[{"available":true,"c_guid":"e5987d13-6781-4f8f-9395-20035bcfb419","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ellenfele a spanyol Garbine Muguruza volt.","shortLead":"Ellenfele a spanyol Garbine Muguruza volt.","id":"20200201_Az_amerikai_Sofia_Kenin_nyerte_noi_egyesben_az_ausztral_teniszbajnoksagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5987d13-6781-4f8f-9395-20035bcfb419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79dae78-87e0-4ddd-9813-b84afde9698b","keywords":null,"link":"/sport/20200201_Az_amerikai_Sofia_Kenin_nyerte_noi_egyesben_az_ausztral_teniszbajnoksagot","timestamp":"2020. február. 01. 12:55","title":"Az amerikai Sofia Kenin nyerte női egyesben az ausztrál teniszbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök félpályás útlezárás mellett helyszínelnek.","shortLead":"A rendőrök félpályás útlezárás mellett helyszínelnek.","id":"20200201_Halalra_gazoltak_egy_not_Bicskenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9c69c7-9733-40a7-8f6d-fd03c4e37f15","keywords":null,"link":"/cegauto/20200201_Halalra_gazoltak_egy_not_Bicskenel","timestamp":"2020. február. 01. 19:04","title":"Halálra gázoltak egy nőt Bicskénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0ebf50-e1ed-4b22-bee1-8059da14bb13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyiek nem akarják, hogy a belvárosba érkezzenek a biciklisek egyből a hídról, ők más helyszínt javasolnak.","shortLead":"A helyiek nem akarják, hogy a belvárosba érkezzenek a biciklisek egyből a hídról, ők más helyszínt javasolnak.","id":"20200201_Nepszavazas_lehet_a_szentendrei_biciklis_Dunahidrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b0ebf50-e1ed-4b22-bee1-8059da14bb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8731056b-7dba-4713-9ae7-3eaa75ad7002","keywords":null,"link":"/cegauto/20200201_Nepszavazas_lehet_a_szentendrei_biciklis_Dunahidrol","timestamp":"2020. február. 01. 20:27","title":"Népszavazás lehet a szentendrei biciklis Duna-hídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb947c16-969f-4496-a240-1b89a2a8be2f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ebben a maximálisan benzingőzős gyárban csak a kis golfautó elektromos, de még az is Mustang formájú. 