[{"available":true,"c_guid":"ac572eb5-f253-4894-9fad-d4ef2f185dd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 83 éves bukott olasz kormányfő láthatóan nagyon örült a magyar miniszterelnök érkezésének.","shortLead":"A 83 éves bukott olasz kormányfő láthatóan nagyon örült a magyar miniszterelnök érkezésének.","id":"20200204_silvio_berlusconi_roma_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac572eb5-f253-4894-9fad-d4ef2f185dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3dd85f7-43dd-479e-ada1-47296aab93ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_silvio_berlusconi_roma_orban_viktor","timestamp":"2020. február. 04. 17:51","title":"Berlusconihoz is beugrott Orbán – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f07da361-b530-4725-abf5-c894c2232c96","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Korábban Észak-Korea válogatottja lépett vissza a selejtezőtől.","shortLead":"Korábban Észak-Korea válogatottja lépett vissza a selejtezőtől.","id":"20200203_Koronavirus_Nem_jatszik_Kina_a_magyar_kezisekkel_Kazahasztan_lesz_az_ellenfel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f07da361-b530-4725-abf5-c894c2232c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c592d1-7889-4045-bfca-bf9e80d21d07","keywords":null,"link":"/sport/20200203_Koronavirus_Nem_jatszik_Kina_a_magyar_kezisekkel_Kazahasztan_lesz_az_ellenfel","timestamp":"2020. február. 03. 17:23","title":"Kína helyett Kazahsztánnal játszik a női kéziválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött a Köki Terminál közelében, az egyik jármű a szalagkorláton át kirepült az útról.","shortLead":"Két autó ütközött a Köki Terminál közelében, az egyik jármű a szalagkorláton át kirepült az útról.","id":"20200204_baleset_repuloteri_gyorsforgalmi_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fce53f4-e93d-4167-93aa-b64ce4f283c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_baleset_repuloteri_gyorsforgalmi_ut","timestamp":"2020. február. 04. 21:53","title":"Baleset miatt lezárták a Ferihegyre vezető gyorsforgalmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint az új NAT szeptemberi bevezetése sérti a jogbiztonság elvét, tartalmában és a tananyag mennyiségét tekintve pedig gyermekellenes.","shortLead":"A képviselő szerint az új NAT szeptemberi bevezetése sérti a jogbiztonság elvét, tartalmában és a tananyag mennyiségét...","id":"20200204_Ombudsmanhoz_fordul_Szel_Bernadett_az_uj_Nemzeti_alaptanterv_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d21a641-36a0-4ebe-8677-64347f55c35f","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Ombudsmanhoz_fordul_Szel_Bernadett_az_uj_Nemzeti_alaptanterv_miatt","timestamp":"2020. február. 04. 17:55","title":"Ombudsmanhoz fordul Szél Bernadett az új Nemzeti alaptanterv miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e091b43c-b1e3-49d5-a248-5df2cdada2c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A repülőgépen lett rosszul egy kínai utas Budapestre tartva, a leszálláskor már 39 fokos láza volt. A Szent László Kórházban vizsgálják.","shortLead":"A repülőgépen lett rosszul egy kínai utas Budapestre tartva, a leszálláskor már 39 fokos láza volt. A Szent László...","id":"20200203_Elkulonitettek_a_budapesti_repuloteren_egy_lazas_kinai_utast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e091b43c-b1e3-49d5-a248-5df2cdada2c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26996ff-9a39-4c2c-b4d6-dd8099f333ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Elkulonitettek_a_budapesti_repuloteren_egy_lazas_kinai_utast","timestamp":"2020. február. 03. 21:24","title":"Elkülönítettek a budapesti repülőtéren egy lázas kínai utast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fa5a03-735a-4f24-a76c-3377695dee0a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kisgyereket életveszélyes sérülésekkel kórházban ápolnak.","shortLead":"Egy kisgyereket életveszélyes sérülésekkel kórházban ápolnak.","id":"20200204_Lovoldozes_volt_egy_texasi_iskolaban_ketten_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69fa5a03-735a-4f24-a76c-3377695dee0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29f1a0c-9684-46d5-bdee-9fadc790745e","keywords":null,"link":"/vilag/20200204_Lovoldozes_volt_egy_texasi_iskolaban_ketten_meghaltak","timestamp":"2020. február. 04. 08:33","title":"Lövöldözés volt egy texasi iskolában, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem Kansasben.","shortLead":"Nem Kansasben.","id":"20200203_Super_Bowl_Trump_nem_talalta_el_melyik_allamban_van_Kansas_City","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7cb2ae-e6f7-45fe-84dc-40847079e5a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Super_Bowl_Trump_nem_talalta_el_melyik_allamban_van_Kansas_City","timestamp":"2020. február. 03. 19:45","title":"Super Bowl: Trump nem találta el, melyik államban van Kansas City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miközben tíz utasnál kimutatták a fertőzést egy japán óceánjárón, a legsúlyosabban érintett Hupej tartományban is enyhe javulás tapasztalható.","shortLead":"Miközben tíz utasnál kimutatták a fertőzést egy japán óceánjárón, a legsúlyosabban érintett Hupej tartományban is enyhe...","id":"20200205_Koronavirus__24_ezer_fole_emelkedett_a_betegek_szama_de_javul_a_halalozasi_arany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1219f3-5a2b-43fe-932d-bb0899c9ad86","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Koronavirus__24_ezer_fole_emelkedett_a_betegek_szama_de_javul_a_halalozasi_arany","timestamp":"2020. február. 05. 05:59","title":"Koronavírus : 24 ezer fölé emelkedett a betegek száma, de csökken a halálozási arány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]