[{"available":true,"c_guid":"e38dfe0c-7ccb-4125-9074-7475a1ab1705","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendkívüli intézkedésekkel, egyebek mellett rövidített munkaidővel, ingyenes tömegközlekedéssel és az építkezési munkálatok leállításával igyekszik Észak-Macedónia javítani a levegő minőségén.","shortLead":"Rendkívüli intézkedésekkel, egyebek mellett rövidített munkaidővel, ingyenes tömegközlekedéssel és az építkezési...","id":"20200128_legszennyezettseg_tomegkozlekedes_szkopje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e38dfe0c-7ccb-4125-9074-7475a1ab1705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bcec77-a65d-4495-9ef5-6208322d91af","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_legszennyezettseg_tomegkozlekedes_szkopje","timestamp":"2020. január. 28. 11:38","title":"A rossz levegő miatt ingyenessé tették a tömegközlekedést Szkopjéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22daacaf-f7cd-4423-89a4-42ad91874d1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok hadserege már nagyban teszteli azt az új tölténytípust, amely a víz alatt is elsüthető.","shortLead":"Az Egyesült Államok hadserege már nagyban teszteli azt az új tölténytípust, amely a víz alatt is elsüthető.","id":"20200128_tolteny_puskagolyo_loves_golyo_amerikai_hadsereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22daacaf-f7cd-4423-89a4-42ad91874d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47e7672-3817-4c9f-bf03-b08dcb4d9f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_tolteny_puskagolyo_loves_golyo_amerikai_hadsereg","timestamp":"2020. január. 28. 12:03","title":"Már tesztelik az újfajta töltényt, amellyel a víz alatt is ugyanúgy lehet lőni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696f4cef-b099-4086-a493-d13f8e757c98","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zoltán Gábor, Keresztesi József és Szőcs Petra is úgy döntött, nem fogad el pénzt a Petőfi Irodalmi Múzeumtól.","shortLead":"Zoltán Gábor, Keresztesi József és Szőcs Petra is úgy döntött, nem fogad el pénzt a Petőfi Irodalmi Múzeumtól.","id":"20200129_terey_osztondij_petofi_irodalmi_muzeum_szerzok_visszautasitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=696f4cef-b099-4086-a493-d13f8e757c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74bdf21-a82e-4dd9-bf70-4ed033230a30","keywords":null,"link":"/kultura/20200129_terey_osztondij_petofi_irodalmi_muzeum_szerzok_visszautasitas","timestamp":"2020. január. 29. 20:41","title":"Még hárman jelezték: nem veszik át a Térey-ösztöndíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81160c5d-a7e1-46a6-9cf3-2637acbb36fb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Vezető pozíciójú gazdasági szereplőket kérdezett a HVG Extra Business arról, mi tesz valakit kiemelkedő vezetővé. Cikkünkben ebből a gyűjtésből szemezgetünk néhány gondolatot.","shortLead":"Vezető pozíciójú gazdasági szereplőket kérdezett a HVG Extra Business arról, mi tesz valakit kiemelkedő vezetővé...","id":"20200128_Mitol_jo_egy_vezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81160c5d-a7e1-46a6-9cf3-2637acbb36fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0083a4-e85c-44c1-a6c4-8c435d3992a4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200128_Mitol_jo_egy_vezeto","timestamp":"2020. január. 28. 14:15","title":"Főnökmustra: mitől lesz valaki jó vezető?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8854b96-0c75-400e-8b93-3fcf0b6068c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Avastetői általános iskola 2. b osztályának karácsonyi üdvözlőlapjára érkezett válasz Cambridge hercegétől.","shortLead":"Az Avastetői általános iskola 2. b osztályának karácsonyi üdvözlőlapjára érkezett válasz Cambridge hercegétől.","id":"20200129_Vilmos_herceg_levelet_irt_egy_miskolci_iskolaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8854b96-0c75-400e-8b93-3fcf0b6068c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac31ae9-4f93-42f4-9ffb-c4a77be3ffff","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Vilmos_herceg_levelet_irt_egy_miskolci_iskolaba","timestamp":"2020. január. 29. 11:31","title":"Vilmos herceg levelet írt egy miskolci iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház igazgatója szerint a szakmai szolidaritásnak nem kell mindig nyilvánosnak lenni.","shortLead":"A Vígszínház igazgatója szerint a szakmai szolidaritásnak nem kell mindig nyilvánosnak lenni.","id":"20200130_Eszenyi_Eniko_Nem_akarok_politikai_terbe_belepni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961108c9-d092-4ee3-b5ab-34f7c4bdacd4","keywords":null,"link":"/kultura/20200130_Eszenyi_Eniko_Nem_akarok_politikai_terbe_belepni","timestamp":"2020. január. 30. 08:05","title":"Eszenyi Enikő: Nem akarok politikai térbe belépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Te vagy az, tavasz?","shortLead":"Te vagy az, tavasz?","id":"20200130_idojaras_elorejelzes_milyen_ido_lesz_ma_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647242d5-e6cd-40a1-b4e6-cb228bab8134","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_idojaras_elorejelzes_milyen_ido_lesz_ma_hetvegen","timestamp":"2020. január. 30. 07:12","title":"A hétvégén akár 15 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb37501-af71-4839-8249-e57237a3048e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogták azokat a menekülteket, akiknek sikerült bejutniuk Magyarországra.","shortLead":"Elfogták azokat a menekülteket, akiknek sikerült bejutniuk Magyarországra.","id":"20200129_Buntetoeljaras_indult_a_menekultek_ellen_akik_attortek_a_hataron__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb37501-af71-4839-8249-e57237a3048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb397fe8-5d4a-44a7-a8b7-36835347828a","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Buntetoeljaras_indult_a_menekultek_ellen_akik_attortek_a_hataron__video","timestamp":"2020. január. 29. 08:34","title":"Büntetőeljárás indult a menekültek ellen, akik áttörtek a határon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]