[{"available":true,"c_guid":"050ab4e2-2a81-4e5b-a7a3-ef304aa64cf3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai szenátusban péntek este leszavazták a demokratákat.","shortLead":"Az amerikai szenátusban péntek este leszavazták a demokratákat.","id":"20200201_Nem_lesznek_tanuk_a_Trump_elleni_targyalason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=050ab4e2-2a81-4e5b-a7a3-ef304aa64cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500193ea-94e1-4693-b156-b45f34911f30","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_Nem_lesznek_tanuk_a_Trump_elleni_targyalason","timestamp":"2020. február. 01. 09:01","title":"Nem lesznek tanúk a Trump elleni tárgyaláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4bb10d-3326-4a70-a118-3bde92235620","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Lufthansa és a British Airways után a francia légitársaság is felfüggeszti a kínai járatait.","shortLead":"A Lufthansa és a British Airways után a francia légitársaság is felfüggeszti a kínai járatait.","id":"20200130_Az_Air_France_leallitja_kinai_jaratait_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d4bb10d-3326-4a70-a118-3bde92235620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85ec25d-25ff-4ab7-9248-a8f4a28794cc","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_Az_Air_France_leallitja_kinai_jaratait_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. január. 30. 19:14","title":"Az Air France leállítja kínai járatait a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemény üzenetet küldött a Színház című folyóiratnak és Tompa Andreának is. A színházkritikusok munkáját meg lényegében feleslegesnek nevezte, hiszen úgyis a néző dönt.","shortLead":"Kemény üzenetet küldött a Színház című folyóiratnak és Tompa Andreának is. A színházkritikusok munkáját meg lényegében...","id":"20200131_Vidnyanyszky_Attila_jol_odaszolt_Macsai_Palnak_megvedte_Eszenyi_Enikot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bacbc49-5f6f-426d-8932-fd8f4d368b21","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Vidnyanyszky_Attila_jol_odaszolt_Macsai_Palnak_megvedte_Eszenyi_Enikot","timestamp":"2020. január. 31. 16:03","title":"Vidnyányszky Attila jól odaszólt Mácsai Pálnak, megvédte Eszenyi Enikőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"El kell ismernünk: a brit popzenészek érzékenyebben és értelmesebben énekeltek az elmúlt években, évtizedekben a Brexitről, vagy mindarról, ami ide elvezetett, mint ahogyan a politikusok szóltak róla. És van pár igazi remekmű, amelyik aligha született volna meg, ha nincs a 2016-os, a kilépésről döntő népszavazás. Itt a hvg.hu Brexit-listája.","shortLead":"El kell ismernünk: a brit popzenészek érzékenyebben és értelmesebben énekeltek az elmúlt években, évtizedekben...","id":"20200131_Zene_nemzetgyalazashoz_itt_a_nagy_Brexitplaylist","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5a3049-ed98-4b17-a9fc-55953f51a093","keywords":null,"link":"/kultura/20200131_Zene_nemzetgyalazashoz_itt_a_nagy_Brexitplaylist","timestamp":"2020. január. 31. 15:30","title":"Zene ön- és nemzetgyalázáshoz: itt a nagy Brexit-playlist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cb6a21-ef17-47c7-bec7-05379ff104f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat helyszínen csaptak le a rendőrök egy drogkereskedő banda tagjaira.","shortLead":"Hat helyszínen csaptak le a rendőrök egy drogkereskedő banda tagjaira.","id":"20200131_Mezitlab_droggal_a_hona_alatt_probalt_menekulni_egy_ferfi_a_rendorok_elol__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82cb6a21-ef17-47c7-bec7-05379ff104f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f2f0bd-b5a0-4c9d-bcce-6db5ebb67a5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Mezitlab_droggal_a_hona_alatt_probalt_menekulni_egy_ferfi_a_rendorok_elol__video","timestamp":"2020. január. 31. 06:05","title":"Mezítláb, droggal a hóna alatt próbált menekülni egy férfi a rendőrök elől - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9fcd3f3-1d63-49eb-a43c-713e23a3e3b0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Szokásos pénteki rádióinterjújában, rádiós beszélgetésében a miniszterelnök arról beszélt Nagy Katalinnal többek között, hogy milyen intézkedéseket tett a kormány a koronavírus ellen, de szóba került a röszkei menekültkérdés is.","shortLead":"Szokásos pénteki rádióinterjújában, rádiós beszélgetésében a miniszterelnök arról beszélt Nagy Katalinnal többek...","id":"20200131_Orban_a_koronavirusrol_Nincs_baj_de_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9fcd3f3-1d63-49eb-a43c-713e23a3e3b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9ef9a2-88fa-48c1-a3dc-d0f0e27144cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Orban_a_koronavirusrol_Nincs_baj_de_lehet","timestamp":"2020. január. 31. 07:58","title":"Orbán a koronavírusról: Nincs baj, de lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság az ügyészség indítványának megfelelően döntött. A rendőrség eredetileg a férfi letartóztatását kérte.","shortLead":"A bíróság az ügyészség indítványának megfelelően döntött. A rendőrség eredetileg a férfi letartóztatását kérte.","id":"20200130_hableany_dunai_hajobaleset_viking_idun_bunugyi_felugyelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f613e366-bb46-4c4b-9e02-4632257dbae8","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_hableany_dunai_hajobaleset_viking_idun_bunugyi_felugyelet","timestamp":"2020. január. 30. 13:06","title":"Hableány-tragédia: bűnügyi felügyelet alá került a Viking Idun kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából 4000 alkalmazott adatait lophatták el azok a hackerek, amelyek 2019 nyarán mentek neki az ENSZ szervereinek.","shortLead":"Nagyjából 4000 alkalmazott adatait lophatták el azok a hackerek, amelyek 2019 nyarán mentek neki az ENSZ szervereinek.","id":"20200131_hackertamadas_ensz_egyesult_nemzetek_szervezte_adatszivargas_adatlopas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b99005-df93-4f40-a09c-637037e7360f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200131_hackertamadas_ensz_egyesult_nemzetek_szervezte_adatszivargas_adatlopas","timestamp":"2020. január. 31. 11:03","title":"Hackerek támadták meg az ENSZ szervereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]