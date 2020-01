Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3907446-6736-4462-b300-70efa85b8fef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei osztrák vezetője nemrég úgy nyilatkozott, a cég végleg lemondott az Androidról, a kínai vállalat szóvivője szerint viszont meghagyják az esélyt a visszatérésre.","shortLead":"A Huawei osztrák vezetője nemrég úgy nyilatkozott, a cég végleg lemondott az Androidról, a kínai vállalat szóvivője...","id":"20200131_huawei_google_applikacio_operacios_rendszer_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3907446-6736-4462-b300-70efa85b8fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766bacea-564d-4bf6-b6dd-4999ee44c205","keywords":null,"link":"/tudomany/20200131_huawei_google_applikacio_operacios_rendszer_android","timestamp":"2020. január. 31. 09:03","title":"Újra feltenné a Google alkalmazásait a Huawei a telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0898c0cb-dec1-4f0b-9c0d-f16988f0df8d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Elég slendriánul pakolták bele a versenytörvénybe, hogy a kormány bármikor engedélyezhet bármilyen céges összeolvadást. A Fidesz-közeli médiamonstrum, a KESMA ügyében a GVH hibázott, de ezt a bíróságnak is a „jogalkotói szándékból” kellett levezetnie, mert a konkrét paragrafusok hiányoznak.","shortLead":"Elég slendriánul pakolták bele a versenytörvénybe, hogy a kormány bármikor engedélyezhet bármilyen céges összeolvadást...","id":"20200130_A_fideszes_mediamonstrum_joghezagba_rantotta_a_versenyhivatalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0898c0cb-dec1-4f0b-9c0d-f16988f0df8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfbdfc2-9a67-46c8-8ad9-f318dacac3e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_A_fideszes_mediamonstrum_joghezagba_rantotta_a_versenyhivatalt","timestamp":"2020. január. 30. 11:36","title":"A fideszes médiamonstrum joghézagba rántotta a versenyhivatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igenis van értelme megpróbálni leszokni a dohányzásról, egy új kutatás ugyanis arról árulkodik, hogy a tüdő képes meggyógyítani magát.","shortLead":"Igenis van értelme megpróbálni leszokni a dohányzásról, egy új kutatás ugyanis arról árulkodik, hogy a tüdő képes...","id":"20200130_dohanyzas_tudo_tudorak_gyogyulas_leszokas_a_cigirol_cigaretta_hatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf3c82f-3d81-4315-b7de-947d9cef4505","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_dohanyzas_tudo_tudorak_gyogyulas_leszokas_a_cigirol_cigaretta_hatasa","timestamp":"2020. január. 30. 15:03","title":"Volna itt egy igen jó hír, ha azt tervezi, hogy leszokik a cigiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f320567-7430-4c48-a60f-79b828bc16b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta a 2019-es évre vonatkozó utolsó pénzügyi jelentését a Facebook. Kiadta a 2019-es évre vonatkozó utolsó pénzügyi jelentését a Facebook. Iszonyat sok dolláron ülnek.","id":"20200130_facebook_felhasznalok_szama_penzugyi_beszamolo_bevetel_2019_q4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f320567-7430-4c48-a60f-79b828bc16b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ece189-4183-4460-b6f4-1ddf61f40ac5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_facebook_felhasznalok_szama_penzugyi_beszamolo_bevetel_2019_q4","timestamp":"2020. január. 30. 11:03","title":"2,5 milliárdan lógunk a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bf9be6-d4f0-46a9-8df3-039cc16c0721","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap elkezdték a Kínából érkező utasok szúrópróbaszerű ellenőrzését, szerdán a vízumról is döntöttek.","shortLead":"Vasárnap elkezdték a Kínából érkező utasok szúrópróbaszerű ellenőrzését, szerdán a vízumról is döntöttek.","id":"20200130_Praga_leallitotta_a_vizumok_kiadasat_kinaiaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9bf9be6-d4f0-46a9-8df3-039cc16c0721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d13ee7-b1d1-481f-babc-6d7a24f9705e","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_Praga_leallitotta_a_vizumok_kiadasat_kinaiaknak","timestamp":"2020. január. 30. 17:09","title":"Prága leállította a vízumok kiadását kínaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a7f458-7fee-400e-9e99-edec06c84e20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A boncolás hivatalos eredményeire várnak a hatóságok.","shortLead":"A boncolás hivatalos eredményeire várnak a hatóságok.","id":"20200130_bangkok_thaifold_repuloter_fogda_meghalt_magyar_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91a7f458-7fee-400e-9e99-edec06c84e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b60a3a-5887-4c03-a6f8-0e7a292503f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_bangkok_thaifold_repuloter_fogda_meghalt_magyar_ferfi","timestamp":"2020. január. 30. 13:25","title":"Még vizsgálják, miért halt meg a magyar férfi a bangkoki repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szüleivel lakik és – bár járna neki hivatali autó – tömegközlekedéssel jár dolgozni.","shortLead":"A szüleivel lakik és – bár járna neki hivatali autó – tömegközlekedéssel jár dolgozni.","id":"20200131_A_22_eves_helyettes_allamtitkart_levelezo_tagozaton_folytatja_a_jogi_egyetemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559b0f87-daa1-4098-8f81-24e9324986a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_A_22_eves_helyettes_allamtitkart_levelezo_tagozaton_folytatja_a_jogi_egyetemet","timestamp":"2020. január. 31. 12:51","title":"A 22 éves helyettes államtitkár levelező tagozaton folytatja a jogi egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3956bb3-4326-4486-9fbd-05a6eff001a2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Cégléd-Szolnok vonalon fog közlekedni először március 15-én az emeletes motorvonat.","shortLead":"A Cégléd-Szolnok vonalon fog közlekedni először március 15-én az emeletes motorvonat.","id":"20200131_Februar_helyett_csak_marciusban_utazhatunk_eloszor_emeletes_vonaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3956bb3-4326-4486-9fbd-05a6eff001a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d68303a-bf6b-4772-b5b9-5bcd9e8f5c98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_Februar_helyett_csak_marciusban_utazhatunk_eloszor_emeletes_vonaton","timestamp":"2020. január. 31. 06:12","title":"Február helyett csak márciusban utazhatunk először emeletes vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]