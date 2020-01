Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"084a6602-5c89-459a-a7bc-ebdf3d960239","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár 10 milliárd forintot is költhet erre a következő években Magyarország, de a külügyi államtitkár igyekezett mindenkit megnyugtatni, az oroszok beszámítják a „magyar hozzáadott szellemi értéket is.”","shortLead":"Akár 10 milliárd forintot is költhet erre a következő években Magyarország, de a külügyi államtitkár igyekezett...","id":"20200128_Az_allamtitkar_szerint_nemzeti_erdek_novelni_Magyarorszag_reszesedeset_az_uriparban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=084a6602-5c89-459a-a7bc-ebdf3d960239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169322d6-dd3a-4753-8dfa-d045b650549f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_Az_allamtitkar_szerint_nemzeti_erdek_novelni_Magyarorszag_reszesedeset_az_uriparban","timestamp":"2020. január. 28. 17:20","title":"Az államtitkár szerint nemzeti érdek növelni Magyarország részesedését az űriparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Amikor elmondtad az iskolában, hogy te állami gondozott vagy, nincsenek szüleid, nagyon sokat csúfoltak” – meséli Heni, aki gyermekotthonban nőtt fel, de mára megvalósította álmait. Évente ötezer gyerek kerül állami gondoskodásba. Az SOS Gyermekfalvak kampányában a rendszerben felcseperedett fiatal felnőttek üzennek a bent lévő gyerekeknek, hogy hogyan lehet átvészelni ezt az időszakot és felnőni egy idegen közegben.","shortLead":"„Amikor elmondtad az iskolában, hogy te állami gondozott vagy, nincsenek szüleid, nagyon sokat csúfoltak” – meséli...","id":"20200128_Hogyan_lehet_tulelni_ha_elveszited_a_szuleidet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e82f25-0a08-4c97-a2fa-89f11639b616","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Hogyan_lehet_tulelni_ha_elveszited_a_szuleidet","timestamp":"2020. január. 28. 13:16","title":"Hogyan lehet túlélni, ha elveszíted a szüleidet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3c4bec-7f18-4f19-a686-706cb0e9f75a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple kínai partnereivel rakatja össze iPhone-jait, ám az ázsiai országban tomboló vírusjárvány miatt elképzelhető, hogy csökkenteni kell a gyártási kapacitást.","shortLead":"Az Apple kínai partnereivel rakatja össze iPhone-jait, ám az ázsiai országban tomboló vírusjárvány miatt elképzelhető...","id":"20200128_iphone_gyartas_kina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d3c4bec-7f18-4f19-a686-706cb0e9f75a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2deb433d-c43b-4f12-bc37-60d01ada2797","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_iphone_gyartas_kina_koronavirus","timestamp":"2020. január. 28. 17:03","title":"Az iPhone gyártása is akadozhat a kínai koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4cad7c-a957-4e40-8a0c-2aca97ea4e87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs, ami ennél jobban mutatná, mennyire fontos autó a német cégnek az első elektromos modelljük a Porsche Taycan.","shortLead":"Nincs, ami ennél jobban mutatná, mennyire fontos autó a német cégnek az első elektromos modelljük a Porsche Taycan.","id":"20200127_23_ev_utan_eloszor_reklamoz_a_Porsche_a_Super_Bowlon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee4cad7c-a957-4e40-8a0c-2aca97ea4e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febd14ef-7e10-4d6e-9e8f-c7c4209248ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200127_23_ev_utan_eloszor_reklamoz_a_Porsche_a_Super_Bowlon","timestamp":"2020. január. 29. 04:51","title":"23 év után először reklámoz a Porsche a Super Bowlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49a49aa-6516-45c4-acc1-0b7948e53a4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Bankszövetség alelnökét annak idején a Hercegszántói TSZ iskolázta be, és még forognak a jegybankelnöksége alatt kibocsátott szerb bankók. A HVG-nek mesélt az Erste Bank elnök-vezérigazgatója.","shortLead":"A Magyar Bankszövetség alelnökét annak idején a Hercegszántói TSZ iskolázta be, és még forognak a jegybankelnöksége...","id":"20200129_Templomszolgabol_jegybankelnok__rendhagyo_interju_Jelasity_Radovannal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d49a49aa-6516-45c4-acc1-0b7948e53a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb3102d-80b5-46be-8085-a38847e0f5bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Templomszolgabol_jegybankelnok__rendhagyo_interju_Jelasity_Radovannal","timestamp":"2020. január. 29. 15:52","title":"Templomszolgából jegybankelnök – interjú Jelasity Radovánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81160c5d-a7e1-46a6-9cf3-2637acbb36fb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Vezető pozíciójú gazdasági szereplőket kérdezett a HVG Extra Business arról, mi tesz valakit kiemelkedő vezetővé. Cikkünkben ebből a gyűjtésből szemezgetünk néhány gondolatot.","shortLead":"Vezető pozíciójú gazdasági szereplőket kérdezett a HVG Extra Business arról, mi tesz valakit kiemelkedő vezetővé...","id":"20200128_Mitol_jo_egy_vezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81160c5d-a7e1-46a6-9cf3-2637acbb36fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0083a4-e85c-44c1-a6c4-8c435d3992a4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200128_Mitol_jo_egy_vezeto","timestamp":"2020. január. 28. 14:15","title":"Főnökmustra: mitől lesz valaki jó vezető?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ellenállt az amerikai nyomásnak a brit kormány, amely néhány órája hivatalosan is bejelentette, hogy a Huawei részt vehet a 5G-s hálózataik kiépítésében. A kínai cég nem mindenben kapott zöld utat.","shortLead":"Ellenállt az amerikai nyomásnak a brit kormány, amely néhány órája hivatalosan is bejelentette, hogy a Huawei részt...","id":"20200128_huawei_brit_kormany_5g_halozat_fejlesztes_egyesult_allamok_nemzetbiztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f802be-bf04-4e92-bccf-581e49f9f2a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_huawei_brit_kormany_5g_halozat_fejlesztes_egyesult_allamok_nemzetbiztonsag","timestamp":"2020. január. 28. 16:03","title":"Hiába kérte Amerika, hogy ne tegyék, a britek beengedik a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0c1307-11ba-4e2c-bed5-cf1202d0230e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ideiglenesen felfüggeszti a Google a fizetős Chrome-bővítmények közzétételét és frissítését a Chrome Web Store-ban.","shortLead":"Ideiglenesen felfüggeszti a Google a fizetős Chrome-bővítmények közzétételét és frissítését a Chrome Web Store-ban.","id":"20200129_fizetos_chrome_bovitmenyek_frissites_ideiglenes_leallitas_chrome_web_store","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d0c1307-11ba-4e2c-bed5-cf1202d0230e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294ef3eb-aebc-4abd-9ece-c2791d3a10e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_fizetos_chrome_bovitmenyek_frissites_ideiglenes_leallitas_chrome_web_store","timestamp":"2020. január. 29. 09:33","title":"Ne csodálkozzon, ha nem frissülnek a fizetős Chrome-bővítmények, komoly oka van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]