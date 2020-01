Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Véleményszerzőnk szerint Orbán a törvény felé emeli magát, amire nem kapott felhatalmazást a választóktól. Egyetlen fékje a nemzetközi jog lehet. ","shortLead":"Véleményszerzőnk szerint Orbán a törvény felé emeli magát, amire nem kapott felhatalmazást a választóktól. Egyetlen...","id":"202004_orban_kontra_orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f79fbd1-9828-4f83-b3c4-62f36c48bb70","keywords":null,"link":"/360/202004_orban_kontra_orban","timestamp":"2020. január. 23. 13:00","title":"Révész Sándor: Orbán és kormánya önmaga ellen lázad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Seattle városától mintegy 30 kilométernyire északra fekvő Everett kórházában ápolják.","shortLead":"Seattle városától mintegy 30 kilométernyire északra fekvő Everett kórházában ápolják.","id":"20200121_Koronavirusos_tudogyulladas_kielegito_az_allapota_az_USAban_diagnosztizalt_betegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7d4f60-eaea-4a08-80f0-a393aa3c5a92","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_Koronavirusos_tudogyulladas_kielegito_az_allapota_az_USAban_diagnosztizalt_betegnek","timestamp":"2020. január. 21. 21:19","title":"Koronavírusos tüdőgyulladás: kielégítő az állapota az USA-ban diagnosztizált betegnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6c3841-b8a1-4c4b-b82f-08fc18100240","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly tavasszal egy tanulópilótát lézerrel vakítottak el Békéscsaba felett. Egy 44 éves férfit vádol az ügyészség, aki azzal védekezik, hogy aznap éjjel egy rókát akart elijeszteni a lézerrel.","shortLead":"Tavaly tavasszal egy tanulópilótát lézerrel vakítottak el Békéscsaba felett. Egy 44 éves férfit vádol az ügyészség, aki...","id":"20200123_Egy_rokat_akart_lelezerezni_a_ferfi_akit_egy_pilota_elvakitasaval_vadolnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e6c3841-b8a1-4c4b-b82f-08fc18100240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac67a24-2d34-4436-8b07-8fa67b81bd45","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Egy_rokat_akart_lelezerezni_a_ferfi_akit_egy_pilota_elvakitasaval_vadolnak","timestamp":"2020. január. 23. 15:19","title":"Rókát akart lézerezni a férfi, akit egy pilóta elvakításával vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad6f2ab-bcbd-49ca-ba6e-101ded195fa6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Iain Lindsay a magyar kultúra napja alkalmából csapta fel a könyvet. ","shortLead":"Iain Lindsay a magyar kultúra napja alkalmából csapta fel a könyvet. ","id":"20200122_A_Pal_utcai_fiukbol_olvasott_fel_a_brit_nagykovet__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ad6f2ab-bcbd-49ca-ba6e-101ded195fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed4c905-9f45-4747-a950-613d0bf5bb92","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_A_Pal_utcai_fiukbol_olvasott_fel_a_brit_nagykovet__video","timestamp":"2020. január. 22. 14:54","title":"A Pál utcai fiúkból olvasott fel a brit nagykövet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd084ce0-4e26-443d-b3a5-8c4e3acefe88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ráadásul olcsóbb is. Az iPhone 9 néven emlegetett mobilt már februárban tömeggyártásba küldheti az Apple, hogy a márciusi bemutatóra ez a feladat is ki legyen pipálva.","shortLead":"Ráadásul olcsóbb is. Az iPhone 9 néven emlegetett mobilt már februárban tömeggyártásba küldheti az Apple...","id":"20200122_apple_iphone_9_iphone_se_2_bemutato_ar_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd084ce0-4e26-443d-b3a5-8c4e3acefe88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8b004e-4704-409b-8154-f38dae4879c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_apple_iphone_9_iphone_se_2_bemutato_ar_specifikacio","timestamp":"2020. január. 22. 14:03","title":"Készülődhetnek az Apple-rajongók, hamarosan érkezik egy új iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A madárinfluenza viheti lejjebb a baromfiárakat.","shortLead":"A madárinfluenza viheti lejjebb a baromfiárakat.","id":"20200122_A_sertespestis_mellekhatasakent_nagyot_dragul_a_csirkehus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eca65d9-efbf-43d3-b44a-0da19a043771","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_sertespestis_mellekhatasakent_nagyot_dragul_a_csirkehus","timestamp":"2020. január. 22. 21:15","title":"A sertéspestis mellékhatásaként nagyot drágul a csirkehús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4d6d83-7e51-4199-a356-2579152f42f2","c_author":"Gergely Márton, Kaufmann Balázs, Oroszi Babett, Pálmai Erika, Pozsgai Rebeka, Szabó Yvette, Windisch Judit","category":"360","description":"Miközben a kormányfő vezényletével dübörög a cigányellenes gyűlöletkampány, az ügyészség megerősítette a HVG-nek: a gyanú szerint majdnem egymilliárd forintot csalt el a Fidesszel együttműködő Lungo Drom egyik győri képviselője romák közfoglalkoztatásával.","shortLead":"Miközben a kormányfő vezényletével dübörög a cigányellenes gyűlöletkampány, az ügyészség megerősítette a HVG-nek...","id":"202004__romapolitika_extraprofittal__orban_tenyerebol__gyori_videok__gyalazatos_szolgaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a4d6d83-7e51-4199-a356-2579152f42f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c667c4d-6d53-448c-b9d4-3b08b67fe2b2","keywords":null,"link":"/360/202004__romapolitika_extraprofittal__orban_tenyerebol__gyori_videok__gyalazatos_szolgaja","timestamp":"2020. január. 23. 07:00","title":"Orbán tenyeréből esznek, a közmunkásoktól vesznek? Győr újra kemény videók után szavaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ittasan többször is megverte feleségét, majd hiába rendelt el távoltartást a bíróság, a férfi azt is többször megszegte. ","shortLead":"Ittasan többször is megverte feleségét, majd hiába rendelt el távoltartást a bíróság, a férfi azt is többször...","id":"20200123_Negy_es_fel_evet_kapott_mert_bantalmazta_feleseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08791bc-08cc-42d4-a2be-80090e6c016d","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Negy_es_fel_evet_kapott_mert_bantalmazta_feleseget","timestamp":"2020. január. 23. 12:22","title":"Négy és fél évet kapott a feleségét bántalmazó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]