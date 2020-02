Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daf79082-9f86-406e-bcc8-2539401dcd69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kosaraslegendával indult az In Memoriam videó, Spike Lee rendező pedig a tiszteletére lila-sárgába bújt.\r

","shortLead":"A kosaraslegendával indult az In Memoriam videó, Spike Lee rendező pedig a tiszteletére lila-sárgába bújt.\r

","id":"20200210_Kobe_Bryantrol_tobben_megemlekeztek_az_idei_Oscar_galan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf79082-9f86-406e-bcc8-2539401dcd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d46ce2a-aee5-4d5b-b1cf-8d9afdbe19e2","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Kobe_Bryantrol_tobben_megemlekeztek_az_idei_Oscar_galan","timestamp":"2020. február. 10. 10:35","title":"Kobe Bryantről többen megemlékeztek az idei Oscar gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8b86f6-2352-43d8-978e-3547e787224a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb nap, újabb győzelem: a 4iG ezúttal 754,5 millió forintos közbeszerzéssel indítja a hetet. Most is az ÁEEK pályázatán nyertek.","shortLead":"Újabb nap, újabb győzelem: a 4iG ezúttal 754,5 millió forintos közbeszerzéssel indítja a hetet. Most is az ÁEEK...","id":"20200210_router_4ig_jaszai_gellert_allami_egeszsegugyi_kozpont_aeek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b8b86f6-2352-43d8-978e-3547e787224a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c57df5-f2f3-4fd5-ac38-492381cce4ad","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_router_4ig_jaszai_gellert_allami_egeszsegugyi_kozpont_aeek","timestamp":"2020. február. 10. 11:02","title":"Routereket cserél és bővít 754,5 millióért a Jászai-féle 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad019a06-5d70-4f9d-bc74-d569b7dce50a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pro Média Alapítvány a Bethlen Gábor Alapítványon keresztül kapja meg a 475 millió forintnyi közpénzt.","shortLead":"A Pro Média Alapítvány a Bethlen Gábor Alapítványon keresztül kapja meg a 475 millió forintnyi közpénzt.","id":"20200209_Kozel_felmilliard_forintot_szor_el_a_kormany_hataron_tuli_propagandara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad019a06-5d70-4f9d-bc74-d569b7dce50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b98d85d-09e2-41d6-b251-96fb882298e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Kozel_felmilliard_forintot_szor_el_a_kormany_hataron_tuli_propagandara","timestamp":"2020. február. 09. 12:19","title":"Közel félmilliárd forintot szór el a kormány határon túli propagandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f646cbde-758a-46a7-b6c3-2c2f0ec69f79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Támogatás érkezett a NAT2020 bírálóinak a határon túlról. \r

","shortLead":"Támogatás érkezett a NAT2020 bírálóinak a határon túlról. \r

","id":"20200210_A_kolozsvari_egyetem_magyar_irodalomtudomanyi_intezete_szolidaris_a_NATbiralokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f646cbde-758a-46a7-b6c3-2c2f0ec69f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d372477-576f-4f29-b7b6-4d25d77006e5","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_A_kolozsvari_egyetem_magyar_irodalomtudomanyi_intezete_szolidaris_a_NATbiralokkal","timestamp":"2020. február. 10. 12:06","title":"A kolozsvári egyetem magyar irodalomtudományi intézete szolidáris a NAT-bírálókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sabine vihar teljesen leállította a távolsági forgalmat a német vasúti hálózaton.","shortLead":"A Sabine vihar teljesen leállította a távolsági forgalmat a német vasúti hálózaton.","id":"20200210_vasut_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d406659e-ad4f-4b2c-bb96-451fa260dae7","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_vasut_korlatozas","timestamp":"2020. február. 10. 06:23","title":"Figyelmeztet a MÁV, fennakadások lehetnek a nemzetközi vonalakon a viharok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Testi sértéssel vádolják a zalaegerszegi kutyatulajdonost.","shortLead":"Testi sértéssel vádolják a zalaegerszegi kutyatulajdonost.","id":"20200210_vademeles_kutyatamadas_gazda_testi_sertes_zalaegerszeg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d43ec58-004a-4aca-b236-ffc8e06508d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_vademeles_kutyatamadas_gazda_testi_sertes_zalaegerszeg","timestamp":"2020. február. 10. 16:59","title":"Az utcán marcangolt a kutya, vádat emeltek a gazdája ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először pillanthatja meg a Nap sarkvidékeit a floridai Cape Canaveralból helyi idő szerint ma este induló napszonda, a Solar Orbiter. SolO egyúttal az eddigi legrészletesebben vizsgálja majd a napkitöréseket.","shortLead":"Először pillanthatja meg a Nap sarkvidékeit a floridai Cape Canaveralból helyi idő szerint ma este induló napszonda...","id":"20200209_Ma_este_indul_utjara_SolO_a_napszonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de06d746-fa0e-4995-b38e-1c5683c017fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Ma_este_indul_utjara_SolO_a_napszonda","timestamp":"2020. február. 09. 16:01","title":"Ma este indul útjára SolO, a napszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d498136e-315b-4b92-ab2e-ea95150adf2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csen Qiushinak aznap veszett nyoma, amikor a vírusra figyelmeztető orvos meghalt.","shortLead":"Csen Qiushinak aznap veszett nyoma, amikor a vírusra figyelmeztető orvos meghalt.","id":"20200209_Eltunt_Vuhanbol_az_az_ujsagiro_aki_valosaghuen_tudositott_a_koronavirusrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d498136e-315b-4b92-ab2e-ea95150adf2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77eacb66-a9f0-4456-860e-c5909937c055","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_Eltunt_Vuhanbol_az_az_ujsagiro_aki_valosaghuen_tudositott_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. február. 09. 13:40","title":"Eltűnt Vuhanból az újságíró, aki valósághűen tudósított a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]