[{"available":true,"c_guid":"000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar gazdaság tavaly 5 százalék körül, az EU-ban az egyik leggyorsabb ütemben bővült. Az október-novemberi adatok összességében még nem utalnak lassulására, főleg az ipari várakozások romlása azonban figyelmeztető jel. A GKI 3-3,5 százalék körüli idei GDP-növekedésre számít.

","shortLead":"A magyar gazdaság tavaly 5 százalék körül, az EU-ban az egyik leggyorsabb ütemben bővült. Az október-novemberi adatok...","id":"20200203_Kezd_kohogni_a_magyar_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f495ed-7ca8-42f3-b631-dc8665da22a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_Kezd_kohogni_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. február. 03. 06:15","title":"Kezd köhögni a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21b7e5e-007b-4e43-8748-867624846927","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tizenkét éves korra agyszerkezeti elváltozásokat okoz, ha a gyerek egyéves korában forgalmas környéken, erősen szennyezett levegőnek volt kitéve – állapították meg amerikai kutatók.","shortLead":"Tizenkét éves korra agyszerkezeti elváltozásokat okoz, ha a gyerek egyéves korában forgalmas környéken, erősen...","id":"20200203_szennyezett_levego_gyerekkor_agyszerkezeti_elvaltozasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e21b7e5e-007b-4e43-8748-867624846927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35ecdd2-e8c3-4aeb-9328-df5af81ce22d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_szennyezett_levego_gyerekkor_agyszerkezeti_elvaltozasok","timestamp":"2020. február. 03. 10:33","title":"Drámai következménnyel jár az agyban, ha valaki 12 éves koráig forgalmas út mellett él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Már 12 koronavírusos beteget kezelnek Németországban.","shortLead":"Már 12 koronavírusos beteget kezelnek Németországban.","id":"20200204_Ujabb_nemet_kapta_el_a_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ca3e31-5090-4070-b011-c1eff5ef3647","keywords":null,"link":"/vilag/20200204_Ujabb_nemet_kapta_el_a_koronavirust","timestamp":"2020. február. 04. 07:42","title":"Újabb német kapta el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A forint gyengülése miatt hibáztatták már a médiát, hivatkoztak a szilveszteri buliból józanodó spekulánsokra, de azt is mondták, hogy örülnünk kellene a gyengülésnek. Összegyűjtöttük, hogy az elmúlt évtizedek nagy forintgyengüléseire mit reagáltak a politikusok és a gazdasági döntéshozók.","shortLead":"A forint gyengülése miatt hibáztatták már a médiát, hivatkoztak a szilveszteri buliból józanodó spekulánsokra, de azt...","id":"20200203_melypont_forint_arfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fcf8df7-358b-4fa0-84a6-71638dcd7bfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_melypont_forint_arfolyam","timestamp":"2020. február. 03. 11:41","title":"7 alkalom, amikor a forintgyengülést megpróbálták megmagyarázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc8866f-1325-4277-aa0f-11d3e5f80144","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csökkent a cég nyeresége és árbevétele is 2019 első háromnegyedévében.","shortLead":"Csökkent a cég nyeresége és árbevétele is 2019 első háromnegyedévében.","id":"20200203_Zwack_neta_bevetel_nyereseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bc8866f-1325-4277-aa0f-11d3e5f80144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5188301a-3449-4b1c-8380-284c47202724","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_Zwack_neta_bevetel_nyereseg","timestamp":"2020. február. 03. 20:48","title":"Nagyon megérezte a Zwack a neta bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84a9243-fd17-4401-9ff0-f46100ef1a20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2,5 milliós négyzetméteráron kelhetett el a Pasa Parkban található ingatlan. A NAV-adatbázis szerint néhány éve az átlagár azon a környéken 737 ezer forint volt.","shortLead":"2,5 milliós négyzetméteráron kelhetett el a Pasa Parkban található ingatlan. A NAV-adatbázis szerint néhány éve...","id":"20200203_Meszaros_Lorinc_kore_vette_meg_Rogan_Antal_lakasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d84a9243-fd17-4401-9ff0-f46100ef1a20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedf4712-3f93-463a-ba0b-91d92151612e","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Meszaros_Lorinc_kore_vette_meg_Rogan_Antal_lakasat","timestamp":"2020. február. 03. 15:05","title":"Mészáros Lőrinc köre vette meg Rogán Antal lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cf2c00-2487-4659-be9c-f4e7ad9d7530","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kínai futam időpontot akar cserélni, az először jelentkező vietnami versenyhelyszínen pedig aggódva figyelnek.","shortLead":"A kínai futam időpontot akar cserélni, az először jelentkező vietnami versenyhelyszínen pedig aggódva figyelnek.","id":"20200203_Az_elektromos_Formula_E_futamot_toroltek_Kinaban_a_koronavirus_miatt_de_mi_lesz_a_Forma_1gyel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1cf2c00-2487-4659-be9c-f4e7ad9d7530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3ee94c-e8f3-40e7-a855-968f822cae3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200203_Az_elektromos_Formula_E_futamot_toroltek_Kinaban_a_koronavirus_miatt_de_mi_lesz_a_Forma_1gyel","timestamp":"2020. február. 03. 12:25","title":"A Formula–E-futamot törölték Kínában a koronavírus miatt, de mi lesz a Forma–1-gyel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vétkes sofőr a gázolás után a tehergépkocsi rakterébe tette a sértettet.","shortLead":"A vétkes sofőr a gázolás után a tehergépkocsi rakterébe tette a sértettet.","id":"20200203_Megmenthettek_volna_egy_elgazolt_gyalogos_eletet_Esztergomnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f78d44d5-9257-43d8-a316-423abc44e738","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Megmenthettek_volna_egy_elgazolt_gyalogos_eletet_Esztergomnal","timestamp":"2020. február. 03. 16:39","title":"Jogosítvány nélkül, más autóját vezetve gázolt Esztergomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]