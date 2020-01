Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"644a8959-d737-4073-ab1c-82d04ae81dfa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Studio Ghibli filmjei új otthonra találnak.","shortLead":"A Studio Ghibli filmjei új otthonra találnak.","id":"20200121_Chihiro_es_a_vandorlo_palota_lakoi_is_a_Netflixre_koltoznek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=644a8959-d737-4073-ab1c-82d04ae81dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8860b0-b5f3-4e21-8021-ae8810494a67","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Chihiro_es_a_vandorlo_palota_lakoi_is_a_Netflixre_koltoznek","timestamp":"2020. január. 21. 11:52","title":"Chihiro és a vándorló palota lakói is a Netflixre költöznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"Windisch Judit - Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Noha az Igazságügyi Minisztérium javaslata szerint továbbra is feltételesen szabadlábra kerülhetnek azok, akik emberölési kísérletért ülnek, sokkal szigorúbb lesz esetükben az eljárás. A gyámügyet viszont kötelező lesz értesíteni az elítélt szabadulása előtt. ","shortLead":"Noha az Igazságügyi Minisztérium javaslata szerint továbbra is feltételesen szabadlábra kerülhetnek azok, akik...","id":"20200122_torvenyjavaslat_gyori_gyerekgyilkossag_varga_judit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ceeb2b-5b70-4b24-beea-c0f53f77593c","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_torvenyjavaslat_gyori_gyerekgyilkossag_varga_judit","timestamp":"2020. január. 22. 20:08","title":"Szigort ígért a kormány, de ez sem akadályozta volna meg a győri gyerekgyilkosságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7948cc7b-71e3-425f-ae2c-6375a596a802","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár úgy véli, jó, hogy az interjú nem az októberi választások előtt készült, mert akkor még nagyobb vereséget szenved a Fidesz.","shortLead":"A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár úgy véli, jó, hogy az interjú nem az októberi...","id":"20200122_Furjes_az_M1_Karacsonyinterjuja_utan_Ez_vallalhatatlan_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7948cc7b-71e3-425f-ae2c-6375a596a802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de035e3b-4220-4135-9dfe-c6ac65a3568e","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Furjes_az_M1_Karacsonyinterjuja_utan_Ez_vallalhatatlan_volt","timestamp":"2020. január. 22. 10:30","title":"Fürjes az M1 Karácsony-interjúja után: Ez vállalhatatlan volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b46455-a44c-4ab2-83fe-5d4aa3091659","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szíjj László másfél éven át havi 120 ezer forintot hajlandó fizetni azoknak a fiataloknak, akik megírják, miért az útépítés a legizgalmasabb szakma.","shortLead":"Szíjj László másfél éven át havi 120 ezer forintot hajlandó fizetni azoknak a fiataloknak, akik megírják, miért...","id":"20200121_szijj_laszlo_utepites_tehetseggondozas_duna_aszfalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76b46455-a44c-4ab2-83fe-5d4aa3091659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f985b6ad-b39d-4b4d-9a22-1d255c0fe159","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_szijj_laszlo_utepites_tehetseggondozas_duna_aszfalt","timestamp":"2020. január. 21. 16:46","title":"Egyetemi hallgatók között keresi leendő alkalmazottait a magyar oligarcha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0167f62-73a9-46cd-b1eb-a91cad163815","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztrál fővárosban az erdőtüzek füstje után az időjárás okoz gondot.","shortLead":"Az ausztrál fővárosban az erdőtüzek füstje után az időjárás okoz gondot.","id":"20200121_canberra_ausztralia_jegeso_golflabda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0167f62-73a9-46cd-b1eb-a91cad163815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07dcdced-0a57-45d9-96f9-f9f2567966fa","keywords":null,"link":"/elet/20200121_canberra_ausztralia_jegeso_golflabda","timestamp":"2020. január. 21. 11:51","title":"Golflabda nagyságú jég verte szét Canberrát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f42828-a7a1-4845-b3da-af12dec66f49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lengyelország mögénk esett vissza a demokráciaindexek listáján, Ghánával holtversenyben állunk a világ 55. helyén.","shortLead":"Lengyelország mögénk esett vissza a demokráciaindexek listáján, Ghánával holtversenyben állunk a világ 55. helyén.","id":"20200122_Economist_demokracia_index_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33f42828-a7a1-4845-b3da-af12dec66f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81dc5d81-3f20-4be2-8d6b-575062cd1359","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Economist_demokracia_index_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 22. 18:37","title":"Economist: Az EU negyedik legkevésbé demokratikus állama Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15196512-d6b2-4640-80e6-c0fd51358da3","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A hármas metró hat nemrég felújított kocsiját kellett kivonni a forgalomból a padlólemez rozsdásodása miatt, ezeket a Metrovagonmas február végéig garanciálisan javítja. A BKV új felügyelőbizottsága a közbeszerzéstől az átvételig kivizsgálja a metrókocsik felújítását.","shortLead":"A hármas metró hat nemrég felújított kocsiját kellett kivonni a forgalomból a padlólemez rozsdásodása miatt, ezeket...","id":"20200122_A_Metrovagonmas_februar_vegeig_garancialisan_rendbe_szedi_a_szetrohadt_metrokocsikat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15196512-d6b2-4640-80e6-c0fd51358da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3513eb8-dbd8-451f-9073-5627111d86cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_Metrovagonmas_februar_vegeig_garancialisan_rendbe_szedi_a_szetrohadt_metrokocsikat","timestamp":"2020. január. 22. 16:50","title":"Február végére javíthatják ki a legjobban szétrohadt metrókocsikat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2c37ae-c9f5-44da-a728-8f56c42429e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány óra alatt összejött 40 millió forintnyi lefoglalt zsákmány.","shortLead":"Néhány óra alatt összejött 40 millió forintnyi lefoglalt zsákmány.","id":"20200121_Egymast_ertek_a_lopott_autok_a_csanadpalotai_hataratkelonel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce2c37ae-c9f5-44da-a728-8f56c42429e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79018809-56d4-40ae-bcec-7dfc84c05487","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_Egymast_ertek_a_lopott_autok_a_csanadpalotai_hataratkelonel","timestamp":"2020. január. 21. 08:58","title":"Egymást érték a lopott autók a csanádpalotai határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]