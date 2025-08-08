Orbán Viktor: van magyar álom

Cikkünk frissül.

Fél nyolc után Orbán Viktor lesz a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának a vendége. A miniszterelnök várhatóan a legfrissebb kormányzati döntésekről beszél majd, az Otthon Start program elindulásáról, valamint a készülő ipar- és munkahelyvédelmi akciótervről.

Demográfiai témával indul a beszélgetés.

Nyugat Európa válasza a demográfiai problémákra a bevándorlás, jelentette ki a műsorvezető. Magyarország egy lassabb utat választott. Miért?

A miniszterelnök szerint ahhoz az alapkérdéshez jutunk el, hogy miért nincs több gyerek? A demográfiai hanyatlás azt jelenti, hogy korábban az emberek több gyereket akartak, most kevesebbet. Két elmélet van erre. Az egyik, hogy megváltoztak az emberek és nem szeretik annyira a gyerekeket, mint korábban. Egy másik életvitelt akarnak folytatni, kényelmesebb életet választanak. A másik, hogy vannak akadályok, és a fiatalok később vágnak bele a gyerekkel együtt járó felelősségteljes éltebe, halogatják a házasságot, a gyermekvállalást, és a végén kicsúsznak abból a korból, amikor még tudnak közös gyereket vállalni. A Nyugat európai országok erre azt a választ adják, hogy van a világban sok fölösleges ember, engedjük be őket magunk közé, kipótoljuk idegenből jövő emberekkel a társadalmat. Ezt mi nem szeretjük, ez a migráció végső oka. Orbán szerint:

Ott még nem tartunk, hogy jobban jár az, aki gyereket vállal, de rövid távon nem jár rosszabbul.

Az Otthon Start programról is szó esik.

Ha van magyar álom, akkor annak a lényege a saját otthon, mert ez adja a végső függetlenséget- mondja a miniszterelnök. A saját ingatlanhoz jutás nehéz, mert olyan magasak a piaci kamatok, hogy egy fiatal aligha tudja kifizetni. Ezért egy fix 3 százalékos kamatozású hitelt vezettünk be. A törlesztőrészlet így olcsóbb, mint a lakbér. A tulajdonosok közössége adja a társadalom gerincét. Ez az a föld, ahol neked van valamid, ami ide köt. Ez a középosztály lényege, és most ehhez adunk segítséget a fiataloknak. Erősíti a középosztályt, jó a fiataloknak és a nemzetnek is, részletezte a nem rég bevezetett Otthon Start program mögötti filozófiát a miniszterelnök.

Magyar Péter szerint akár 20 százalékkal is nőhettek az ingatlanárak az Otthon Start program bejelentése óta, állítja a Kossuth Rádió munkatársa. Erre a miniszterelnök azt feleli, hogy ez ismerethiányból fakad. „Nem feltételezek rosszindulatot, bár volt az a Kollár Kinga, aki azt mondta, hogy ami rossz Magyarországnak az jó a Tiszának. De most tegyük ezt félre. Miért jutottak ilyen téves következtetésre? Nem hívták fel Panyi Miklóst, pedig ott ül egy programirodában, javasolja, hogy ezt tegyék meg. Egy olyan pártról beszélünk, aki még soha nem kormányzott, nem tudják, hogyan működnek ezek a mechanizmusok.”

A miniszterelnök szerint van legalább százezer olyan lakás Magyarországon, ami eladásra vár, csak nem volt rá kereslet. „Mióta sikerült a cigány közösségekkel is megállapodni, nagyon sokan mentek el dolgozni, sokan az építőiparba”- ez Orbán szerint ahhoz vezet, hogy több ingatlan is fog épülni.

Az USA és EU közötti vámháború miatt több, mint 20 százalékos a vámpozíció módosulása, és ez nyakon vágja az európai munkahelyeket. Ezért Szijjártó Péter már dolgozik az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterven, és még a nyáron további döntéseket szeretne hozni a témában Orbán.

Akár már a jövő héten összeülhet Donald Trump és Vlagyimir Putyin, ami a miniszterelnök szerint jó hír. Ugyanakkor nem örül annak, hogy az európaiak elaludtak. A német kancellár és a francia elnök menjenek el Moszkvába, vagy ha nem mennek el, mint ahogy mi elmentünk, akkor egy semleges helyen találkozzanak az orosz elnökkel. Európai-orosz csúcsra lenne szükség. De lehet, hogy hamarosan összejön egy orosz-amerikai csúcs, de ebben az európaiak mellékszereplőkké válnak. Én sürgetem, ha lehet még az orosz-amerikai csúcs előtt, legyen tárgyalás az európaiakkal is.