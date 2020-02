Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamisan tanúzhatott a nő, akinek a vallomása miatt akarta annak idején megszüntetni a nyomozást az ügyészség a lúgos orvos ellen. A titkárnő alibit igazolt a később elítélt orvosnak.","shortLead":"Hamisan tanúzhatott a nő, akinek a vallomása miatt akarta annak idején megszüntetni a nyomozást az ügyészség a lúgos...","id":"20200205_hamis_tanuzas_lugos_orvos_titkarno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd0f52c-beb3-4991-8033-f80a05fe4f7a","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_hamis_tanuzas_lugos_orvos_titkarno","timestamp":"2020. február. 05. 18:24","title":"Hamis tanúzással vádolják a lúgos orvos titkárnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de5d293-b895-44f7-9474-979fdc541679","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szerkezet az épület mellett parkoló autókra esett.","shortLead":"A szerkezet az épület mellett parkoló autókra esett.","id":"20200205_Leszakitotta_egy_sportcsarnok_tetejet_a_szel_Torokszentmikloson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5de5d293-b895-44f7-9474-979fdc541679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f4723c-2cf6-4c83-a684-82f4e19bd7aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Leszakitotta_egy_sportcsarnok_tetejet_a_szel_Torokszentmikloson","timestamp":"2020. február. 05. 14:08","title":"Leszakította egy sportcsarnok tetejét a szél Törökszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01852f7c-9e41-433b-8b80-862e1c289d1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 2016-os demonstráció ügyében született most ítélet.","shortLead":"Egy 2016-os demonstráció ügyében született most ítélet.","id":"20200205_gulyas_marton_kozerdeku_munka_csoportos_garazdasag_ligetvedok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01852f7c-9e41-433b-8b80-862e1c289d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c55ee8e-1c63-4f3b-865a-21cc9e18740c","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_gulyas_marton_kozerdeku_munka_csoportos_garazdasag_ligetvedok","timestamp":"2020. február. 05. 16:42","title":"Hiába a törött ujj, mégis Gulyás Mártont ítélték közérdekű munkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f0a07-4387-4f47-9af6-bcd5dab87b16","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csak tavaly ősszel 78 tonna szemét gyűlt össze a vasút tulajdonában lévő területen, ami hosszan nyúlik el Zuglóban és amit inkább átadnának a helyi önkormányzatnak.","shortLead":"Csak tavaly ősszel 78 tonna szemét gyűlt össze a vasút tulajdonában lévő területen, ami hosszan nyúlik el Zuglóban és...","id":"20200205_450_fos_parkolo_lehet_a_gigantikus_zugloi_illegalis_szemetlerakobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b61f0a07-4387-4f47-9af6-bcd5dab87b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72699ac-a563-4e42-823d-a49fac9c4acc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_450_fos_parkolo_lehet_a_gigantikus_zugloi_illegalis_szemetlerakobol","timestamp":"2020. február. 05. 10:26","title":"450 férőhelyes parkoló lehet a gigantikus zuglói illegális szemétlerakó helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42fe011-57d6-4ff7-83f8-62ee65e9cca7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Wesselényi utcában lekapcsolt taxisnak engedélye sem volt.","shortLead":"A Wesselényi utcában lekapcsolt taxisnak engedélye sem volt.","id":"20200205_taxis_sofor_taxiora_csalas_bulinegyed_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e42fe011-57d6-4ff7-83f8-62ee65e9cca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a31f8f-e7f6-478c-8f4d-22c51c449b65","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_taxis_sofor_taxiora_csalas_bulinegyed_rendorseg","timestamp":"2020. február. 05. 11:53","title":"Távirányítóval pörgette az órát a bulinegyedben elfogott taxishiéna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A járvány miatt már így is sok versenyt kellett lefújni, elhalasztani.","shortLead":"A járvány miatt már így is sok versenyt kellett lefújni, elhalasztani.","id":"20200205_koronavirus_nagyon_aggodnak_az_olimpia_szervezoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd4c5cf-8684-47b9-9a2d-546c889b8dde","keywords":null,"link":"/sport/20200205_koronavirus_nagyon_aggodnak_az_olimpia_szervezoi","timestamp":"2020. február. 05. 10:35","title":"Koronavírus: nagyon aggódnak az olimpia szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b3fd4c-3723-4a65-9757-98380d3b8274","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tervek szerint ősszel már használhatjuk is őket.","shortLead":"A tervek szerint ősszel már használhatjuk is őket.","id":"20200205_3as_metro_felujitas_deli_szakasz_latvanyterv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3b3fd4c-3723-4a65-9757-98380d3b8274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5472d383-6d38-43c1-86cc-85ad2bbe3e3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_3as_metro_felujitas_deli_szakasz_latvanyterv","timestamp":"2020. február. 05. 12:12","title":"Így fognak kinézni a 3-as metró déli állomásai, ha végre elkészülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A deportálható külföldiek az új koronavírus mellett a HIV, a B és a C típusú hepatitisz, a tbc, a lépfene, a pestis, a lepra és más betegségek hordozói lehetnek.","shortLead":"A deportálható külföldiek az új koronavírus mellett a HIV, a B és a C típusú hepatitisz, a tbc, a lépfene, a pestis...","id":"20200205_Oroszorszag_elkeszult_a_veszelyes_betegseggel_fertozott_migransok_kitoloncolasat_erinto_torvenytervezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803708a6-bc95-4bac-86be-8deca634a245","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Oroszorszag_elkeszult_a_veszelyes_betegseggel_fertozott_migransok_kitoloncolasat_erinto_torvenytervezet","timestamp":"2020. február. 05. 06:49","title":"Oroszország: elkészült a veszélyes betegséggel fertőzött migránsok kitoloncolását érintő törvénytervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]