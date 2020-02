Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még vasárnap Budapestre utaznak. ","shortLead":"Még vasárnap Budapestre utaznak. ","id":"20200202_Megerkeztek_Franciaorszagba_es_tunetmentesek_a_Vuhanbol_elhozott_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30e8ea4-d666-4727-8d58-bc5035e827ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Megerkeztek_Franciaorszagba_es_tunetmentesek_a_Vuhanbol_elhozott_magyarok","timestamp":"2020. február. 02. 16:15","title":"Megérkeztek Franciaországba, és tünetmentesek a Vuhanból elhozott magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d88f1ac-5c18-423a-88b7-3ae70f0ac9b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorra kerülnek elő a felvételek, amelyeken a reptér biztonsági cégének emberei zaklatják a sofőröket.","shortLead":"Sorra kerülnek elő a felvételek, amelyeken a reptér biztonsági cégének emberei zaklatják a sofőröket.","id":"20200203_Ujabb_taxist_szidalmaztak_Ferihegyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d88f1ac-5c18-423a-88b7-3ae70f0ac9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9805ea51-47c0-458a-8c92-785887fa749a","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Ujabb_taxist_szidalmaztak_Ferihegyen","timestamp":"2020. február. 03. 20:27","title":"Újabb taxist szidalmaztak Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kuratórium idén is döntött. ","shortLead":"A kuratórium idén is döntött. ","id":"20200202_Bodrogi_Gyula_kapta_az_idei_Pager_Antalszineszdijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671d6b8a-e6c4-41f1-b7d3-0f62311321bc","keywords":null,"link":"/kultura/20200202_Bodrogi_Gyula_kapta_az_idei_Pager_Antalszineszdijat","timestamp":"2020. február. 02. 18:48","title":"Bodrogi Gyula kapta az idei Páger Antal-színészdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59439c9e-ade6-4153-b89a-ba03bf4f6b23","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A tajvani gyártó apait-anyait beleadott a ZenBook Pro Duo hordozható számítógép kifejlesztésénél, de meg is kéri a csúcshardver árát. ","shortLead":"A tajvani gyártó apait-anyait beleadott a ZenBook Pro Duo hordozható számítógép kifejlesztésénél, de meg is kéri...","id":"20200202_asus_zenbook_pro_duo_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59439c9e-ade6-4153-b89a-ba03bf4f6b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51bf267-e905-44bb-b10b-1f001e1ebb09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200202_asus_zenbook_pro_duo_teszt_velemeny","timestamp":"2020. február. 02. 17:00","title":"32 GB RAM, 8 processzormag, 2 képernyő - teszten az Asus csúcslaptopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul a miniszter szerint az élet bármely területén biztos alap az új tanterv az elhelyezkedésre.","shortLead":"Ráadásul a miniszter szerint az élet bármely területén biztos alap az új tanterv az elhelyezkedésre.","id":"20200203_kasler_miklos_nemzeti_alaptanterv_nat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1030da80-6488-49e5-93ab-48c6f91c49e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_kasler_miklos_nemzeti_alaptanterv_nat","timestamp":"2020. február. 03. 11:30","title":"Megszólalt Kásler az új NAT-ról: Biztos alapot nyújt az elhelyezkedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d58e47-017c-4f20-9ef8-82a4ba50cd5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazán jól mutattak a GT3-as Mercedesek és Porschék között, csak pont rosszkor voltak ott. ","shortLead":"Igazán jól mutattak a GT3-as Mercedesek és Porschék között, csak pont rosszkor voltak ott. ","id":"20200202_Versenypalyan_nyargalo_kenguruk_miatt_kellett_leinteni_egy_autoversenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83d58e47-017c-4f20-9ef8-82a4ba50cd5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c545d0-086f-4294-bb11-3721fc10a2e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200202_Versenypalyan_nyargalo_kenguruk_miatt_kellett_leinteni_egy_autoversenyt","timestamp":"2020. február. 02. 09:06","title":"Egy csapat versenypályára ugráló kenguru miatt kellett leinteni egy autóversenyt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8558f2-6681-467b-908a-0f936e6f6221","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Sokan érzik úgy, hogy alvás helyett sokkal hasznosabban is el tudnák tölteni az idejüket. De tényleg lehet időt nyerni és csökkenteni az alvás hosszát úgy, hogy eközben még jól is teljesítsünk? Vigyázat: a hat óránál kevesebb pihenéssel már az egészségünket veszélyeztetjük!","shortLead":"Sokan érzik úgy, hogy alvás helyett sokkal hasznosabban is el tudnák tölteni az idejüket. De tényleg lehet időt nyerni...","id":"sedacurforte_20180319_Meghackelt_alvas_aludhatunk_kevesebbet_buntetlenul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a8558f2-6681-467b-908a-0f936e6f6221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e297b4f9-585f-41bd-976d-fdcf61efbfdf","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180319_Meghackelt_alvas_aludhatunk_kevesebbet_buntetlenul","timestamp":"2020. február. 03. 07:30","title":"Mit tehetünk azért, hogy kevesebbet aludjunk, mégis jól teljesítsünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"52a4a5a6-2b56-4314-b990-29f3e67fb229","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Quentin Tarantino filmjét nem is jelölték. ","shortLead":"Quentin Tarantino filmjét nem is jelölték. ","id":"20200202_Eloskodok_Jojo_nyuszi_WGA_forgatokonyv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52a4a5a6-2b56-4314-b990-29f3e67fb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cec2d4-c154-489c-a3c2-4c40a0d5209c","keywords":null,"link":"/kultura/20200202_Eloskodok_Jojo_nyuszi_WGA_forgatokonyv","timestamp":"2020. február. 02. 15:34","title":"Az Élősködők és a Jojo Nyuszi nyerte a forgatókönyvírók díját egy héttel az Oscar-gála előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]