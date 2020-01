Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0898c0cb-dec1-4f0b-9c0d-f16988f0df8d","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Bíróság mondta ki, hogy a GVH semmilyen érdemi vizsgálatot nem folytatott a KESMA engedélyét megadó döntést megelőzően.","shortLead":"Bíróság mondta ki, hogy a GVH semmilyen érdemi vizsgálatot nem folytatott a KESMA engedélyét megadó döntést megelőzően.","id":"20200129_Jogserto_modon_hagyta_jova_a_GHV_a_kormanyzati_mediagolem_letrejottet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0898c0cb-dec1-4f0b-9c0d-f16988f0df8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b73056-8165-4f0b-a658-181ea152250a","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Jogserto_modon_hagyta_jova_a_GHV_a_kormanyzati_mediagolem_letrejottet","timestamp":"2020. január. 29. 10:56","title":"Jogsértő módon hagyta jóvá a GVH a kormányzati médiagólem létrejöttét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 60 éves nőt vettek őrizetbe a salgótarjáni rendőrök, a Karancskesziben élő asszony új pszichoaktív anyaggal kereskedett.","shortLead":"Egy 60 éves nőt vettek őrizetbe a salgótarjáni rendőrök, a Karancskesziben élő asszony új pszichoaktív anyaggal...","id":"20200129_Hatvaneves_no_arulta_a_drogot_Nogradban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21edbe47-3614-424b-b74b-b445ca3a8132","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Hatvaneves_no_arulta_a_drogot_Nogradban","timestamp":"2020. január. 29. 11:41","title":"Hatvanéves nő árulta a varázsdohányt Karancskesziben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a40ae63-4c30-4faa-b84c-45d45c1efa7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszú évtizedek hagyománya szakad most meg, a következő IAA-t nem Frankfurtban fogják megrendezni.","shortLead":"Hosszú évtizedek hagyománya szakad most meg, a következő IAA-t nem Frankfurtban fogják megrendezni.","id":"20200130_frankfurt_elbukta_a_vilag_egyik_legnagyobb_autokiallitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a40ae63-4c30-4faa-b84c-45d45c1efa7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4418ff-d061-4f7a-83a1-f331c0e0d2b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200130_frankfurt_elbukta_a_vilag_egyik_legnagyobb_autokiallitasat","timestamp":"2020. január. 30. 09:21","title":"Frankfurt elbukta a világ egyik legnagyobb autókiállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055fe26f-4738-4ab8-83c9-38bda5305f19","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem április 1-je van, tényleg elkészülhet a mozi ötödik része. Mindenki visszatér, Mel Gibson és Danny Glover is.","shortLead":"Nem április 1-je van, tényleg elkészülhet a mozi ötödik része. Mindenki visszatér, Mel Gibson és Danny Glover is.","id":"20200129_halalos_fegyver_5_danny_glover_mel_gibson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=055fe26f-4738-4ab8-83c9-38bda5305f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a74dc78-c3ad-47ad-b545-10b18c89a934","keywords":null,"link":"/kultura/20200129_halalos_fegyver_5_danny_glover_mel_gibson","timestamp":"2020. január. 29. 14:40","title":"Az eredeti stáb elkészítené a Halálos fegyver 5-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ce5523-caa1-4ac3-b2f6-0d8b4277cce0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hamisnak nyilvánították a művészettörténészek a Getty Múzeum által 2002-ben ötmillió dollárért megvásárolt Paul Gauguin-szobrot.\r

\r

","shortLead":"Hamisnak nyilvánították a művészettörténészek a Getty Múzeum által 2002-ben ötmillió dollárért megvásárolt Paul...","id":"20200129_Otmillio_dollareret_vettek_szenzaciokant_hordoztak_korbe_a_vilagban_most_kiderult_hogy_hamis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5ce5523-caa1-4ac3-b2f6-0d8b4277cce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94be9ee0-1458-4370-99a8-32b7827c7cda","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Otmillio_dollareret_vettek_szenzaciokant_hordoztak_korbe_a_vilagban_most_kiderult_hogy_hamis","timestamp":"2020. január. 29. 09:40","title":"Ötmillió dollárért vették, szenzációként hordozták körbe a világban, most kiderült, hogy hamis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5442e8e9-275c-45f1-8b4a-883c5bc2edd8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Első fokon hatályon kívül helyezték a Mol elnök-vezérigazgatójának vizsgálati fogságát elrendelő ítéletet.","shortLead":"Első fokon hatályon kívül helyezték a Mol elnök-vezérigazgatójának vizsgálati fogságát elrendelő ítéletet.","id":"20200129_Lekerulhet_Hernadi_Zsolt_az_Interpol_korozesi_listajarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5442e8e9-275c-45f1-8b4a-883c5bc2edd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16608072-755a-4c7d-8ff9-292a543881f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Lekerulhet_Hernadi_Zsolt_az_Interpol_korozesi_listajarol","timestamp":"2020. január. 29. 16:15","title":"Lekerülhet Hernádi Zsolt az Interpol körözési listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8ec33a-2979-4c1d-9ea1-9f48167062d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új cégvezetőkről döntött szerdán a Fővárosi Közgyűlés.","shortLead":"Új cégvezetőkről döntött szerdán a Fővárosi Közgyűlés.","id":"20200129_A_TV2_es_a_Prezi_korabbi_munkatarsa_lesz_a_budapesti_varosarculati_ceg_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c8ec33a-2979-4c1d-9ea1-9f48167062d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effa116f-5383-4724-af99-950798128fc2","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_A_TV2_es_a_Prezi_korabbi_munkatarsa_lesz_a_budapesti_varosarculati_ceg_vezetoje","timestamp":"2020. január. 29. 11:35","title":"A TV2 és a Prezi korábbi munkatársa lesz a budapesti városarculati cég vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbe2563-9feb-47bf-9b9c-b605c435cfe6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-képviselő szerint a Fidesz sokat tett a hátrányos helyzetben élőkért.","shortLead":"Az EP-képviselő szerint a Fidesz sokat tett a hátrányos helyzetben élőkért.","id":"20200130_Jaroka_Livia_Politikai_hangulatkeltesre_hasznaljak_a_romakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cbe2563-9feb-47bf-9b9c-b605c435cfe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48be48cf-a5b2-47cf-a4d8-00d559fdd2db","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Jaroka_Livia_Politikai_hangulatkeltesre_hasznaljak_a_romakat","timestamp":"2020. január. 30. 11:06","title":"Járóka Lívia: Politikai hangulatkeltésre használják a romákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]