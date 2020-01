Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee182d08-7a32-47ba-9938-267d010f3139","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akadnak olyan kormánytagok, akik 2,6 millió forintot kaptak az év végén.","shortLead":"Akadnak olyan kormánytagok, akik 2,6 millió forintot kaptak az év végén.","id":"20200127_Millios_motivacios_elismerest_es_jutalmat_kaptak_az_allamtitkarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee182d08-7a32-47ba-9938-267d010f3139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38039ae0-6170-4003-86b6-bc77dc175299","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_Millios_motivacios_elismerest_es_jutalmat_kaptak_az_allamtitkarok","timestamp":"2020. január. 27. 09:35","title":"Milliós motivációs elismerést és jutalmat kaptak az államtitkárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c05369-ccfa-4fe8-bf27-697a1bcad684","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2010. január 27-én olyat láthattak az Apple-rajongók, amit előtte soha: Steve Jobs kiállt színpadra és bemutatta a cég első – és sokak által nagyon furcsának tartott – táblagépét, az iPadet.","shortLead":"2010. január 27-én olyat láthattak az Apple-rajongók, amit előtte soha: Steve Jobs kiállt színpadra és bemutatta a cég...","id":"20200127_elso_ipad_bemutato_2010_steve_jobs_tablagep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50c05369-ccfa-4fe8-bf27-697a1bcad684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a178b0d7-ff87-40e6-b155-7d4bb536fd57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_elso_ipad_bemutato_2010_steve_jobs_tablagep","timestamp":"2020. január. 27. 21:33","title":"10 éve mutatták be az első iPadet, a \"nagy iPhone-t\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt írták, sem a világszemléletével, sem a kommunikációs stílusával nem értenek egyet a fitneszgurunak.","shortLead":"Azt írták, sem a világszemléletével, sem a kommunikációs stílusával nem értenek egyet a fitneszgurunak.","id":"20200127_Kitettek_Schobert_Norbert_ceget_az_egyik_fovarosi_bevasarlokozpontbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c9f094-af91-42da-ac2e-65ee7bd6d049","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_Kitettek_Schobert_Norbert_ceget_az_egyik_fovarosi_bevasarlokozpontbol","timestamp":"2020. január. 27. 19:28","title":"Szerződést bontott Schobert Norbert cégével az egyik fővárosi Update-üzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80a7910-25a6-4429-8e8b-75741dde3a1a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Montenegróé lett a bronzérem a vízilabda Eb-n. A csapat négygólos hátrányból állt fel, az utolsó percben szerezte meg a győzelmet.

","shortLead":"Montenegróé lett a bronzérem a vízilabda Eb-n. A csapat négygólos hátrányból állt fel, az utolsó percben szerezte meg...","id":"20200126_Vizilabda_Eb_Montenegro_legyozte_Horvatorszagot_a_bronzeremert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d80a7910-25a6-4429-8e8b-75741dde3a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c638ad55-59e9-4744-a78a-e60855b35458","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Vizilabda_Eb_Montenegro_legyozte_Horvatorszagot_a_bronzeremert","timestamp":"2020. január. 26. 18:55","title":"Vízilabda Eb: Montenegró legyőzte Horvátországot a bronzéremért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2971de-151f-48cc-9c0c-ca55971ef696","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az XDA Developersnek hála már videón is látható, hogyan működik a Google új fájlmegosztó szolgáltatása, a Nearby Sharing.","shortLead":"Az XDA Developersnek hála már videón is látható, hogyan működik a Google új fájlmegosztó szolgáltatása, a Nearby...","id":"20200127_google_airdrop_fajlmegosztas_okostelefonon_nearby_sharing_samsung_quick_share","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c2971de-151f-48cc-9c0c-ca55971ef696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bc2ee5-9c7d-4bac-a735-12589428c2b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_google_airdrop_fajlmegosztas_okostelefonon_nearby_sharing_samsung_quick_share","timestamp":"2020. január. 27. 18:03","title":"Hasznos új funkció jön Androidra, már videó is van róla, hogyan működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ff78d-83ff-4100-ade9-38fc1e4b497a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Skót dalt adott el Iain Lindsay helyettesével.","shortLead":"Skót dalt adott el Iain Lindsay helyettesével.","id":"20200126_Jo_ebedhez_szol_a_nota__a_brit_nagykovettel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=181ff78d-83ff-4100-ade9-38fc1e4b497a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72027da4-1db0-4da2-b07e-b620d239f65f","keywords":null,"link":"/kultura/20200126_Jo_ebedhez_szol_a_nota__a_brit_nagykovettel","timestamp":"2020. január. 26. 12:44","title":"Jó ebédhez szól a nóta - a brit nagykövettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d1c7fa-ec74-448e-95ec-96b26d746236","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok helyen valószínűleg nem indul újra a termelés.","shortLead":"Sok helyen valószínűleg nem indul újra a termelés.","id":"20200127_kina_vuhan_koronavirus_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d1c7fa-ec74-448e-95ec-96b26d746236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a861d53d-fc96-4584-ada4-2865f85f0093","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_kina_vuhan_koronavirus_gazdasag","timestamp":"2020. január. 27. 19:35","title":"A külföldi cégek sorra menekítik ki embereiket Vuhanból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abca69a6-0317-432c-b8e7-8623e28ef3eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az afgán állami légitársaság tagadja, hogy az ő utasszállítójuk szenvedett balesetet.","shortLead":"Az afgán állami légitársaság tagadja, hogy az ő utasszállítójuk szenvedett balesetet.","id":"20200127_lezuhant_egy_boeing_afganisztanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abca69a6-0317-432c-b8e7-8623e28ef3eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a30c0f-7337-489b-a68a-2bf4b1742fda","keywords":null,"link":"/vilag/20200127_lezuhant_egy_boeing_afganisztanban","timestamp":"2020. január. 27. 12:16","title":"Lezuhant egy Boeing utasszállító Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]