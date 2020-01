Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea90e200-e3ab-4607-b47b-007085be26af","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zoltán Gábort, a városmajori vérengzésekről szóló Orgia című regény szerzőjét kérdeztük szembenézésről, felelősségvállalásról, bűnbocsánatról, valamint Pokorni Zoltán nyilas nagyapjáról szóló beszédéről. A Holokauszt-emléknap, az auschwitzi haláltábor felszabadításának 75. évfordulója tiszteletére a hvg360.hu interjúját most minden olvasónk megnézheti.","shortLead":"Zoltán Gábort, a városmajori vérengzésekről szóló Orgia című regény szerzőjét kérdeztük szembenézésről...","id":"20200122_Nem_az_szamit_amit_Pokorni_az_aldozatokra_emlekezok_elott_mond_hanem_amit_a_sajat_kozonsegenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea90e200-e3ab-4607-b47b-007085be26af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4e75ba-4557-4f23-8bb6-e33c0ede0f93","keywords":null,"link":"/360/20200122_Nem_az_szamit_amit_Pokorni_az_aldozatokra_emlekezok_elott_mond_hanem_amit_a_sajat_kozonsegenek","timestamp":"2020. január. 27. 14:48","title":"Nem az számít, amit Pokorni az áldozatokra emlékezők előtt mond, hanem amit a saját közönségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82086c17-d1af-4faf-8c25-88ce2b5c626c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szőke Tiszát sikeresen kiemelték a folyóból, most indul a kitakarítása.","shortLead":"A Szőke Tiszát sikeresen kiemelték a folyóból, most indul a kitakarítása.","id":"20200127_dronvideo_szoke_tisza_gozhajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82086c17-d1af-4faf-8c25-88ce2b5c626c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d421655-6276-4b18-9e66-f415e9a52e04","keywords":null,"link":"/elet/20200127_dronvideo_szoke_tisza_gozhajo","timestamp":"2020. január. 27. 12:25","title":"Drónvideón a Tiszából kiemelt legendás gőzhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aea594a-d2dc-4f87-807b-e7361bef8cc4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A Los Angeles Lakers csarnokában, amely húsz évig volt Kobe Bryant hazai pályája, tartották a Grammy-díjkiosztót, ezen az estén nem volt ok örömre.","shortLead":"A Los Angeles Lakers csarnokában, amely húsz évig volt Kobe Bryant hazai pályája, tartották a Grammy-díjkiosztót, ezen...","id":"20200127_Billie_Eilish_tarolta_le_a_Grammydijkiosztot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aea594a-d2dc-4f87-807b-e7361bef8cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73db5a17-822a-4cf8-bec8-f0b443024e73","keywords":null,"link":"/kultura/20200127_Billie_Eilish_tarolta_le_a_Grammydijkiosztot","timestamp":"2020. január. 27. 06:05","title":"Billie Eilish tarolta le a Grammy-díjkiosztót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Januárban is romlott a GKI konjunktúraindexe, elsősorban a fogyasztói várakozások romlása miatt, de az ipari cégek optimizmusa is csökkent, hatéves mélypontjára.\r

","shortLead":"Januárban is romlott a GKI konjunktúraindexe, elsősorban a fogyasztói várakozások romlása miatt, de az ipari cégek...","id":"20200127_Masfel_eve_nem_mert_ilyen_alacsony_fogyasztoi_bizalmat_a_GKI","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bd8019-691a-4c72-bb2a-057af195814f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Masfel_eve_nem_mert_ilyen_alacsony_fogyasztoi_bizalmat_a_GKI","timestamp":"2020. január. 27. 05:45","title":"Másfél éve nem mért ilyen alacsony fogyasztói bizalmat a GKI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legendás kosárlabdázó is azon a gépen utazott, amelyik vasárnap délelőtt lezuhant Kaliforniában.","shortLead":"A legendás kosárlabdázó is azon a gépen utazott, amelyik vasárnap délelőtt lezuhant Kaliforniában.","id":"20200126_Meghalt_Kobe_Bryant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f42f3e-9fc8-41b6-957e-685afd19601c","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Meghalt_Kobe_Bryant","timestamp":"2020. január. 26. 21:01","title":"Helikopter-balesetben meghalt Kobe Bryant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Már legalább 80 halottról tudni, és közel ötszázan vannak válságos állapotban. És ezek csak azok a számok, amelyeket Kína hivatalosan beismer.","shortLead":"Már legalább 80 halottról tudni, és közel ötszázan vannak válságos állapotban. És ezek csak azok a számok, amelyeket...","id":"20200127_Koronavirus_egy_nap_alatt_megduplazodott_a_fertozesgyanus_esetek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b5cdac-05af-47b4-ba5e-e0cfc31901db","keywords":null,"link":"/vilag/20200127_Koronavirus_egy_nap_alatt_megduplazodott_a_fertozesgyanus_esetek_szama","timestamp":"2020. január. 27. 05:26","title":"Koronavírus: egy nap alatt megduplázódott a fertőzésgyanús esetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e7ba6b-8686-4036-8340-2fb08de2c0e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A porcelángyárhoz 175 millió forintért juthatott hozzá Várhegyi Attila.","shortLead":"A porcelángyárhoz 175 millió forintért juthatott hozzá Várhegyi Attila.","id":"20200127_hollohazi_porcelan_varhegyi_attila_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83e7ba6b-8686-4036-8340-2fb08de2c0e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40385e01-946d-4757-b220-6a6cd9b2805c","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_hollohazi_porcelan_varhegyi_attila_vasarlas","timestamp":"2020. január. 27. 13:56","title":"A Fidesz egykori pártigazgatója vette meg a Hollóházit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafae503-f164-4b15-a77b-61df79df53e1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint száz gén játszhat szerepet az autizmus spektrumzavar (ASD) kialakulásában – állapította meg a témához köthető eddigi legnagyobb génkutatás.","shortLead":"Több mint száz gén játszhat szerepet az autizmus spektrumzavar (ASD) kialakulásában – állapította meg a témához köthető...","id":"20200127_autizmus_genkutatas_eredmenyei_2020_asd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eafae503-f164-4b15-a77b-61df79df53e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba785f9-df18-4f35-994c-eedc7beb59c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_autizmus_genkutatas_eredmenyei_2020_asd","timestamp":"2020. január. 27. 09:33","title":"Megvan az eddigi legnagyobb autizmus-kutatás eredménye, 102 gént neveztek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]