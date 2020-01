Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többszöri kézmosás, a tüsszentési etikett betartása – figyelmeztet a tisztifőorvos.","shortLead":"Többszöri kézmosás, a tüsszentési etikett betartása – figyelmeztet a tisztifőorvos.","id":"20200126_Koronavirus_az_orszagos_tisztifoorvosnak_nincs_tudomasa_magyarorszagi_betegrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca06f87c-93d2-4c97-9cde-82e971c14834","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Koronavirus_az_orszagos_tisztifoorvosnak_nincs_tudomasa_magyarorszagi_betegrol","timestamp":"2020. január. 26. 11:27","title":"Koronavírus: az országos tisztifőorvosnak nincs tudomása magyarországi betegről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"António Guterres arra figyelmeztet, hogy világszerte növekszik a zsidóellenesség.","shortLead":"António Guterres arra figyelmeztet, hogy világszerte növekszik a zsidóellenesség.","id":"20200126_ENSZfotitkar_Ujjaeledtek_a_neonaci_csoportok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5e6a9e-50f3-410f-aba6-51fbe8e1f56d","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_ENSZfotitkar_Ujjaeledtek_a_neonaci_csoportok","timestamp":"2020. január. 26. 11:25","title":"ENSZ-főtitkár: Újjáéledtek a neonáci csoportok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd90ec8-486a-402c-afa7-dd02f3b1f0e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az időközi választásokon ez nem ritka jelenség. De Győrben csak egy hajszál az elmaradás, ami jelzi, kiélezett a meccs.","shortLead":"Az időközi választásokon ez nem ritka jelenség. De Győrben csak egy hajszál az elmaradás, ami jelzi, kiélezett a meccs.","id":"20200126_Gyori_valasztas_eddig_kevesebben_szavaztak_mint_oktoberben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdd90ec8-486a-402c-afa7-dd02f3b1f0e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10d6633-f6d5-40d9-8aa5-95d2d5d33501","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Gyori_valasztas_eddig_kevesebben_szavaztak_mint_oktoberben","timestamp":"2020. január. 26. 10:45","title":"Győri választás: eddig kevesebben szavaztak, mint októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megszakította az interjút és durván kiosztott egy rádióriportert Mike Pompeo amerikai külügyminiszter, miután az rákérdezett a visszahívott ukrajnai nagykövet ügyére.","shortLead":"Megszakította az interjút és durván kiosztott egy rádióriportert Mike Pompeo amerikai külügyminiszter, miután...","id":"20200125_Durvan_kiosztott_az_amerikai_kulugyminiszter_egy_riportert_amikor_az_Ukrajnarol_kerdezte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3733686a-c97a-4514-bed8-aed228f483d6","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_Durvan_kiosztott_az_amerikai_kulugyminiszter_egy_riportert_amikor_az_Ukrajnarol_kerdezte","timestamp":"2020. január. 25. 16:48","title":"Durván kiosztott az amerikai külügyminiszter egy riportert, miután Ukrajnáról kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86219b7f-cf29-4f58-b8b3-9987ae86d4cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szép lassan a február 11-én érkező Galaxy Z Flipről is szivárognak az információk. Egy új Twitter-bejegyzésben arról is szó esett, milyen processzor kerülhet bele.","shortLead":"Szép lassan a február 11-én érkező Galaxy Z Flipről is szivárognak az információk. Egy új Twitter-bejegyzésben arról is...","id":"20200124_samsung_galaxy_z_flip_kijelzo_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86219b7f-cf29-4f58-b8b3-9987ae86d4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfff52c-f349-422f-adad-d5d2e7a23ee9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_samsung_galaxy_z_flip_kijelzo_processzor","timestamp":"2020. január. 24. 13:03","title":"Üveg kijelzőt kaphat a Samsung új összecsukható okostelefonja, a Galaxy Z Flip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d358733b-75d5-4c35-b677-5676523a4ecf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A város új vezetésének nem igen tetszik a híd elhelyezésének terve, de gondolkodni már nem nagyon van idő. Ha nem tartják be a határidőket, a beruházásra szánt uniós forrás is veszélybe kerülhet.","shortLead":"A város új vezetésének nem igen tetszik a híd elhelyezésének terve, de gondolkodni már nem nagyon van idő. Ha nem...","id":"20200125_szentendre_kerekparos_hid_eurovelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d358733b-75d5-4c35-b677-5676523a4ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba35cd27-7eb6-4e35-8eff-7f355a6f7bdf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_szentendre_kerekparos_hid_eurovelo","timestamp":"2020. január. 25. 14:56","title":"Dönteni kellene, különben elúszhat a szentendrei kerékpáros híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad0fff7-be7a-4427-b779-000b4052694f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Február 3-án már meg is nyitna.","shortLead":"Február 3-án már meg is nyitna.","id":"20200124_Hat_nap_alatt_huznak_fel_egy_100_agyas_korhazat_Vuhanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ad0fff7-be7a-4427-b779-000b4052694f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7065ac4-1ea7-4a5c-80f5-3774b1e2723c","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Hat_nap_alatt_huznak_fel_egy_100_agyas_korhazat_Vuhanban","timestamp":"2020. január. 24. 14:12","title":"Koronavírus: hat nap alatt húznak fel egy ezer ágyas kórházat Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8e450d-b8fd-4928-addd-9ed513561123","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kora gyermekkori nélkülözések és traumák maradandó, két évtizeddel a megpróbáltatások után is látható nyomokat hagynak az agyban és a viselkedésben – foglalható össze egy, többségében brit tudósokból álló kutatócsapat új tanulmánya. ","shortLead":"A kora gyermekkori nélkülözések és traumák maradandó, két évtizeddel a megpróbáltatások után is látható nyomokat...","id":"202004_keplekeny_gyermeki_agy_a_figyelem_hianya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd8e450d-b8fd-4928-addd-9ed513561123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4cf907-14e4-486c-b32f-7ebb2b47ef98","keywords":null,"link":"/360/202004_keplekeny_gyermeki_agy_a_figyelem_hianya","timestamp":"2020. január. 26. 09:00","title":"Kisebbre nőtt a Ceausescu rémuralma alatt felnövő állami gondozottak agya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]