[{"available":true,"c_guid":"1bb24425-0c78-4249-b0ce-d1a5a54c7ec1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"„Ami elromolhat, az el is romlik” – ezt a mondatot az is ismeri, aki nem olvasta Murphy törvénykönyvét. Arthur Bloch könyvsorozata műszaki emberek humorából indult el, aztán jöttek a közgazdászok, és rájöttek, hogy az írások sok része nemcsak vicces, hanem igaz is.","shortLead":"„Ami elromolhat, az el is romlik” – ezt a mondatot az is ismeri, aki nem olvasta Murphy törvénykönyvét. Arthur Bloch...","id":"20200115_Murphy_torvenyek_kozgazdasagi_elmeletek_burokracia_eloleptetes_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bb24425-0c78-4249-b0ce-d1a5a54c7ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb40a1d-f385-4605-9a75-5d2017eb8eec","keywords":null,"link":"/360/20200115_Murphy_torvenyek_kozgazdasagi_elmeletek_burokracia_eloleptetes_dragulas","timestamp":"2020. január. 15. 11:00","title":"Akár hiszi, akár nem, Murphy több törvényéből valódi közgazdasági elmélet lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az NMHH szerint jogsértő volt az M1 hírolvasójának kommentárja.","shortLead":"Az NMHH szerint jogsértő volt az M1 hírolvasójának kommentárja.","id":"20200116_Az_M1_RTL_Klub_mediahatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f6c30e-7206-43ba-ab32-0cff84309785","keywords":null,"link":"/kultura/20200116_Az_M1_RTL_Klub_mediahatosag","timestamp":"2020. január. 16. 13:38","title":"Médiatanács: Az M1-en ne fűzzenek hírolvasói kommentárt a hírekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"269f7791-61a6-4bd3-a98e-3c714be25127","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az átadón a kormány bírálta a városvezetést, és arról beszélt: akkor lesz vasúti kapcsolat a reptér felé, ha az EU ad rá pénzt.","shortLead":"Az átadón a kormány bírálta a városvezetést, és arról beszélt: akkor lesz vasúti kapcsolat a reptér felé, ha az EU ad...","id":"20200115_Bezar_a_hirhedt_ferihegyi_badogkaram_itt_az_uj_csarnok__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=269f7791-61a6-4bd3-a98e-3c714be25127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df46b641-1a31-44b6-980b-b14bec0af364","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_Bezar_a_hirhedt_ferihegyi_badogkaram_itt_az_uj_csarnok__video","timestamp":"2020. január. 15. 16:22","title":"Bezár a hírhedt ferihegyi bádogkarám, itt az új csarnok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A valaha volt legmelegebb évtizeden vagyunk túl, fájdalmas lépésre készülnek az orvosok, Magyarország–Izland 24-18. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A valaha volt legmelegebb évtizeden vagyunk túl, fájdalmas lépésre készülnek az orvosok, Magyarország–Izland 24-18...","id":"20200116_Radar360_a_Bizottsag_aggodik_a_magyar_jogallamisag_miatt_a_pedagogusok_kiakadtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcdcc74-3b4a-4dc3-acc5-e181fd3b98a0","keywords":null,"link":"/360/20200116_Radar360_a_Bizottsag_aggodik_a_magyar_jogallamisag_miatt_a_pedagogusok_kiakadtak","timestamp":"2020. január. 16. 08:00","title":"Radar360: a Bizottság aggódik a magyar jogállamiságért, a pedagógusok kiakadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0deb50b-5753-4e70-83c3-15679e7f1266","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lezárta a rendőrség a nyomozást annak a két holland fiatalnak az ügyében, akiknél annyi drogot találtak, hogy minden második embert el tudtak volna látni a fesztiválon.","shortLead":"Lezárta a rendőrség a nyomozást annak a két holland fiatalnak az ügyében, akiknél annyi drogot találtak, hogy minden...","id":"20200115_holland_fiatalok_sziget_fesztival_kabitoszer_kereskedelem_rendorseg_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0deb50b-5753-4e70-83c3-15679e7f1266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195f4496-63bf-4bb6-948f-447783b37771","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_holland_fiatalok_sziget_fesztival_kabitoszer_kereskedelem_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. január. 15. 16:11","title":"Akár életfogytiglant is kaphatnak a Szigeten drogot áruló hollandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c84d31-4896-402c-a208-2626bc944f7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élelmiszeripar számára is jó műanyag használatára tér át a Nestlé.","shortLead":"Az élelmiszeripar számára is jó műanyag használatára tér át a Nestlé.","id":"20200116_Hatszazmilliardos_beruhazasba_fog_a_Nestle_a_kornyezetvedelemert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7c84d31-4896-402c-a208-2626bc944f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f3d260-12e1-4920-a809-568cf6bd33dd","keywords":null,"link":"/kkv/20200116_Hatszazmilliardos_beruhazasba_fog_a_Nestle_a_kornyezetvedelemert","timestamp":"2020. január. 16. 17:44","title":"Hatszázmilliárdos beruházásba fog a Nestlé a környezetvédelemért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f8a1a0-8900-4faf-8404-23743a2b7b9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az angol márka nagyméretű luxusautójában az a szintén leköszönő 6,75 literes motor van, amelyet 60 éve gyártanak.","shortLead":"Az angol márka nagyméretű luxusautójában az a szintén leköszönő 6,75 literes motor van, amelyet 60 éve gyártanak.","id":"20200115_A_vilag_legregebb_ota_gyartasban_levo_V8asaval_bucsuzik_a_Bentley_Mulsanne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84f8a1a0-8900-4faf-8404-23743a2b7b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f66209-8c36-4d1a-8b74-b26356afd70c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_A_vilag_legregebb_ota_gyartasban_levo_V8asaval_bucsuzik_a_Bentley_Mulsanne","timestamp":"2020. január. 15. 10:15","title":"A világ legrégebb óta gyártásban lévő V8-asával búcsúzik a Bentley Mulsanne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e38c6c-c6ed-4a4e-bcbb-2ae68e90f116","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ausztriából lovasították meg.","shortLead":"Ausztriából lovasították meg.","id":"20200115_traktor_lopott_artand","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7e38c6c-c6ed-4a4e-bcbb-2ae68e90f116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dd415c-d390-492e-be9b-5ec5eade5c5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_traktor_lopott_artand","timestamp":"2020. január. 15. 18:07","title":"Lopott traktor fogtak a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]