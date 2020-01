Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e31c4d10-30c9-4357-b694-8a99fe586437","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága előtt arról beszélt, hogy el akarják kerülni, hogy a gyöngyöspatai roma gyerekeknek megítélt összeg ne a gyerekekhez jusson.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága előtt arról beszélt...","id":"20200124_ENSZ_elott_allt_elo_egy_uj_magyarazattal_a_kormany_a_Gyongyospataugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e31c4d10-30c9-4357-b694-8a99fe586437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cf97e1-bd47-428e-9886-4d1948b597b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_ENSZ_elott_allt_elo_egy_uj_magyarazattal_a_kormany_a_Gyongyospataugyben","timestamp":"2020. január. 24. 17:31","title":"Már az ENSZ-ben is téma a Gyöngyöspata-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90fe688-7781-4ef0-9b79-59f7f9322d3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Combat 18 németországi ágát egy bevándorlóbarát német politikus meggyilkolásával is kapcsolatba hozták.\r

","shortLead":"A Combat 18 németországi ágát egy bevándorlóbarát német politikus meggyilkolásával is kapcsolatba hozták.\r

","id":"20200123_Neonaci_csoportot_tiltottak_be_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a90fe688-7781-4ef0-9b79-59f7f9322d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f73862-38e8-4a82-bcf9-e44369ac8222","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Neonaci_csoportot_tiltottak_be_Nemetorszagban","timestamp":"2020. január. 23. 13:23","title":"Neonáci csoportot tiltottak be Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Carla és Roni rövid szünetet tartott a turné közben Jekatyerinburgban.","shortLead":"Carla és Roni rövid szünetet tartott a turné közben Jekatyerinburgban.","id":"20200124_Cirkuszi_elefantok_szoktek_meg_Oroszorszagban_hogy_a_hoban_jatsszanak__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75daadf9-6b01-49c1-961b-17f0b18edde9","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Cirkuszi_elefantok_szoktek_meg_Oroszorszagban_hogy_a_hoban_jatsszanak__video","timestamp":"2020. január. 24. 17:08","title":"Hófürdőző cirkuszi elefántok szórakoztatták az orosz járókelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684abbb5-6e7f-4cec-b145-8755c05376b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset miatt a 74-es troli nem járt egy szakaszon. Azóta újra rendben halad a forgalom.","shortLead":"A baleset miatt a 74-es troli nem járt egy szakaszon. Azóta újra rendben halad a forgalom.","id":"20200123_baleset_74_es_troli_dohany_utca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684abbb5-6e7f-4cec-b145-8755c05376b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d1474e-c127-4f56-ab7b-e7520f86c2c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_baleset_74_es_troli_dohany_utca","timestamp":"2020. január. 23. 11:46","title":"Összetört egy taxi meg egy autó a Dohány utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e410b2db-647f-48cd-b09a-4f0b311f3358","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Japánban egyre nagyobb népszerűségnek örvend a kültéri és egyben beltéri életmód.","shortLead":"Japánban egyre nagyobb népszerűségnek örvend a kültéri és egyben beltéri életmód.","id":"20200121_Termeszetkozi_keszhazakat_kinal_egy_japan_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e410b2db-647f-48cd-b09a-4f0b311f3358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e96249-314c-4842-9f5d-13ddd926fe82","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200121_Termeszetkozi_keszhazakat_kinal_egy_japan_ceg","timestamp":"2020. január. 24. 11:55","title":"Természetközeli készházakat kínál egy japán cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a558af-1ae7-4c99-aac7-5429cdd17751","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boston Dynamics kiadta az első olyan eszközt, amely segítségével különböző feladatok elvégzésére lehet beprogramozni a Spot nevű robotkutyát.","shortLead":"A Boston Dynamics kiadta az első olyan eszközt, amely segítségével különböző feladatok elvégzésére lehet beprogramozni...","id":"20200124_boston_dynamics_spot_robotkutya_fejlesztes_sdk_github","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23a558af-1ae7-4c99-aac7-5429cdd17751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a1aac6-1140-4382-9617-410ca793895b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_boston_dynamics_spot_robotkutya_fejlesztes_sdk_github","timestamp":"2020. január. 24. 14:03","title":"Mostantól bárki képes lehet \"betanítani\" a Boston Dynamics robotkutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0960aa-689a-4b91-b2fb-b283dc7e631d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pénzt a kétéves SMA-beteg Ákos gyógykezelésére fordítják.","shortLead":"A pénzt a kétéves SMA-beteg Ákos gyógykezelésére fordítják.","id":"20200124_13_millio_forint_jut_az_SMAbeteg_kisfiuhoz_Michelisz_Norbert_sisakjanak_az_arverese_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c0960aa-689a-4b91-b2fb-b283dc7e631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1cae9c-ec31-4c58-b0af-fe3c816d1d02","keywords":null,"link":"/elet/20200124_13_millio_forint_jut_az_SMAbeteg_kisfiuhoz_Michelisz_Norbert_sisakjanak_az_arverese_utan","timestamp":"2020. január. 24. 16:43","title":"1,3 millió forint jut az SMA-beteg kisfiúhoz Michelisz Norbert sisakjának árverése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt győri polgármester már nem foglalkozik politikával.","shortLead":"A volt győri polgármester már nem foglalkozik politikával.","id":"20200124_Borkai_Orulok_hogy_elek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2238afc6-8b56-4846-bd9e-3509c75f266f","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Borkai_Orulok_hogy_elek","timestamp":"2020. január. 24. 16:32","title":"Borkai: Örülök, hogy élek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]