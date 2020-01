Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85c2cd04-a04c-4c81-a1ed-01252ccc3126","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Avast nem csak külföldön népszerű, a magyar internetezők is szívesen telepítik számítógépeikre. Most derült ki, hogy a szoftver eladja a felhasználók böngészési előzményeit.\r

","shortLead":"Az Avast nem csak külföldön népszerű, a magyar internetezők is szívesen telepítik számítógépeikre. Most derült ki...","id":"20200128_avast_virusirto_felhasznaloi_adat_bongeszesi_elozmenyek_eladasa_ertekesitese_jumpshot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85c2cd04-a04c-4c81-a1ed-01252ccc3126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a455214-1d06-4e1b-bdcd-e040a62c8298","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_avast_virusirto_felhasznaloi_adat_bongeszesi_elozmenyek_eladasa_ertekesitese_jumpshot","timestamp":"2020. január. 28. 15:03","title":"Ha Avast vírusirtó dolgozik a gépén, jobb, ha elolvassa a kisbetűs megjegyzéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legismertebb és legnépszerűbb sportjáték, az NBA 2K20 töltőképernyőjén a vasárnap helikopter-balesetben elhunyt Kobe Bryant-re emlékeznek a szoftver fejlesztői.","shortLead":"Az egyik legismertebb és legnépszerűbb sportjáték, az NBA 2K20 töltőképernyőjén a vasárnap helikopter-balesetben...","id":"20200127_kobe_bryant_baleset_kosarlabda_videojatek_nba_2k20","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935f988c-132a-4524-a1fa-c229ee92a907","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_kobe_bryant_baleset_kosarlabda_videojatek_nba_2k20","timestamp":"2020. január. 27. 20:03","title":"Kobe Bryant-re emlékeznek az egyik legismertebb kosárlabdás videojátékban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c965127-cffc-4b53-8b08-2d671b0841a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül másodjára történik olyan változtatás a Google keresőben, ami első ránézésre inkább zavarhatja, mintsem segíti majd a felhasználókat. Ezúttal a szponzorált linkek miatt kaphatják fel sokan a vizet. ","shortLead":"Rövid időn belül másodjára történik olyan változtatás a Google keresőben, ami első ránézésre inkább zavarhatja, mintsem...","id":"20200127_google_kereso_reklam_szponzoralt_link_hirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c965127-cffc-4b53-8b08-2d671b0841a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7410437-b213-47f8-8e97-045f6080bad6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_google_kereso_reklam_szponzoralt_link_hirdetes","timestamp":"2020. január. 27. 08:03","title":"Bekerült egy igen nagy kellemetlenség a Google keresőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b031c86d-7f5b-4090-a3b4-2e7e6929e2e4","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Többek között a nagyobb hatékonysággal indokolta a kormány, hogy idén már az Oktatási Hivatal dönt a gyerekek iskolaérettségéről, ám az eddigi adatok alapján a kérelmek nagy részét mégis továbbküldik az egyébként is túlterhelt pedagógiai szakszolgálatoknak. Ez abból a szempontból jó, hogy így legalább szakértő nézi meg a gyereket ahelyett, hogy pusztán papírok alapján döntenének a sorsáról, de ettől még nagy problémák vannak a rendszerrel. Hátrányosabb helyzetű térségekben sokan azt sem tudják, hogy kérvényt kellett volna beadniuk, így akkor is iskolába küldik az óvodásokat, ha még nem lenne itt az ideje. ","shortLead":"Többek között a nagyobb hatékonysággal indokolta a kormány, hogy idén már az Oktatási Hivatal dönt a gyerekek...","id":"20200128_oktatasi_hivatal_emmi_altalanos_iskola_reform","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b031c86d-7f5b-4090-a3b4-2e7e6929e2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec19f42-1c4a-47f7-9641-0d3a375dc541","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_oktatasi_hivatal_emmi_altalanos_iskola_reform","timestamp":"2020. január. 28. 06:30","title":"Sok szülőnek fogalma sincs, mit csináljon – döcögve indul a kormány oktatási reformja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korcsolyázásra kellett neki a pénz.","shortLead":"Korcsolyázásra kellett neki a pénz.","id":"20200128_Tizeves_kessel_rablas_Kobanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3cceaf-f24d-414e-8aa6-4e6a6b2d477d","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Tizeves_kessel_rablas_Kobanya","timestamp":"2020. január. 28. 08:45","title":"Tízéves fiú késsel rabolt ki egy fiatal lányt Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szakértők hordónként 55 dollárt várnak.","shortLead":"Szakértők hordónként 55 dollárt várnak.","id":"20200127_olcsobb_lehet_a_koolaj_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c4022f-892c-4306-82c1-0fefac4b1bc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_olcsobb_lehet_a_koolaj_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. január. 27. 18:34","title":"Olcsóbb lehet a kőolaj a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Már 1,6 milliónál is több aláírója van az erről szóló petíciónak.","shortLead":"Már 1,6 milliónál is több aláírója van az erről szóló petíciónak.","id":"20200128_kobe_bryant_nba_logo_peticio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1548459-59d8-4178-9bd4-712193330f9e","keywords":null,"link":"/sport/20200128_kobe_bryant_nba_logo_peticio","timestamp":"2020. január. 28. 14:25","title":"Petícióban kérik az NBA-t, hogy Kobe Bryantet tegye a logójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff26b99-1492-45f0-b085-aab7a44189b0","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Nem csak hatalmas ugrásairól volt híres a 41 éves korában elhunyt Kobe Bryant. A kosárlegenda, amikor csak tehette, privát helikopterével közlekedett. A technikai adatok alapján igen biztonságosnak számító géptípus nem olcsó játékszer.","shortLead":"Nem csak hatalmas ugrásairól volt híres a 41 éves korában elhunyt Kobe Bryant. A kosárlegenda, amikor csak tehette...","id":"20200127_kobe_bryant_helikopter_baleset_sikorsky_s_76b_repulogep_n72ex","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fff26b99-1492-45f0-b085-aab7a44189b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e72f17f-7cb7-4f01-b729-bd3a448655ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_kobe_bryant_helikopter_baleset_sikorsky_s_76b_repulogep_n72ex","timestamp":"2020. január. 27. 12:03","title":"Biztonságosnak számít a helikopter, amellyel Kobe Bryanték lezuhantak Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]