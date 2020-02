Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7387a1d3-dfdf-4f85-be28-73ab84bbb6f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan fest a praktikus Leon sportosan kupésra hangolt tetszetős, új változata.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan fest a praktikus Leon sportosan kupésra hangolt tetszetős, új változata.","id":"20200205_gyonyoru_kupet_rajzolt_honfitarsunk_az_uj_seat_leonbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7387a1d3-dfdf-4f85-be28-73ab84bbb6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01ef211-cf42-4098-9099-77f56bc06efd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_gyonyoru_kupet_rajzolt_honfitarsunk_az_uj_seat_leonbol","timestamp":"2020. február. 05. 11:21","title":"Gyönyörű kupét rajzolt honfitársunk az új Seat Leonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2303474-87ad-401a-9ffe-83e9dc4417ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közös közleményt adott ki három önkormányzat. ","shortLead":"Közös közleményt adott ki három önkormányzat. ","id":"20200206_Nem_indulhat_a_Kapisztran_terrol_a_Kitores_tura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2303474-87ad-401a-9ffe-83e9dc4417ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0003b715-4548-4f6c-8082-16d7aa69a293","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_Nem_indulhat_a_Kapisztran_terrol_a_Kitores_tura","timestamp":"2020. február. 06. 12:45","title":"Nem indulhat a Kapisztrán térről a Kitörés túra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyre többeknek jut eszébe – ha nem vettek autópálya-matricát –, hogy egy órán belül még büntetlenül be lehet pótolni a mulasztást.","shortLead":"Egyre többeknek jut eszébe – ha nem vettek autópálya-matricát –, hogy egy órán belül még büntetlenül be lehet pótolni...","id":"20200205_Kozel_masfelmillio_autoson_segitett_az_egyoras_turelmi_ido_tavaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a51e94-6c7d-4459-8bf9-e5b1f4c6b8aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_Kozel_masfelmillio_autoson_segitett_az_egyoras_turelmi_ido_tavaly","timestamp":"2020. február. 05. 15:45","title":"Közel másfélmillió esetben jött jól az autósoknak a 60 perces szabály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d184c7-7c59-4c07-9037-98c19f6fc98b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legerősebb széllökések óránként 70-95 kilométeres sebességűek lehetnek csütörtökön, de 100 fölöttiekre is számítani kell.","shortLead":"A legerősebb széllökések óránként 70-95 kilométeres sebességűek lehetnek csütörtökön, de 100 fölöttiekre is számítani...","id":"20200205_Csutortokon_sem_szabadulunk_meg_az_eros_szeltol_kiadtak_a_veszelyjelzest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60d184c7-7c59-4c07-9037-98c19f6fc98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b979e5-7748-4d34-b2f4-9e2a46146eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Csutortokon_sem_szabadulunk_meg_az_eros_szeltol_kiadtak_a_veszelyjelzest","timestamp":"2020. február. 05. 19:06","title":"Csütörtökön sem szabadulunk az erős széltől, kiadták a veszélyjelzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7464a8-6ae0-4ae2-b3d1-cd1790e4cc74","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotó már nekiállt az új képnek, melynek témája a győri fideszes politikus szexbotránya lesz.","shortLead":"Az alkotó már nekiállt az új képnek, melynek témája a győri fideszes politikus szexbotránya lesz.","id":"20200206_drmarias_kep_festmeny_szexbotrany_borkai_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe7464a8-6ae0-4ae2-b3d1-cd1790e4cc74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc70654-0284-474d-8311-d0333dd35abe","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_drmarias_kep_festmeny_szexbotrany_borkai_zsolt","timestamp":"2020. február. 06. 09:34","title":"DrMáriás jelezte, már dolgozik egy Borkai-festményen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e10d0f7-586f-49ca-b787-9b7d6ba0799b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Janurik Lajos az elmúlt években 25 millió forintot utazott el az újbudai kft. kasszáját használva, amelyhez nem kért jóváhagyást a lap szerint. A cégvezető a korábbi fideszes polgármester révén került az önkormányzati vállalkozáshoz.","shortLead":"Janurik Lajos az elmúlt években 25 millió forintot utazott el az újbudai kft. kasszáját használva, amelyhez nem kért...","id":"20200206_las_vegas_ujbuda_smart_11_nonprofit_kft_janurik_lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e10d0f7-586f-49ca-b787-9b7d6ba0799b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad3fde6-e113-4473-a2f5-51e20ca95afa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_las_vegas_ujbuda_smart_11_nonprofit_kft_janurik_lajos","timestamp":"2020. február. 06. 07:33","title":"24.hu: A kerület pénzén járt Las Vegasba egy újbudai cégvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Másfél év telt el azóta, hogy felmondta az elektronikus jegyrendszer szállítói szerződését, ám a Budapesti Közlekedési Központ még a perindításig se jutott el a hálózat kiépítését vállaló Scheidt & Bachmann ellen.","shortLead":"Másfél év telt el azóta, hogy felmondta az elektronikus jegyrendszer szállítói szerződését, ám a Budapesti Közlekedési...","id":"20200205_bkk_elektronikus_jegyrendszer_scheidt_bachmann","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7946309b-074c-4c50-949f-fd1eea9e69e7","keywords":null,"link":"/kkv/20200205_bkk_elektronikus_jegyrendszer_scheidt_bachmann","timestamp":"2020. február. 05. 09:25","title":"E-jegyrendszer: a semmire fizethet milliárdokat a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ccedfe-56a4-4b43-bdee-1dc1d47b9b31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon elmarasztalta a közmédiát fenntartó Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-t.","shortLead":"A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon elmarasztalta a közmédiát fenntartó Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-t.","id":"20200205_Hazugsagot_terjesztett_az_M1_fizetnie_kell_a_kozmedianak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1ccedfe-56a4-4b43-bdee-1dc1d47b9b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a5c784-ce2c-4cd8-88bd-56b2bfd672f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Hazugsagot_terjesztett_az_M1_fizetnie_kell_a_kozmedianak","timestamp":"2020. február. 05. 13:10","title":"Hazugságot terjesztett az M1, fizetnie kell a közmédiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]