Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felbolygatná a kereseti és jövedelmi viszonyokat a minimálbér és a garantált bérminimum egységesítése – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Felbolygatná a kereseti és jövedelmi viszonyokat a minimálbér és a garantált bérminimum egységesítése – írja a HVG...","id":"20200122_Alaposan_felbolygatna_a_kereseti_es_a_jovedelmi_viszonyokat_ha_egyseges_lenne_a_minimalber_es_a_garantalt_berminimum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4829e06-5918-44ec-9bcb-6500f69d9fb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Alaposan_felbolygatna_a_kereseti_es_a_jovedelmi_viszonyokat_ha_egyseges_lenne_a_minimalber_es_a_garantalt_berminimum","timestamp":"2020. január. 22. 12:02","title":"Hátránya is lenne a minimálbér és a bérminimum egységesítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A januári tesztek alapján minden szereplő felkészült rá, hogy március 2-án induljon a bankoknál az azonnali fizetés. A bankszektornak nem volt rossz éve 2019-ben, de a Bankszövetség szerint túl sok a pluszteher, ami visszafogja a fejlesztéseket, az innovációt, a díjcsökkentéseket.","shortLead":"A januári tesztek alapján minden szereplő felkészült rá, hogy március 2-án induljon a bankoknál az azonnali fizetés...","id":"20200122_Bankszovetseg_Most_mar_tenyleg_indul_az_azonnali_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61b3f26-748d-41bf-95a6-ee881aaedd22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Bankszovetseg_Most_mar_tenyleg_indul_az_azonnali_fizetes","timestamp":"2020. január. 22. 12:25","title":"Bankszövetség: Most már tényleg indul az azonnali fizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6e107e-5f25-438f-ac4c-699b572372e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ujjai arra is eltévedtek, ahová nem kellett volna. ","shortLead":"Az ujjai arra is eltévedtek, ahová nem kellett volna. ","id":"20200122_Rendorseg_almasszor_Twitter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a6e107e-5f25-438f-ac4c-699b572372e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3673ed2e-8e65-46fc-b462-0f2252f1f051","keywords":null,"link":"/elet/20200122_Rendorseg_almasszor_Twitter","timestamp":"2020. január. 22. 13:39","title":"A rendőrség most a fürge ujjú álmasszőr, Erika történetével jelentkezett be a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158be61a-730c-4460-937a-ec07e849a7bb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez a klasszikus szépségű amerikai sportkocsi egyenesen a 60-as évek közepére repít vissza bennünket. És mellesleg éppen tehetős új gazdájára vár.","shortLead":"Ez a klasszikus szépségű amerikai sportkocsi egyenesen a 60-as évek közepére repít vissza bennünket. És mellesleg éppen...","id":"20200122_olyan_shelbyben_ultunk_melynek_csillogo_kasznijan_akar_sminkelni_is_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=158be61a-730c-4460-937a-ec07e849a7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba394c8-e8ba-4b59-86b1-56cde6de44c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_olyan_shelbyben_ultunk_melynek_csillogo_kasznijan_akar_sminkelni_is_lehet","timestamp":"2020. január. 22. 06:41","title":"Olyan patinás Shelbyben ültünk, melynek csillogó kaszniján akár sminkelni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kínos Karácsony-interjú a köztévében, elindult az eljárás Trump ellen, bírság Mészáros erőművének. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Kínos Karácsony-interjú a köztévében, elindult az eljárás Trump ellen, bírság Mészáros erőművének. A hvg360 reggeli...","id":"20200122_Radar360_terjed_a_kinai_tudogyulladas_attores_tortenhetett_a_rak_gyogyitasaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391ef3ea-97b9-4295-a37e-0c0408c2796c","keywords":null,"link":"/360/20200122_Radar360_terjed_a_kinai_tudogyulladas_attores_tortenhetett_a_rak_gyogyitasaban","timestamp":"2020. január. 22. 08:00","title":"Radar360: terjed a kínai tüdőgyulladás, áttörés történhetett a rák gyógyításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Ludwig Múzeum nagyon érzi a korszellemet. 2020-ban egy internettől megfosztott világ víziójával, egy a slow life szemléletmódról szóló kiállítással, valamint Barabási Albert-László adatvizualizációival igyekszik bevonzani a közönséget.","shortLead":"A Ludwig Múzeum nagyon érzi a korszellemet. 2020-ban egy internettől megfosztott világ víziójával, egy a slow life...","id":"20200121_Muzeumba_kerulnek_Barabasi_AlbertLaszlo_halozatai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590a4dfb-469d-44d5-832c-93f1fc87ed3d","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Muzeumba_kerulnek_Barabasi_AlbertLaszlo_halozatai","timestamp":"2020. január. 21. 14:16","title":"Múzeumba kerülnek Barabási Albert-László hálózatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798e6551-e279-4dbe-bd17-934982403b32","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az éghajlatkutatásnak megvan a maga szakszókincse. Ez a nyelv lényegre törő, pontos és jól használható, a szélesebb nyilvánosságnak szánt kommunikációra ugyanakkor nem alkalmas, hiszen elidegenít a tárgytól – véli Paul Hawken környezetvédelmi szakértő.","shortLead":"Az éghajlatkutatásnak megvan a maga szakszókincse. Ez a nyelv lényegre törő, pontos és jól használható, a szélesebb...","id":"20200121_Miert_nem_mindegy_milyen_szavakkal_beszelunk_az_eghajlatvaltozasrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=798e6551-e279-4dbe-bd17-934982403b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b12049-f4ee-4738-994f-3ea7f47b8831","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200121_Miert_nem_mindegy_milyen_szavakkal_beszelunk_az_eghajlatvaltozasrol","timestamp":"2020. január. 21. 14:15","title":"Miért nem mindegy, milyen szavakkal beszélünk az éghajlatváltozásról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6559dce2-5bcd-48f4-a23e-b1ca3735992f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bíró Attila együttese 13 góllal volt jobb franciáknál.","shortLead":"Bíró Attila együttese 13 góllal volt jobb franciáknál.","id":"20200121_Konnyeden_jutott_negy_koze_a_magyar_noi_vizilabdavalogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6559dce2-5bcd-48f4-a23e-b1ca3735992f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b82f8c-5bab-4f2c-9de3-01075799dd51","keywords":null,"link":"/sport/20200121_Konnyeden_jutott_negy_koze_a_magyar_noi_vizilabdavalogatott","timestamp":"2020. január. 21. 20:17","title":"Könnyedén jutott négy közé a magyar női vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]