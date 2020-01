Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Hegedűs Pál független jelöltet választották meg polgármesternek a vasárnap megtartott időközi választáson a Nógrád megyei Bokor községben.

","shortLead":"Hegedűs Pál független jelöltet választották meg polgármesternek a vasárnap megtartott időközi választáson a Nógrád...","id":"20200126_Bokorban_is_a_regi_polgarmestert_valasztottak_ujra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114a87c7-6bd0-4c5c-a6b1-a496781438d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Bokorban_is_a_regi_polgarmestert_valasztottak_ujra","timestamp":"2020. január. 26. 21:34","title":"Bokorban is a régi polgármestert választották újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Roger Federer elleni vereség után beszélt arról a magyar teniszező, hogy van némi problémája a teniszszövetséggel.","shortLead":"A Roger Federer elleni vereség után beszélt arról a magyar teniszező, hogy van némi problémája a teniszszövetséggel.","id":"20200127_fucsovics_marton_davis_kupa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83d5fac-c99a-457b-8755-3eded42b1446","keywords":null,"link":"/sport/20200127_fucsovics_marton_davis_kupa","timestamp":"2020. január. 27. 10:15","title":"Fucsovics játéka kérdéses a Davis Kupában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András mellett kampányol a zenész.","shortLead":"Dézsi Csaba András mellett kampányol a zenész.","id":"20200126_Lovasi_Andras_kiallt_a_gyori_fideszes_jelolt_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4dd404-ddf0-4892-b9c1-e196e8ad94b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Lovasi_Andras_kiallt_a_gyori_fideszes_jelolt_mellett","timestamp":"2020. január. 26. 11:56","title":"Lovasi András kiállt a győri fideszes jelölt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c190e945-1b42-4b47-b595-c2520e79f3ae","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Az egyszemélyestől a felhőkarcoló méretű szűrőkig számtalan megoldással próbálkoznak világszerte a szálló por befogására, ám szakértők szerint a legegyszerűbb még mindig az lenne, ha a szennyeződés be sem kerülne a levegőbe.","shortLead":"Az egyszemélyestől a felhőkarcoló méretű szűrőkig számtalan megoldással próbálkoznak világszerte a szálló por...","id":"202004__trukkok_aszmog_ellen__szurotorony__tuneti_kezeles__nem_legbol_kapjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c190e945-1b42-4b47-b595-c2520e79f3ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23ccee2-7d24-4361-b393-0a29c96dc9d6","keywords":null,"link":"/360/202004__trukkok_aszmog_ellen__szurotorony__tuneti_kezeles__nem_legbol_kapjak","timestamp":"2020. január. 26. 08:15","title":"A kínai csodatoronytól a porszívós biciklikig: mi működik és mi nem a szmog ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58adec88-2af6-430c-9b2e-852a7d0d368e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművek tetején légszűrő berendezések vannak. Egy járat 100 nap alatt 65 gramm szennyező anyagot von ki a levegőből.","shortLead":"A járművek tetején légszűrő berendezések vannak. Egy járat 100 nap alatt 65 gramm szennyező anyagot von ki a levegőből.","id":"20200125_karos_anyag_busz_legszennyezes_legszuro_egyesult_kiralysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58adec88-2af6-430c-9b2e-852a7d0d368e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de0d0ce-986b-4611-8295-46f06edf80b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_karos_anyag_busz_legszennyezes_legszuro_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. január. 25. 15:12","title":"Budapestnek is elkélne néhány olyan busz, ami a briteknél már bevált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Kicsivel több, mint húsz esztendővel ezelőtt valóban óriási világbotrány tört ki, amikor 1999. október 3-án megalakult az első olyan európai kormány, amelyben először vettek részt – és itt tekintsünk el az elaggott portugáliai és spanyolországi ófasiszta rezsimektől – a háború óta a modern neonácik.","shortLead":"Kicsivel több, mint húsz esztendővel ezelőtt valóban óriási világbotrány tört ki, amikor 1999. október 3-án megalakult...","id":"20200127_tgm_europai_neppart_es_egyeb_jarasi_legendak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4dccde4-ce7c-447c-874a-b03de2b78cdc","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_tgm_europai_neppart_es_egyeb_jarasi_legendak","timestamp":"2020. január. 27. 12:35","title":"TGM: Európai Néppárt és egyéb járási legendák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat vízsugárral oltották el a tűzoltók a lángokat.","shortLead":"Hat vízsugárral oltották el a tűzoltók a lángokat.","id":"20200127_Leegett_egy_ketszintes_csaladi_haz_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2786bec4-db14-492d-beb7-285ca2432ad1","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_Leegett_egy_ketszintes_csaladi_haz_Budapesten","timestamp":"2020. január. 27. 07:18","title":"Leégett egy kétszintes családi ház Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5ea24d-6e66-43af-88bb-da062012360d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ezzel a mintegy 60 kilométeres e-hatótávú plugin hibriddel évente sok százezer forintot is spórolhatunk csak a tankoláson. Vázoljuk, hogy milyen a gyakorlatban a jelenlegi legerősebb és egyben legzöldebb Opel, a Grandland X Hybrid4.","shortLead":"Ezzel a mintegy 60 kilométeres e-hatótávú plugin hibriddel évente sok százezer forintot is spórolhatunk csak...","id":"20200126_zold_rendszamos_opel_grandland_x_hybrid4_plugin_hibrid_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a5ea24d-6e66-43af-88bb-da062012360d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e60eb13-47b1-4a3b-bfeb-0c35b5960d7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200126_zold_rendszamos_opel_grandland_x_hybrid4_plugin_hibrid_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. január. 26. 11:30","title":"Drágán spórolni százezreket: kipróbáltuk az első zöld rendszámos Opel divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]