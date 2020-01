Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

R.","category":"itthon","description":"Azonban egyelőre a kínaiak nem engedélyezték a segítő francia gép berepülését.","shortLead":"Azonban egyelőre a kínaiak nem engedélyezték a segítő francia gép berepülését.","id":"20200128_Koronavirus_het_magyar_kerte_menekitsek_ki_oket_Kinabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a271c2a9-c71e-4ba5-b85f-a35568f9453a","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Koronavirus_het_magyar_kerte_menekitsek_ki_oket_Kinabol","timestamp":"2020. január. 28. 16:23","title":"Koronavírus: hét magyar kérte, menekítsék ki őket Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai tudósok mutatták be azokat a fotókat, melyeken a Vuhanból indult, de már Európában is fertőző koronavírus látható.","shortLead":"Kínai tudósok mutatták be azokat a fotókat, melyeken a Vuhanból indult, de már Európában is fertőző koronavírus látható.","id":"20200127_kina_vuhan_koronavirus_hogy_nez_ki_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ae7d79-9c19-4fd0-955e-a76b861f6e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_kina_vuhan_koronavirus_hogy_nez_ki_foto","timestamp":"2020. január. 27. 19:03","title":"Megjöttek a fotók, így néz ki közelről a Kínából indult koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon kevés napsütésre van csak esély.","shortLead":"Nagyon kevés napsütésre van csak esély.","id":"20200129_Esos_szeles_idore_szamithatunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd370077-a3f8-49fb-9fbf-6c5137e67d6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Esos_szeles_idore_szamithatunk","timestamp":"2020. január. 29. 05:11","title":"Esős, szeles időre számíthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750e0788-6b04-42b0-987d-662b6a9b0a15","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európa éléskamrájaként emlegetett Almeríában komoly károkat okozott a múlt heti vihar. Akár 50 százalékos drágulás is jöhet a boltokban.","shortLead":"Az Európa éléskamrájaként emlegetett Almeríában komoly károkat okozott a múlt heti vihar. Akár 50 százalékos drágulás...","id":"20200128_Szetverte_a_spanyol_foldeket_a_vihar_dragulas_varhato_a_zoldsegpiacokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=750e0788-6b04-42b0-987d-662b6a9b0a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e89764-a483-4503-a97a-7eb0f4ec4db7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Szetverte_a_spanyol_foldeket_a_vihar_dragulas_varhato_a_zoldsegpiacokon","timestamp":"2020. január. 28. 15:45","title":"Komoly zöldségdrágulás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b25915-c38f-42e5-bafe-51b5939604c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak úgy meglepetésszerűen letakarítják egymás autóját.","shortLead":"Csak úgy meglepetésszerűen letakarítják egymás autóját.","id":"20200127_Ilyen_a_kozuti_agresszio_kanadai_modra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5b25915-c38f-42e5-bafe-51b5939604c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a7f293-643a-4789-80f7-6205cba533da","keywords":null,"link":"/cegauto/20200127_Ilyen_a_kozuti_agresszio_kanadai_modra","timestamp":"2020. január. 28. 04:05","title":"Ilyen a közúti „agresszió” kanadai módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere szerint 2022-ben az ellenzéknek Győrben is civil jelöltet kell találniuk, hogy esélyük legyen a győzelemre.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere szerint 2022-ben az ellenzéknek Győrben is civil jelöltet kell találniuk, hogy esélyük...","id":"20200127_marki_zay_peter_fidesz_gyor_szavazas_dezsi_csaba_andras_pollreisz_balazs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f53d9c-cedf-4999-a159-fc192ada756e","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_marki_zay_peter_fidesz_gyor_szavazas_dezsi_csaba_andras_pollreisz_balazs","timestamp":"2020. január. 27. 09:47","title":"Márki-Zay: A Fidesz visszaszerezte a szavazóit Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6987e9-d24a-4130-88fc-055294024d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai nem egyeznek arról, hány praxis működik országszerte.\r

","shortLead":"Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai nem egyeznek arról, hány...","id":"20200128_haziorvos_fogorvos_betoltetlen_praxis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa6987e9-d24a-4130-88fc-055294024d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d755d62e-4553-4f50-9fcd-01bf647dd3f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_haziorvos_fogorvos_betoltetlen_praxis","timestamp":"2020. január. 28. 05:49","title":"Egyre kevesebb a házi- és fogorvosi praxis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Enyhe lesz az idő kedden.","shortLead":"Enyhe lesz az idő kedden.","id":"20200127_enyhe_idojaras_eso_kedd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d078d1e4-1127-4b8e-bf04-c76435b67523","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_enyhe_idojaras_eso_kedd","timestamp":"2020. január. 27. 18:05","title":"Akár 11 fok is lehet, de esni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]