_vilag_legregebb_ota_gyartasban_levo_V8asaval_bucsuzik_a_Bentley_Mulsanne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84f8a1a0-8900-4faf-8404-23743a2b7b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f66209-8c36-4d1a-8b74-b26356afd70c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_A_vilag_legregebb_ota_gyartasban_levo_V8asaval_bucsuzik_a_Bentley_Mulsanne","timestamp":"2020. január. 15. 10:15","title":"A világ legrégebb óta gyártásban lévő V8-asával búcsúzik a Bentley Mulsanne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86236702-48ff-4a37-8888-a0ad80b42e5c","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Kovács Mihály ’Misu’ Down-szindrómás sportoló. 17 éve kezdett el judózni, mely sportágban olyan egyedülálló eredményeket ért el, amelyek fantasztikus akaraterőről, kitartásról tesznek tanúbizonyságot. 2007-ben ezüstérmet szerzett a négyévente megrendezésre kerülő Speciális Olimpián Sanghajban, majd 2015-ben Los Angelesben is megismételte ezt a teljesítményt. Kétszeres olimpiai bajnokként mégis új kihívásokat és a következő lépést keresi. Videónkban Misu történetét meséljük el, betekintést engedve mindennapjaiba, az edzésekbe és jövőbeni terveibe. ","shortLead":"Kovács Mihály ’Misu’ Down-szindrómás sportoló. 17 éve kezdett el judózni, mely sportágban olyan egyedülálló...","id":"20191211_Ezt_ugy_kell_elkepzelni_hogyha_jol_csinalom_orulnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86236702-48ff-4a37-8888-a0ad80b42e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeda33c0-f9a7-49d5-a606-654e4f1172b9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191211_Ezt_ugy_kell_elkepzelni_hogyha_jol_csinalom_orulnek","timestamp":"2020. január. 15. 11:30","title":"„Ezt úgy kell elképzelni, hogyha jól csinálom, örülnek” – a kétszeres Down-szindrómás olimpikon, Kovács Mihály ’Misu’ története – videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e277e871-03e1-4e91-9863-a87afb7d1369","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amíg a hallgató szigorlatot írt, a kisfia is behatóan tanulmányozta a feladatlapot.","shortLead":"Amíg a hallgató szigorlatot írt, a kisfia is behatóan tanulmányozta a feladatlapot.","id":"20200115_Het_honapos_kisfiaval_vizsgazott_egy_anyuka_az_ELTEn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e277e871-03e1-4e91-9863-a87afb7d1369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c644d473-2e06-46c2-a04b-c238ce261946","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Het_honapos_kisfiaval_vizsgazott_egy_anyuka_az_ELTEn","timestamp":"2020. január. 15. 16:51","title":"Hét hónapos kisfiával vizsgázott egy anyuka az ELTE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolt fideszes szerint az ellene vallókat megfélemlítette a bíróság.","shortLead":"A költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolt fideszes szerint az ellene vallókat megfélemlítette...","id":"20200117_simonka_gyorgy_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb38fb09-6d8c-4613-ad09-4b436a87414c","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_simonka_gyorgy_per","timestamp":"2020. január. 17. 05:35","title":"Simonka György: Elindultunk haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pongyola nyomozás a lószoláriumos ügyben, KDNP szerint önállóan is bejutnának a Parlamentbe, iksz a vízilabda-Eb-n. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Pongyola nyomozás a lószoláriumos ügyben, KDNP szerint önállóan is bejutnának a Parlamentbe, iksz a vízilabda-Eb-n...","id":"20200117_Radar360_Az_EUatlag_haromszorosaval_dragult_a_lakhatas_indul_az_impeachment_Trump_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aeb8492-4611-4f06-99b2-af7325d860f8","keywords":null,"link":"/360/20200117_Radar360_Az_EUatlag_haromszorosaval_dragult_a_lakhatas_indul_az_impeachment_Trump_ellen","timestamp":"2020. január. 17. 08:00","title":"Radar360: Az EU-átlag háromszorosával drágult a lakhatás, indul az impeachment Trump ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601a4e5a-d759-4a27-9c72-fd4c0cbe9fd6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Furcsa, eddigi törekvéseinek teljesen ellentmondó döntést hozott a kormány akkor, amikor csökkentette az állami ösztöndíjas képzéshez szükséges pontszámokat egyes egyetemi szakokon. ","shortLead":"Furcsa, eddigi törekvéseinek teljesen ellentmondó döntést hozott a kormány akkor, amikor csökkentette az állami...","id":"202003__felveteli__ujratervezes__hatranyban_azelte__jatek_apontokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=601a4e5a-d759-4a27-9c72-fd4c0cbe9fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5276fc-5c05-48c1-9f83-ce90f6605213","keywords":null,"link":"/360/202003__felveteli__ujratervezes__hatranyban_azelte__jatek_apontokkal","timestamp":"2020. január. 16. 13:00","title":"Önmagának mond ellent a kormány a felvételi ponthatárok átszabásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3267e45f-3372-4d26-83f8-cd8e8661127b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az új főkertész-főtájépítész, Bardóczi Sándor változtatna azon, hogy a beruházók a sittbe ültetett satnya növényekkel letudják a környezet rendbetételét. Interjú a HVG legfrissebb számában.","shortLead":"Az új főkertész-főtájépítész, Bardóczi Sándor változtatna azon, hogy a beruházók a sittbe ültetett satnya növényekkel...","id":"20200115_budapest_fokertesz_bardoczi_sandor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3267e45f-3372-4d26-83f8-cd8e8661127b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86470048-9538-4891-b73f-af58d84292fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_budapest_fokertesz_bardoczi_sandor","timestamp":"2020. január. 15. 17:26","title":"Budapest főtájépítésze természetőröket vet be az illegális szemétlerakás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]