[{"available":true,"c_guid":"a5def9d1-b787-44f6-9e56-8c23a444c615","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több millió amerikai küldi vissza ingyenesen a nem tetsző karácsonyi ajándékokat, amelyek egyrészt a szemétdombot kötnek ki, másrészt visszaküldésük óriási környezet-szennyezéssel is jár.","shortLead":"Több millió amerikai küldi vissza ingyenesen a nem tetsző karácsonyi ajándékokat, amelyek egyrészt a szemétdombot...","id":"20200128_online_vasarlas_usa_visszakuldes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5def9d1-b787-44f6-9e56-8c23a444c615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c6f71f-eb2a-405d-bb84-015cfddbb7b4","keywords":null,"link":"/kkv/20200128_online_vasarlas_usa_visszakuldes","timestamp":"2020. január. 28. 09:57","title":"A cégek mellett a Földet is tönkretesszük az online termékek visszaküldésével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb nem hivatalos, de megbízhatónak tűnő információ került elő a Samsung idei telefonos terveiről. Úgy tűnik, új készülékekből nem lesz hiány.","shortLead":"Újabb nem hivatalos, de megbízhatónak tűnő információ került elő a Samsung idei telefonos terveiről. Úgy tűnik, új...","id":"20200128_samsung_galaxy_fold_2_megjelenes_datuma_bemutato_osszecsukhato_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899f0141-e4be-4c78-974a-fd3cee5d47f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_samsung_galaxy_fold_2_megjelenes_datuma_bemutato_osszecsukhato_telefon","timestamp":"2020. január. 28. 10:33","title":"A pletykák szerint záporozni fognak idén az érdekes telefonok a Samsungtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e664fb25-631a-40ab-9a35-66bee4c56d2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt XC40 divatterepjáró lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású változatának első példányait az év végén vehetik át a vásárlók.","shortLead":"A kompakt XC40 divatterepjáró lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású változatának első példányait az év végén vehetik át...","id":"20200127_mar_rendelheto_az_elso_tisztan_elektromos_volvo_xc40_recharge_p8_awd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e664fb25-631a-40ab-9a35-66bee4c56d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71474423-46d2-4a31-bb11-cd79f0d66214","keywords":null,"link":"/cegauto/20200127_mar_rendelheto_az_elso_tisztan_elektromos_volvo_xc40_recharge_p8_awd","timestamp":"2020. január. 27. 16:21","title":"Már rendelhető az első tisztán elektromos Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, továbbra is komoly gondok vannak az Intel processzoraival, a gyártó ezért harmadjára is biztonsági frissítéseket ad ki. A mostani sebezhetőségek a legújabb chipeket nem érintik, a régebbiekkel van gond.","shortLead":"Úgy tűnik, továbbra is komoly gondok vannak az Intel processzoraival, a gyártó ezért harmadjára is biztonsági...","id":"20200129_intel_processzor_sebezhetoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f53201-6a8b-44ae-8e64-592600d14eeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_intel_processzor_sebezhetoseg","timestamp":"2020. január. 29. 15:03","title":"Ilyen nincs: újabb sebezhetőségeket találtak az Intel processzoraiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bcb292-125d-4399-99d7-2785845cab65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple minden évben frissíti operációs rendszerét, és ezzel együtt jó pár régebbi telefon elavulttá válik (azaz nem lehet frissíteni). Idén – úgy tűnik – nem lesz nagy változás 2019-hez képest.","shortLead":"Az Apple minden évben frissíti operációs rendszerét, és ezzel együtt jó pár régebbi telefon elavulttá válik (azaz nem...","id":"20200129_ios14_kompatibilis_iphoneok_listaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45bcb292-125d-4399-99d7-2785845cab65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb31853-4efd-441a-9585-7b3308930dc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_ios14_kompatibilis_iphoneok_listaja","timestamp":"2020. január. 29. 11:33","title":"Jön az iOS 14 – az ön iPhone-ját is lehet majd frissíteni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a gyöngyöspatai ebéd időpontjában Portugáliában lesz a Kohézió Barátai csoport kormányfői szintű tanácskozásán. ","shortLead":"A miniszterelnök a gyöngyöspatai ebéd időpontjában Portugáliában lesz a Kohézió Barátai csoport kormányfői szintű...","id":"20200129_Nem_megy_el_Orban_Viktor_a_gyongyospatai_romak_ebedjere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45711c8-a0b8-4591-885a-7589c60f49ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Nem_megy_el_Orban_Viktor_a_gyongyospatai_romak_ebedjere","timestamp":"2020. január. 29. 11:10","title":"Orbán nem megy el a gyöngyöspatai romák ebédjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ce5523-caa1-4ac3-b2f6-0d8b4277cce0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hamisnak nyilvánították a művészettörténészek a Getty Múzeum által 2002-ben ötmillió dollárért megvásárolt Paul Gauguin-szobrot.\r

\r

","shortLead":"Hamisnak nyilvánították a művészettörténészek a Getty Múzeum által 2002-ben ötmillió dollárért megvásárolt Paul...","id":"20200129_Otmillio_dollareret_vettek_szenzaciokant_hordoztak_korbe_a_vilagban_most_kiderult_hogy_hamis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5ce5523-caa1-4ac3-b2f6-0d8b4277cce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94be9ee0-1458-4370-99a8-32b7827c7cda","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Otmillio_dollareret_vettek_szenzaciokant_hordoztak_korbe_a_vilagban_most_kiderult_hogy_hamis","timestamp":"2020. január. 29. 09:40","title":"Ötmillió dollárért vették, szenzációként hordozták körbe a világban, most kiderült, hogy hamis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3196cc4-cb6a-467b-8a22-721a6f0a4a0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszakította útját és visszatért a szárazföldre Rakonczay Gábor, aki az általa tervezett és épített állószörfön a világon elsőként próbálja átevezni az Atlanti-óceánt a kabin nélküli vízi járművel.\r

\r

","shortLead":"Megszakította útját és visszatért a szárazföldre Rakonczay Gábor, aki az általa tervezett és épített állószörfön...","id":"20200129_SUPpal_az_oceanon_160_kilometer_utan_vissza_kellett_fordulnia_Rakonczay_Gabornak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3196cc4-cb6a-467b-8a22-721a6f0a4a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0e38c1-4b0c-432c-8d45-f9b394fd2929","keywords":null,"link":"/elet/20200129_SUPpal_az_oceanon_160_kilometer_utan_vissza_kellett_fordulnia_Rakonczay_Gabornak","timestamp":"2020. január. 29. 13:15","title":"Egyedül az óceánon: 160 kilométer után vissza kellett fordulnia Rakonczay Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]