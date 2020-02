Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"747fcf00-a838-40ca-bd65-dd77667bd482","c_author":"HVG","category":"360","description":"Martin Miller családi tragédiájáról idehaza a Láthatatlan Csoport készített szenvedélyes, tabudöntő adaptációt.","shortLead":"Martin Miller családi tragédiájáról idehaza a Láthatatlan Csoport készített szenvedélyes, tabudöntő adaptációt.","id":"202005_szinhaz__elhallgatas_hagyatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=747fcf00-a838-40ca-bd65-dd77667bd482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041bfd4c-60aa-49af-9f55-526aa0aca40f","keywords":null,"link":"/360/202005_szinhaz__elhallgatas_hagyatek","timestamp":"2020. február. 04. 14:00","title":"A pszichoanalitikus fiú, aki lerombolta pszichológus anyja szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69194d85-f2e9-49af-88e5-0abd87003786","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2019-re ígért összeg felét utalta a kormány a fővárosnak, a 2020-asból pedig még semmit - állítja a Népszava.","shortLead":"A 2019-re ígért összeg felét utalta a kormány a fővárosnak, a 2020-asból pedig még semmit - állítja a Népszava.","id":"20200204_Tobb_milliard_forinttal_tartozik_a_kormany_a_fovarosnak_a_Biodomert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69194d85-f2e9-49af-88e5-0abd87003786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbe9d07-bb45-4fc5-ae72-bef6717982bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Tobb_milliard_forinttal_tartozik_a_kormany_a_fovarosnak_a_Biodomert","timestamp":"2020. február. 04. 05:56","title":"Több milliárd forinttal tartozik a kormány a fővárosnak a Biodómért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4a7aec-d1bd-4f52-b5a6-1b5db497e125","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez igazán nagyvonalú gesztus, miután egy három és fél órás alkotásról van szó.","shortLead":"Ez igazán nagyvonalú gesztus, miután egy három és fél órás alkotásról van szó.","id":"20200203_Robert_De_Niro_engedelyt_adott_arra_hogy_leallitsuk_a_filmjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c4a7aec-d1bd-4f52-b5a6-1b5db497e125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1967ade-95fe-480b-ad4b-3fedbdbcc416","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Robert_De_Niro_engedelyt_adott_arra_hogy_leallitsuk_a_filmjet","timestamp":"2020. február. 03. 12:51","title":"Robert De Niro engedélyt adott arra, hogy leállítsuk a filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbccf45-1afc-49ba-914a-7fee164af4c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt elnöke szerint semmi sem változott Budapesten, így tárgyalni sincs miről.","shortLead":"Az Európai Néppárt elnöke szerint semmi sem változott Budapesten, így tárgyalni sincs miről.","id":"20200204_Tusk_Amig_en_vagyok_az_Europai_Neppart_elnoke_a_Fidesz_nem_terhet_vissza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbbccf45-1afc-49ba-914a-7fee164af4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce277203-08aa-488f-9385-8c121f583b04","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Tusk_Amig_en_vagyok_az_Europai_Neppart_elnoke_a_Fidesz_nem_terhet_vissza","timestamp":"2020. február. 04. 19:44","title":"Tusk: Amíg én vagyok az Európai Néppárt elnöke, a Fidesz nem térhet vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9337635-8142-419f-9b96-ccee112d46d2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autógyár 2019-es adózott eredménye közel 100 millió euróval csökkent 2018-hoz képest.","shortLead":"Az autógyár 2019-es adózott eredménye közel 100 millió euróval csökkent 2018-hoz képest.","id":"20200204_Tobb_autot_szallitott_Ferrari_megis_hatalmasat_zuhant_a_profitja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9337635-8142-419f-9b96-ccee112d46d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944d6cd5-2859-43de-b796-3e8d2998d13f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_Tobb_autot_szallitott_Ferrari_megis_hatalmasat_zuhant_a_profitja","timestamp":"2020. február. 04. 14:17","title":"Több autót szállított Ferrari, mégis hatalmasat zuhant a profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a8c6d6-d607-4868-9891-a28145409f5d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Korean Air az utasszállító mellett áruszállító járatot is indít a két város között.","shortLead":"A Korean Air az utasszállító mellett áruszállító járatot is indít a két város között.","id":"20200203_A_Korean_Air_jaratokat_indit_Budapest_es_Szoul_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53a8c6d6-d607-4868-9891-a28145409f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5feaf4e4-50d9-4ee8-859e-b3ead2c67180","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_A_Korean_Air_jaratokat_indit_Budapest_es_Szoul_kozott","timestamp":"2020. február. 03. 12:30","title":"A Korean Air járatokat indít Budapest és Szöul között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47836104-e811-4028-b5d6-a22b794ded26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Roberto Escobar tavaly decemberben már magára tudta vonzani a világ figyelmét egy összehajtható okostelefonnal. Most bejelentette: egy másikat is készít, szintén olcsón és remek specifikációkkal.","shortLead":"Roberto Escobar tavaly decemberben már magára tudta vonzani a világ figyelmét egy összehajtható okostelefonnal. Most...","id":"20200204_pablo_escobar_testvere_olcso_osszehajthato_telefon_fold_2_samsung","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47836104-e811-4028-b5d6-a22b794ded26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a38ade-38db-4ad2-9fbe-1d4695c2f673","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_pablo_escobar_testvere_olcso_osszehajthato_telefon_fold_2_samsung","timestamp":"2020. február. 04. 18:03","title":"A drogbáró Pablo Escobar testvére hadat üzent a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813e6e26-82db-427e-a044-9c580a9b15e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A NAT jelenlegi tartalmát, megfogalmazott céljait elfogadhatatlannak tartja a Történelemtanárok Egylete (TTE). Állásfoglalásban szedték pontokba a kritikájukat.","shortLead":"A NAT jelenlegi tartalmát, megfogalmazott céljait elfogadhatatlannak tartja a Történelemtanárok Egylete (TTE...","id":"20200203_Tortenelemtanarok_a_NATrol_Torzitott_tortenelmi_kepet_ir_elo_aranytalanul_eloterbe_helyezi_a_honvedelmi_ismereteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=813e6e26-82db-427e-a044-9c580a9b15e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941ec5b0-0ee0-480c-93c3-afd928825ae9","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Tortenelemtanarok_a_NATrol_Torzitott_tortenelmi_kepet_ir_elo_aranytalanul_eloterbe_helyezi_a_honvedelmi_ismereteket","timestamp":"2020. február. 03. 09:28","title":"Történelemtanárok a NAT-ról: Torzított történelmi képet ír elő, aránytalanul előtérbe helyezi a honvédelmi ismereteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]