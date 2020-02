Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rogán Antal minisztériumától két hete kértünk hiánypótlást a jogerős ítélet nyomán január elején átadott Századvég-anyagokhoz, mert feltűnt, hogy a 6,8 milliárdos keretszerződés alapján készült dokumentumok java - összesen több mint 350 szakpolitikai tanulmány - hiányzik az átadott adatcsomagból. A Miniszterelnöki Kabinetiroda most válaszolt: szerintük mindent átadtak, amire kötelezte őket az ítélet, a többi tanulmányért perelhetjük egyesével a szakminisztériumokat. ","shortLead":"Rogán Antal minisztériumától két hete kértünk hiánypótlást a jogerős ítélet nyomán január elején átadott...","id":"20200205_Hiaba_nyertunk_pert_megsem_tudhatjuk_meg_milyen_munkat_vegzett_68_milliardert_a_Szazadveg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c75c52-d9b5-4d14-9acc-a8edfde3261f","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Hiaba_nyertunk_pert_megsem_tudhatjuk_meg_milyen_munkat_vegzett_68_milliardert_a_Szazadveg","timestamp":"2020. február. 05. 14:05","title":"Hiába nyertünk pert, mégsem tudhatjuk meg, milyen munkát végzett 6,8 milliárdért a Századvég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc14bc8-0e80-4741-9f1b-5833bef44246","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dél-koreai óriásvállalat egy időre kénytelen szüneteltetni a gyártást. A Nissannal is állnak a szalagok.","shortLead":"A dél-koreai óriásvállalat egy időre kénytelen szüneteltetni a gyártást. A Nissannal is állnak a szalagok.","id":"20200204_hyundai_autogyarto_koronavirus_del_korea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcc14bc8-0e80-4741-9f1b-5833bef44246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617b137d-1360-44cf-8570-313fec2c3d0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_hyundai_autogyarto_koronavirus_del_korea","timestamp":"2020. február. 04. 18:41","title":"A Hyundait is ledöntötte a lábáról az új koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859d5766-3924-4900-9d38-455fe0353126","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A koronavírus mellett a pánik és a diszkrimináció is terjed a világban, miközben a tudósok versenyt futnak azért, hogy mielőbb megtalálják a kór elleni oltóanyagot.","shortLead":"A koronavírus mellett a pánik és a diszkrimináció is terjed a világban, miközben a tudósok versenyt futnak azért...","id":"20200205_Panik_es_betegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=859d5766-3924-4900-9d38-455fe0353126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d111ce4a-ea76-4122-b567-fe8303968390","keywords":null,"link":"/360/20200205_Panik_es_betegseg","timestamp":"2020. február. 05. 19:01","title":"A koronavírus nem csak azért félelmetes, mert halált okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804f64c7-d2c7-4750-9298-3df81d1bcc3b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A verseny szerdán lesz, hat magyar szakács részvételével. A győztes mehet Tallinba a Bocuse d'Or európai döntőjébe.","shortLead":"A verseny szerdán lesz, hat magyar szakács részvételével. A győztes mehet Tallinba a Bocuse d'Or európai döntőjébe.","id":"20200204_Kaposztabol_kell_nagyot_alkotni_a_Bocuse_dOr_magyar_dontojen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=804f64c7-d2c7-4750-9298-3df81d1bcc3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd5902c-c8a3-4a8d-a1fb-7e4067dd1e0c","keywords":null,"link":"/elet/20200204_Kaposztabol_kell_nagyot_alkotni_a_Bocuse_dOr_magyar_dontojen","timestamp":"2020. február. 04. 17:15","title":"Káposztából kell nagyot alkotni a Bocuse d'Or magyar döntőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eecc979-fae2-4bed-bb23-d057ad435528","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három kisfiút eltiltottak.","shortLead":"Három kisfiút eltiltottak.","id":"20200205_Hatalmas_tomegverekedes_volt_egy_magyar_U12es_meccsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eecc979-fae2-4bed-bb23-d057ad435528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdedcdcb-dddb-494a-83d7-713f96677e6c","keywords":null,"link":"/sport/20200205_Hatalmas_tomegverekedes_volt_egy_magyar_U12es_meccsen","timestamp":"2020. február. 05. 13:27","title":"Hatalmas tömegverekedés volt egy magyar U12-es hokimeccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf43889-f85c-48fc-ac7d-41a2d4c05715","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyergyóditrói cégnél több dolog sem stimmelt, a volt alkalmazottak embertelen körülményekre és kifizetetlen túlórákra panaszkodtak.","shortLead":"A gyergyóditrói cégnél több dolog sem stimmelt, a volt alkalmazottak embertelen körülményekre és kifizetetlen túlórákra...","id":"20200204_gyergyoditro_pekseg_sri_lanka_vendegmunkas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faf43889-f85c-48fc-ac7d-41a2d4c05715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cbdf0b-c341-4e7c-afb2-b91b916c4434","keywords":null,"link":"/kkv/20200204_gyergyoditro_pekseg_sri_lanka_vendegmunkas","timestamp":"2020. február. 04. 16:57","title":"Megbüntették a pékséget, amelyik Srí Lanka-i vendégmunkásokat vett fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1def63b3-c5f3-408c-b2f7-e82e09be1ebc","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Az amerikai fociban ez egyszerűbb, mint mondjuk Magyarország esetében.","shortLead":"Az amerikai fociban ez egyszerűbb, mint mondjuk Magyarország esetében.","id":"20200205_Revesz_Hogyan_legyunk_partosak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1def63b3-c5f3-408c-b2f7-e82e09be1ebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05d1a34-e6d7-46b4-bb60-b4f8f101c061","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Revesz_Hogyan_legyunk_partosak","timestamp":"2020. február. 05. 08:35","title":"Révész: Hogyan legyünk pártosak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a318bd-449a-4063-870c-9cc0cacf40a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Csillagok háborúja kilencedik részén az Industrial Light & Magic nevű cég dolgozott, hogy a robbanásoktól kezdve Leia hercegnőig minden tökéletes és hihető legyen a képernyőn.","shortLead":"A Csillagok háborúja kilencedik részén az Industrial Light & Magic nevű cég dolgozott, hogy a robbanásoktól kezdve Leia...","id":"20200205_star_wars_csillagok_haboruja_skywalker_kora_vizualis_effektek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90a318bd-449a-4063-870c-9cc0cacf40a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf292f47-604f-4a40-a1a2-eb03730c7a1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_star_wars_csillagok_haboruja_skywalker_kora_vizualis_effektek","timestamp":"2020. február. 05. 14:03","title":"Így készült el a Skywalker kora látványvilága – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]