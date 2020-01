Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3267e45f-3372-4d26-83f8-cd8e8661127b","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202003_nyomorforgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3267e45f-3372-4d26-83f8-cd8e8661127b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1baf70d2-a0c3-489c-8a17-d68ca07c0bfe","keywords":null,"link":"/itthon/202003_nyomorforgato","timestamp":"2020. január. 16. 09:10","title":"Dobszay János: Nyomorforgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dél-Afrika éléskamrájaként ismert Zimbabwe egy évtizede küzd gazdasági válsággal, élelmiszer- és gyógyszerhiánnyal.","shortLead":"Dél-Afrika éléskamrájaként ismert Zimbabwe egy évtizede küzd gazdasági válsággal, élelmiszer- és gyógyszerhiánnyal.","id":"20200116_45_millio_ember_ehinseg_del_afrika_ehezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bfeed15-d75d-4d49-904c-7158bc85f468","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_45_millio_ember_ehinseg_del_afrika_ehezes","timestamp":"2020. január. 16. 19:19","title":"45 millió embert fenyeget éhínség Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02e87f4-3cd9-4214-95fe-6ca687a6edfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem pontosan négy évvel azután, hogy a Miniszterelnökségnek ki kellett adnia összesen hetvenezer oldalnyi, 2013-14-ben készült Századvég-tanulmányt, a hvg.hu munkatársa újabb többévnyi pereskedés eredményeként hozzájuthatott a Miniszterelnöki Kabinetirodától a cégcsoport második megbízása idején született dokumentumokhoz. A 6 milliárd forintos alapszerződést 2015 és 18 között több, további nyolc-kilencszázmillióssal fejelhette meg a kormányközeli think tank. Hamarosan cikksorozatban értékeljük, hogy ezért milyen munkát végeztek. ","shortLead":"Majdnem pontosan négy évvel azután, hogy a Miniszterelnökségnek ki kellett adnia összesen hetvenezer oldalnyi...","id":"20200115_Szazadvegper_tanacsadoi_szerzodesek_Miniszterelnoki_Kabinetiroda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e02e87f4-3cd9-4214-95fe-6ca687a6edfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fe86ae-e200-46f6-996d-dc52eb6db733","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Szazadvegper_tanacsadoi_szerzodesek_Miniszterelnoki_Kabinetiroda","timestamp":"2020. január. 16. 16:03","title":"Kereshetetlen formátumban adta ki a Századvég tanulmányait a Miniszterelnöki Kabinetiroda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e7652a-5b25-43e8-91be-8a98c4d41955","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Heves megyei településen lakó romák lassan tíz éve vannak rasszisták kereszttüzében. 2011-ben szélsőjobbos félkatonai szervezet felvonulásai után a kisebbségi jogok biztosa, Kállai Ernő megállapította, hogy az iskolában elkülönítik a roma gyerekeket. Az ebben az ügyben indított per utolsó felvonása zajlik.","shortLead":"A Heves megyei településen lakó romák lassan tíz éve vannak rasszisták kereszttüzében. 2011-ben szélsőjobbos félkatonai...","id":"202003_az_irodalom_visszavag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4e7652a-5b25-43e8-91be-8a98c4d41955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3edd8b1-e006-4635-a901-623bf519cc8c","keywords":null,"link":"/360/202003_az_irodalom_visszavag","timestamp":"2020. január. 17. 13:00","title":"A gyöngyöspataiak, akiknek \"a haza egy kevéssé pozitív hangzású s tartalmú szó\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f1b11d-06cf-4169-b653-a0cce8e19893","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi után a VIII. kerületi rendőrök nyomoznak. ","shortLead":"A férfi után a VIII. kerületi rendőrök nyomoznak. ","id":"20200116_graffiti_firkalo_blaha_lujza_ter_rendorseg_rongalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2f1b11d-06cf-4169-b653-a0cce8e19893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fae1168-967f-4055-b162-321aeedf9124","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_graffiti_firkalo_blaha_lujza_ter_rendorseg_rongalas","timestamp":"2020. január. 16. 11:16","title":"Telibe kapta a biztonsági kamera a Blaha Lujza téri firkálót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság jogtalanul tiltotta meg két adó beszedését Magyarországnak – mondta ki a főtanácsnok, akinek a véleménye nem köti ugyan a Bíróságot, ám szinte minden esetben megegyezik azzal az ítélet.","shortLead":"Az Európai Bizottság jogtalanul tiltotta meg két adó beszedését Magyarországnak – mondta ki a főtanácsnok, akinek...","id":"20200116_Magyarorszagnak_adhat_igazat_az_EU_Birosag_Brusszellel_szemben_egy_adozasi_ugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fa9769-d8ec-44bb-8a4a-23439900e94d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200116_Magyarorszagnak_adhat_igazat_az_EU_Birosag_Brusszellel_szemben_egy_adozasi_ugyben","timestamp":"2020. január. 16. 11:11","title":"Magyarországnak adhat igazat az EU Bíróság Brüsszellel szemben egy adózási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rejtegetik a nagy UFO-észlelés részleteit, krokodiltámadás a koalák ellen, baleset egy bunkó sofőr miatt. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Rejtegetik a nagy UFO-észlelés részleteit, krokodiltámadás a koalák ellen, baleset egy bunkó sofőr miatt. Ez a hvg360...","id":"20200117_Radar360este","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbf1163-00c3-4410-b2e1-2a41fe1348db","keywords":null,"link":"/360/20200117_Radar360este","timestamp":"2020. január. 17. 17:30","title":"Radar360: Orbán kicentizte, a félig magyar kém lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0965b305-1c46-4601-9b9f-60b715455186","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Luxuslakásokat és privát kikötőt is építenek a Földközi-tengerből lecsapolt területen. ","shortLead":"Luxuslakásokat és privát kikötőt is építenek a Földközi-tengerből lecsapolt területen. ","id":"20200115_Hat_hektarral_megnovelik_Monaco_teruletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0965b305-1c46-4601-9b9f-60b715455186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7dc106e-d562-428d-9be8-5da682cc9bc4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200115_Hat_hektarral_megnovelik_Monaco_teruletet","timestamp":"2020. január. 15. 21:47","title":"Hat hektárral megnövelik Monaco területét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]