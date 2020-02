Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"754e5617-0433-41bb-adb5-fb7c8de629a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szélnek eresztik a betegeket, még hajléktalanszállóra is szállítottak át közülük néhányat. Egy ősszel nyilvánosságra került munkaanyagban már szerepelt a veszprémi kórház dobai pszichiátriai osztályának bezárása, de a szaktárca akkor tagadta ezt. A terület védett, így eladni nem lehet, de a rekonstrukció túl sok pénzt emésztene fel.","shortLead":"Szélnek eresztik a betegeket, még hajléktalanszállóra is szállítottak át közülük néhányat. Egy ősszel nyilvánosságra...","id":"20200206_dobai_kastely_pszichiatria_csolnoky_ferenc_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=754e5617-0433-41bb-adb5-fb7c8de629a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89554c03-e06b-4687-87c3-75baacaa9391","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_dobai_kastely_pszichiatria_csolnoky_ferenc_korhaz","timestamp":"2020. február. 06. 14:00","title":"Titkolja a kormány, mégis kiüríthetik a dobai kastélyban működő pszichiátriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631448b-202e-4910-a142-24be25db7e69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan azt hitték, csak tréfa, amikor megjelent a tanulmányautó. De nem úgy tűnik.","shortLead":"Sokan azt hitték, csak tréfa, amikor megjelent a tanulmányautó. De nem úgy tűnik.","id":"20200206_Nagyon_ugy_fest_hogy_tenyleg_oriasi_orrlyukai_lesznek_az_uj_4es_BMWnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6631448b-202e-4910-a142-24be25db7e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5d1026-ba1a-42fc-b4d0-add4833dbff9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_Nagyon_ugy_fest_hogy_tenyleg_oriasi_orrlyukai_lesznek_az_uj_4es_BMWnek","timestamp":"2020. február. 06. 14:16","title":"Tényleg óriási orrlyukai lesznek az új 4-es BMW-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Landolás közben tört darabokra egy török gép, meghalt Kirk Duglas, enyhül az idő. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Landolás közben tört darabokra egy török gép, meghalt Kirk Duglas, enyhül az idő. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200206_Radar360_Trump_meguszta_meg_sincs_meg_a_virus_ellenszere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050f3b73-fb94-44a1-b02b-c855a523ace9","keywords":null,"link":"/360/20200206_Radar360_Trump_meguszta_meg_sincs_meg_a_virus_ellenszere","timestamp":"2020. február. 06. 08:00","title":"Radar360: Trump megúszta, még sincs meg a vírus ellenszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Az iskola az ismeretek közvetítője, gondolkodásra, problémamegoldásra és együttműködésre nevelés helyszíne helyett pártideológia közvetítésének szerepét kapta” – írja a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és egyben ellenállásra buzdítja a tanárokat.\r

\r

","shortLead":"„Az iskola az ismeretek közvetítője, gondolkodásra, problémamegoldásra és együttműködésre nevelés helyszíne helyett...","id":"20200206_NAT_a_PDSZ_ellenallasra_szolitja_fel_a_pedagogusokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbae5dd-be5e-4a9d-8a67-d02eecf0667e","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_NAT_a_PDSZ_ellenallasra_szolitja_fel_a_pedagogusokat","timestamp":"2020. február. 06. 09:40","title":"NAT: a PDSZ ellenállásra szólítja fel a pedagógusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavalyi év negyedik negyedévében folytatódott a dízelek hanyatlása az uniós újautó-piacon, miközben az elektromos autók egyre komolyabb eladásokat generálnak.","shortLead":"A tavalyi év negyedik negyedévében folytatódott a dízelek hanyatlása az uniós újautó-piacon, miközben az elektromos...","id":"20200206_81_szazalekkal_nottek_az_elektromos_autok_eladasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c12b83-c1c6-4596-8e74-7e42a14734ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_81_szazalekkal_nottek_az_elektromos_autok_eladasai","timestamp":"2020. február. 06. 10:26","title":"81 százalékkal nőttek az elektromos autók eladásai Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ff9b66-1f7d-4081-a591-1a6001c0b921","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mit gondol a kizöldülő Orbán Viktorról, a néppárttal frigyre lépő ökopártokról és a mai lázadó ifjúságról 1968 vezéralakja, Daniel Cohn-Bendit? A francia-német zöldmozgalom meghatározó alakja nyugdíjas éveit tölti, pedig lehetne Macron minisztere is. Véleménye azért még van mindenről.","shortLead":"Mit gondol a kizöldülő Orbán Viktorról, a néppárttal frigyre lépő ökopártokról és a mai lázadó ifjúságról 1968...","id":"202006__daniel_cohnbendit__klimavedelemrol_afiatalok_lazadasarol__orban_klimavedo_lett_mazel_tov","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9ff9b66-1f7d-4081-a591-1a6001c0b921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a616e3-8acd-4b6b-8746-71eec2ef1dd4","keywords":null,"link":"/360/202006__daniel_cohnbendit__klimavedelemrol_afiatalok_lazadasarol__orban_klimavedo_lett_mazel_tov","timestamp":"2020. február. 06. 13:00","title":"Cohn-Bendit: Ha Orbán módszere fertőző, akkor legyen az emberséges politika is az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rogán Antal minisztériumától két hete kértünk hiánypótlást a jogerős ítélet nyomán január elején átadott Századvég-anyagokhoz, mert feltűnt, hogy a 6,8 milliárdos keretszerződés alapján készült dokumentumok java - összesen több mint 350 szakpolitikai tanulmány - hiányzik az átadott adatcsomagból. A Miniszterelnöki Kabinetiroda most válaszolt: szerintük mindent átadtak, amire kötelezte őket az ítélet, a többi tanulmányért perelhetjük egyesével a szakminisztériumokat. ","shortLead":"Rogán Antal minisztériumától két hete kértünk hiánypótlást a jogerős ítélet nyomán január elején átadott...","id":"20200205_Hiaba_nyertunk_pert_megsem_tudhatjuk_meg_milyen_munkat_vegzett_68_milliardert_a_Szazadveg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b32cd5e-308e-4ec5-b1c8-870b4060be08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c75c52-d9b5-4d14-9acc-a8edfde3261f","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Hiaba_nyertunk_pert_megsem_tudhatjuk_meg_milyen_munkat_vegzett_68_milliardert_a_Szazadveg","timestamp":"2020. február. 05. 14:05","title":"Hiába nyertünk pert, mégsem tudhatjuk meg, milyen munkát végzett 6,8 milliárdért a Századvég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0dcd204-fac4-4b88-94d9-463f1da0811b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerencsétlenségben legalább harmincan megsérültek.","shortLead":"A szerencsétlenségben legalább harmincan megsérültek.","id":"20200206_vonatbaleset_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0dcd204-fac4-4b88-94d9-463f1da0811b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8020fe-c403-47b9-acad-75affa5a4d82","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_vonatbaleset_olaszorszag","timestamp":"2020. február. 06. 08:50","title":"Kisiklott egy vonat Olaszországban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]