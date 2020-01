Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"953cc33c-88bc-45c1-97b7-50bca1841f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-ok nem tartoznak az olcsó telefonok közé, azonban az Apple felújítási programjának keretében olcsóbban is el lehet érni ezeket az eszközöket.","shortLead":"Az iPhone-ok nem tartoznak az olcsó telefonok közé, azonban az Apple felújítási programjának keretében olcsóbban is el...","id":"20200129_iphone_xs_max_apple_felujitasi_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=953cc33c-88bc-45c1-97b7-50bca1841f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da669721-cda8-4e57-92d3-7222181c1ebd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_iphone_xs_max_apple_felujitasi_program","timestamp":"2020. január. 29. 10:33","title":"Van, ahol most már olcsóbban lehet hozzájutni iPhone-okhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tedros Adhanom Ghebreyesus a napokban Pekingben járt.","shortLead":"Tedros Adhanom Ghebreyesus a napokban Pekingben járt.","id":"20200129_koronavirus_surgossegi_tanacskozas_who_foigazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d439a0-74f9-444a-8899-fd0b76a18eeb","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_koronavirus_surgossegi_tanacskozas_who_foigazgato","timestamp":"2020. január. 29. 19:26","title":"Koronavírus: sürgősségi tanácskozást hívott össze a WHO főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európa legnagyobb légitársasága az új típusú koronavírus okozta járvány terjedése miatt döntött így. ","shortLead":"Európa legnagyobb légitársasága az új típusú koronavírus okozta járvány terjedése miatt döntött így. ","id":"20200129_lufthansa_repulo_legitarsasag_kina_vuhan_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a9d09d-8c0d-4f69-b9cd-ae64483217f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_lufthansa_repulo_legitarsasag_kina_vuhan_koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 17:40","title":"A Lufthansa sem repül mostantól Kínába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb milliárdos állami közbeszerzést nyertek, ezúttal a Nemzeti Fejlesztési Programirodától.","shortLead":"Újabb milliárdos állami közbeszerzést nyertek, ezúttal a Nemzeti Fejlesztési Programirodától.","id":"20200130_Nem_bir_nem_nyerni_a_4iG","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58de6c0-7385-4c30-be7a-91c706da122d","keywords":null,"link":"/kkv/20200130_Nem_bir_nem_nyerni_a_4iG","timestamp":"2020. január. 30. 16:06","title":"Nem bír nem nyerni a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség a Viking Idun kapitányának bűnügyi felügyeletét indítványozza.","shortLead":"Az ügyészség a Viking Idun kapitányának bűnügyi felügyeletét indítványozza.","id":"20200129_hableany_segitsegnyujtas_elmulasztasa_viking_idun_kapitany_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac4694e-b58a-43b8-b698-1f24efe32f9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_hableany_segitsegnyujtas_elmulasztasa_viking_idun_kapitany_ugyeszseg","timestamp":"2020. január. 29. 16:27","title":"Hableány-tragédia: gyanúsított lett a másik Viking-hajó kapitánya is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49a49aa-6516-45c4-acc1-0b7948e53a4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Bankszövetség alelnökét annak idején a Hercegszántói TSZ iskolázta be, és még forognak a jegybankelnöksége alatt kibocsátott szerb bankók. A HVG-nek mesélt az Erste Bank elnök-vezérigazgatója.","shortLead":"A Magyar Bankszövetség alelnökét annak idején a Hercegszántói TSZ iskolázta be, és még forognak a jegybankelnöksége...","id":"20200129_Templomszolgabol_jegybankelnok__rendhagyo_interju_Jelasity_Radovannal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d49a49aa-6516-45c4-acc1-0b7948e53a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb3102d-80b5-46be-8085-a38847e0f5bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Templomszolgabol_jegybankelnok__rendhagyo_interju_Jelasity_Radovannal","timestamp":"2020. január. 29. 15:52","title":"Templomszolgából jegybankelnök – interjú Jelasity Radovánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fb6b92-7fbc-4a0d-bfbb-82f8a57e4798","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hawaiin működő Inouye teleszkóp segítségével páratlan új fotók készültek a Naprendszer központi csillagáról.","shortLead":"A Hawaiin működő Inouye teleszkóp segítségével páratlan új fotók készültek a Naprendszer központi csillagáról.","id":"20200130_nap_felszin_kepek_inouye_teleszkop_urkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45fb6b92-7fbc-4a0d-bfbb-82f8a57e4798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91507ef6-9929-4bb1-a217-34bb4758145f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_nap_felszin_kepek_inouye_teleszkop_urkutatas","timestamp":"2020. január. 30. 09:33","title":"Soha nem látott képek jöttek a Nap felszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0c1307-11ba-4e2c-bed5-cf1202d0230e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ideiglenesen felfüggeszti a Google a fizetős Chrome-bővítmények közzétételét és frissítését a Chrome Web Store-ban.","shortLead":"Ideiglenesen felfüggeszti a Google a fizetős Chrome-bővítmények közzétételét és frissítését a Chrome Web Store-ban.","id":"20200129_fizetos_chrome_bovitmenyek_frissites_ideiglenes_leallitas_chrome_web_store","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d0c1307-11ba-4e2c-bed5-cf1202d0230e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294ef3eb-aebc-4abd-9ece-c2791d3a10e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_fizetos_chrome_bovitmenyek_frissites_ideiglenes_leallitas_chrome_web_store","timestamp":"2020. január. 29. 09:33","title":"Ne csodálkozzon, ha nem frissülnek a fizetős Chrome-bővítmények, komoly oka van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]