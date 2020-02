Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tarcali Andrássy Rezidencia Wine & Spa tavaly novemberben cserélt gazdát, de az csak most derült ki, hogyan.","shortLead":"A tarcali Andrássy Rezidencia Wine & Spa tavaly novemberben cserélt gazdát, de az csak most derült ki, hogyan.","id":"20200210_tiborcz_istvan_bdpst_zrt_tarcali_andrassy_rezidencia_wine_spa_hitel_bankhitel_szalloda_hotel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dcebdc2-33d6-4cc3-ac47-e44285caaa7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_tiborcz_istvan_bdpst_zrt_tarcali_andrassy_rezidencia_wine_spa_hitel_bankhitel_szalloda_hotel","timestamp":"2020. február. 10. 07:42","title":"Tiborcz István jókora hitelből vette meg Mészáros Lőrinc luxusszállóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f01551-8a30-4466-a542-1e8183418d14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 92. Oscar-gála szünetében levetített reklámok közt egy samsungos is szerepelt, a gyártó új kagylótelefonját promózták benne.","shortLead":"A 92. Oscar-gála szünetében levetített reklámok közt egy samsungos is szerepelt, a gyártó új kagylótelefonját promózták...","id":"20200210_92_oscar_dijatado_tevereklam_samsung_galaxy_z_flip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53f01551-8a30-4466-a542-1e8183418d14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e7b4b2-1bb3-4f45-bc5f-4e5269912b39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_92_oscar_dijatado_tevereklam_samsung_galaxy_z_flip","timestamp":"2020. február. 10. 10:03","title":"Nézte az Oscar-díjátadót? Akkor láthatta a Samsung vadonatúj telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sinn Féin volt a választások nagy nyertese, de a Fine Gael és a Fianna Fáil jut a legtöbb parlamenti mandátumhoz.","shortLead":"Sinn Féin volt a választások nagy nyertese, de a Fine Gael és a Fianna Fáil jut a legtöbb parlamenti mandátumhoz.","id":"20200209_A_baloldali_attores_ellenere_a_jobbkozep_alakithat_kormanyt_Irorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2f0eef-cc58-4ffd-aafa-19a683af2d12","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_A_baloldali_attores_ellenere_a_jobbkozep_alakithat_kormanyt_Irorszagban","timestamp":"2020. február. 09. 10:10","title":"A baloldali áttörés ellenére a jobbközép alakíthat kormányt Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd6142f-d507-411d-aa91-83592d58c497","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Polgárpukkasztó zöld rendszámos hatalmas SUV helyett egy aranyos városi törpével rúgja be a villanyautó-piac ajtaját a Honda. A hátul hajtó kocsi műszerfalát kijelzőkkel tapétázták ki és már nincs is hagyományos visszapillantó tükre. ","shortLead":"Polgárpukkasztó zöld rendszámos hatalmas SUV helyett egy aranyos városi törpével rúgja be a villanyautó-piac ajtaját...","id":"20200209_elektromos_honda_e_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fd6142f-d507-411d-aa91-83592d58c497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0fc486-b576-4f03-bede-932ae4b6de2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200209_elektromos_honda_e_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. február. 09. 11:30","title":"Cuki, retro és villanyos: kipróbáltuk az értelmesen elektromos Honda e-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72e9f15-e0ca-4788-bb5d-2425e0059e88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén kedden is szeles, zivataros idő várható, ezért az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést adott ki.","shortLead":"Az ország nagy részén kedden is szeles, zivataros idő várható, ezért az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20200210_idojaras_szel_meteorologia_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c72e9f15-e0ca-4788-bb5d-2425e0059e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd79d16-0aaa-4f62-9052-4f3fe10543a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_idojaras_szel_meteorologia_figyelmeztetes","timestamp":"2020. február. 10. 17:51","title":"Megtépázza a szél az országot kedden is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: nemzeti, partvonal, diadalmenet, vonulás, vesztegzár.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200209_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa89ef4-e191-4e28-98b2-9e37fd94059f","keywords":null,"link":"/360/20200209_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2020. február. 09. 19:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos a kultúr-hajóágyúkról és a NER-tanárokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a93769-d068-480f-b3cb-0fac9a4672b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Néhány hónapja bírságot szabnak ki azokra a társaságokra, akik éjfél és hajnali öt között repülnek a főváros felett. Már 12 millió forint jött össze, ami a lakók zajszigetelésére megy majd.","shortLead":"Néhány hónapja bírságot szabnak ki azokra a társaságokra, akik éjfél és hajnali öt között repülnek a főváros felett...","id":"20200210_budapest_airport_repuloter_alvas_melyalvasi_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42a93769-d068-480f-b3cb-0fac9a4672b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923b819b-825f-4137-beaa-5b426a012c61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_budapest_airport_repuloter_alvas_melyalvasi_dij","timestamp":"2020. február. 10. 09:42","title":"176-szor szabtak ki mélyalvási bírságot a Budapest felett repülő gépek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kínában már több a koronavírus-áldozat, mint amennyit a 2002-2003-as SARS-járvány követelt világszerte. Szombaton 89 ember halt meg Kínában a vírustól, ezt több, mint bármelyik korábbi napon. Az új fertőzöttek száma viszont csökkent.","shortLead":"Kínában már több a koronavírus-áldozat, mint amennyit a 2002-2003-as SARS-járvány követelt világszerte. Szombaton 89...","id":"20200209_A_koronavirus_mar_halalosabb_a_SARSnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85bcefb0-8429-493f-825b-02a791be4c4b","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_A_koronavirus_mar_halalosabb_a_SARSnal","timestamp":"2020. február. 09. 07:58","title":"A koronavírus már halálosabb a SARS-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]