[{"available":true,"c_guid":"4139fe96-f81b-4efe-a348-642507ec529d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadsereg hatodik ágának számító űrparancsnokság logója nagyon ismerős lehet a Star Trek rajongóinak.","shortLead":"Az amerikai hadsereg hatodik ágának számító űrparancsnokság logója nagyon ismerős lehet a Star Trek rajongóinak.","id":"20200127_donald_trump_urhadero_urparancsnoksag_logo_space_force_amerikai_hadsereg_star_trek_csillagflotta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4139fe96-f81b-4efe-a348-642507ec529d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7a6aa6-9716-4a88-be56-646a011b28ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_donald_trump_urhadero_urparancsnoksag_logo_space_force_amerikai_hadsereg_star_trek_csillagflotta","timestamp":"2020. január. 27. 08:33","title":"Trump bemutatta az amerikai űrhaderő logóját, azonnal felbolydult az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért új ellenségképet épít fel: jogászokat, ügyvédeket, bírókat.","shortLead":"Ezért új ellenségképet épít fel: jogászokat, ügyvédeket, bírókat.","id":"20200126_Spiegel_Rosszul_allnak_Orban_ugyei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835ef136-6967-415e-aeb3-42ca5941055b","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Spiegel_Rosszul_allnak_Orban_ugyei","timestamp":"2020. január. 26. 11:16","title":"Spiegel: Rosszul állnak Orbán ügyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ajánlásokat tett közzé az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) arról, milyen alapvető szabályokkal csökkenthető annak esélye, hogy valaki megfertőzödjön koronavírussal. A tüdőgyulladást okozó kór halálos is lehet.","shortLead":"Ajánlásokat tett közzé az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) arról, milyen alapvető szabályokkal csökkenthető...","id":"20200127_who_koronavirus_tunetei_megelozes_tanacsok_2019_ncov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07dd403b-693b-43ee-85bd-b550e82f6313","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_who_koronavirus_tunetei_megelozes_tanacsok_2019_ncov","timestamp":"2020. január. 27. 07:03","title":"A WHO üzeni: ezeket tartsa be, hogy ne kapja el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ff78d-83ff-4100-ade9-38fc1e4b497a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Skót dalt adott el Iain Lindsay helyettesével.","shortLead":"Skót dalt adott el Iain Lindsay helyettesével.","id":"20200126_Jo_ebedhez_szol_a_nota__a_brit_nagykovettel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=181ff78d-83ff-4100-ade9-38fc1e4b497a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72027da4-1db0-4da2-b07e-b620d239f65f","keywords":null,"link":"/kultura/20200126_Jo_ebedhez_szol_a_nota__a_brit_nagykovettel","timestamp":"2020. január. 26. 12:44","title":"Jó ebédhez szól a nóta - a brit nagykövettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3fcbcd-88d0-409c-9c86-594dd5a82f92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple újabb érvet talált arra, miért ne kelljen kivenni az iPhone-okból a Lightning-csatlakozót.","shortLead":"Az Apple újabb érvet talált arra, miért ne kelljen kivenni az iPhone-okból a Lightning-csatlakozót.","id":"20200127_apple_lightning_csatlakozo_mobiltelefon_toltes_usb_c_e_szemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fcbcd-88d0-409c-9c86-594dd5a82f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337a3a9e-5df5-4b24-a9ab-c01c2af92b68","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_apple_lightning_csatlakozo_mobiltelefon_toltes_usb_c_e_szemet","timestamp":"2020. január. 27. 11:03","title":"Csak egyfajta mobiltöltő lehet az EU-ban? Az Apple szerint szörnyű ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b205066-21a8-45da-8271-5f4145b1b9ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Megírtam reggelire, felvettem ebédre, és tálaltuk vacsorára” – foglalta össze John Lennon az Instant Karma! (We All Shine On) című dalának történetét. ","shortLead":"„Megírtam reggelire, felvettem ebédre, és tálaltuk vacsorára” – foglalta össze John Lennon az Instant Karma! (We All...","id":"20200127_Otven_eve_irta_Lennon_a_popzene_leggyorsabban_keszult_dalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b205066-21a8-45da-8271-5f4145b1b9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006e090b-37df-486e-ae20-6e7366b6c219","keywords":null,"link":"/elet/20200127_Otven_eve_irta_Lennon_a_popzene_leggyorsabban_keszult_dalat","timestamp":"2020. január. 27. 13:47","title":"Ötven éve írta John Lennon a popzene leggyorsabban készült dalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint hatórás sikeres űrsétát hajtott végre szombaton a Nemzetközi Űrállomás (ISS) két asztronautája, a küldetés során megszüntették a szivárgást a sötét anyag és antianyag után kutató alfa-mágneses spektrométer egyik hűtőcsövén.","shortLead":"Több mint hatórás sikeres űrsétát hajtott végre szombaton a Nemzetközi Űrállomás (ISS) két asztronautája, a küldetés...","id":"20200125_Hatoras_ursetat_hajtottak_vegre_a_Nemzetkozi_Urallomason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576470a4-56fa-48ea-a9a8-25e18f6d1c7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200125_Hatoras_ursetat_hajtottak_vegre_a_Nemzetkozi_Urallomason","timestamp":"2020. január. 25. 20:49","title":"Hatórás űrsétát hajtottak végre a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65141426-d4df-4233-910b-453e12d2f6d0","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"A játékosok szerint nem játszottak pazarul, de a csapatszellem győzelemhez segítette őket.","shortLead":"A játékosok szerint nem játszottak pazarul, de a csapatszellem győzelemhez segítette őket.","id":"20200126_vizilabda_eb_magyar_ferfi_vizilabda_valogatott_donto_gyozelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65141426-d4df-4233-910b-453e12d2f6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96faf80-1343-4439-9251-279eb6c455a0","keywords":null,"link":"/sport/20200126_vizilabda_eb_magyar_ferfi_vizilabda_valogatott_donto_gyozelem","timestamp":"2020. január. 26. 22:36","title":"Győzelem a vízilabda-Eb-n: \"Azt mondtuk: nem akarhatják nálunk jobban ezt az aranyérmet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]