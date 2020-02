Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjféltől mindegyik nyilvánossá válik.","shortLead":"Éjféltől mindegyik nyilvánossá válik.","id":"20200131_vagyonnyilatkozat_orszaggyulesi_kepviselo_parlament_mentelmi_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46140ce-0de3-49ff-aae5-4406c7351f76","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_vagyonnyilatkozat_orszaggyulesi_kepviselo_parlament_mentelmi_bizottsag","timestamp":"2020. január. 31. 21:25","title":"Minden képviselő határidőre leadta a vagyonnyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7238a90-8f32-458f-af99-293dcfd38c29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth László volt az, aki az év elején behozta a közbeszédbe a gyöngyöspatai szegregációs ügyet és azt, hogy a megítélt százmilliós kártérítésről szóló bírósági ítélet „igazságtalan és romboló”.","shortLead":"Horváth László volt az, aki az év elején behozta a közbeszédbe a gyöngyöspatai szegregációs ügyet és azt...","id":"20200130_Miniszterelnoki_megbizott_lesz_a_fideszes_aki_kirobbantotta_a_gyongyospatai_botranyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7238a90-8f32-458f-af99-293dcfd38c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcb6367-6065-4e02-bbbc-3cb76e376092","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Miniszterelnoki_megbizott_lesz_a_fideszes_aki_kirobbantotta_a_gyongyospatai_botranyt","timestamp":"2020. január. 30. 18:05","title":"Miniszterelnöki megbízott lesz a fideszes, aki kirobbantotta a gyöngyöspatai botrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d34aef-0d7d-46a1-8adb-1224598b2695","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nagy-Britannia népszavazással pecsételte meg az európai politikai és gazdasági társulásból való kilépését. E mondat lehetne a mai dátummal bekövetkező Brexit pongyola összefoglalója is – csakhogy egy közel öt évtizede lezajlott másik kilépésre utal. Akkor azonban valahová be is léptek az addigi szövetség helyett: az EU elődjébe.","shortLead":"Nagy-Britannia népszavazással pecsételte meg az európai politikai és gazdasági társulásból való kilépését. E mondat...","id":"20200131_Nem_eloszor_nepszavaznak_es_hagyjak_fakepnel_a_britek_Europat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05d34aef-0d7d-46a1-8adb-1224598b2695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78bfbf0-0438-4aed-bbe1-2ff6084d578a","keywords":null,"link":"/360/20200131_Nem_eloszor_nepszavaznak_es_hagyjak_fakepnel_a_britek_Europat","timestamp":"2020. január. 31. 15:00","title":"Nem először hagynak faképnél a britek egy európai szövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae31187-70f8-407e-9f80-b8ffd1de8ba6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két férfi egy kínai kiküldetésből érkezett meg Szlovákiába. A repülőn érezték, hogy bágyadtak és kapar a légcsövük.","shortLead":"A két férfi egy kínai kiküldetésből érkezett meg Szlovákiába. A repülőn érezték, hogy bágyadtak és kapar a légcsövük.","id":"20200131_Ket_koronavirusgyanus_ferfi_kerult_korhazba_Turocszentmartonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ae31187-70f8-407e-9f80-b8ffd1de8ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4254bf-53b2-406b-894c-5c988663d626","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Ket_koronavirusgyanus_ferfi_kerult_korhazba_Turocszentmartonban","timestamp":"2020. január. 31. 09:18","title":"Koronavírus gyanújával került kórházba két férfi Turócszentmártonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229c03ef-d020-405d-9559-6922f98d5240","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet mérnökei jelenleg a rendszer nagy detektorain és a nagy hadronütközetetőben is a szokásos karbantartási munkálatokat végzik. Bejutottunk oda, ahol még a tudósok is csak ritkán járhatnak.","shortLead":"Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet mérnökei jelenleg a rendszer nagy detektorain és a nagy hadronütközetetőben is...","id":"20200201_cern_nagy_hadronutkozteto_lhc_atlas_alice_genf_europai_nuklearis_kutatasi_szervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=229c03ef-d020-405d-9559-6922f98d5240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0da285-33aa-4643-94b6-99c505b3a5f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200201_cern_nagy_hadronutkozteto_lhc_atlas_alice_genf_europai_nuklearis_kutatasi_szervezet","timestamp":"2020. február. 01. 08:03","title":"Amit a tudósok is csak ritkán látnak – a CERN szívében jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cfb731-3dcf-4826-827e-117c40c1f402","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vírus miatt növekszik a rasszizmus és az idegengyűlölet – ami a járvány megfékezését is gátolhatja.","shortLead":"A vírus miatt növekszik a rasszizmus és az idegengyűlölet – ami a járvány megfékezését is gátolhatja.","id":"20200131_Kitiltotta_a_kinai_vendegeket_egy_bar_Romaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91cfb731-3dcf-4826-827e-117c40c1f402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23893db4-6eea-4231-873d-22ad1d303a48","keywords":null,"link":"/elet/20200131_Kitiltotta_a_kinai_vendegeket_egy_bar_Romaban","timestamp":"2020. január. 31. 14:57","title":"Kitiltotta a kínai vendégeket egy bár Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e37ec2-194a-4473-b403-43f3551e583e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nemcsak Magyarországon, az egész Európai Unióban.","shortLead":"Nemcsak Magyarországon, az egész Európai Unióban.","id":"20200201_Egekbe_szokott_a_serteshus_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95e37ec2-194a-4473-b403-43f3551e583e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8255b6-47c3-4cd0-bbd7-7cc90ed40efd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200201_Egekbe_szokott_a_serteshus_ara","timestamp":"2020. február. 01. 09:44","title":"Egekbe szökött a sertéshús ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szeretné megérteni, miből jött össze a mesés vagyon.","shortLead":"A párt szeretné megérteni, miből jött össze a mesés vagyon.","id":"20200201_DK_induljon_vagyonnyilatkozati_eljaras_Rogan_Antallal_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6553e4-26c5-4f5f-a4f6-7634be0a77f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_DK_induljon_vagyonnyilatkozati_eljaras_Rogan_Antallal_szemben","timestamp":"2020. február. 01. 13:21","title":"DK: induljon vagyonnyilatkozati eljárás Rogán Antallal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]